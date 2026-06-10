[반론] 민주시민교육의 출발은 낡은 교과서 개혁부터

▲교사들이 '독립적 비판적 사고'를 시민교육의 목표로 생각하는 국가 간 비교표(2016)74~91%를 보이는 노르웨이, 핀란드, 스웨덴, 덴마크와 현격한 차이를 보인다. 우리나라는 인간개발지수가 18위임에도 99위인 도미니카 공화국보다 '독립적 비판적 사고'를 시민교육의 목표로 삼는 교사의 비율이 24%로 매우 낮다. ⓒ 교육부 민주시민교육정책중점연구소 관련사진보기