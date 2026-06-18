한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

리듬의 역사

- 손택수

동대구역 광장 감시 카메라의 삼엄한 불침번 속에

그가 돌아왔다 비상계엄이 돌아오고

태엽 인형처럼 눈을 비비고 일어나

새벽종이 울렸네 새 아침이 밝았네

노래를 따라 하던 아이도 돌아왔다

하굣길엔 동요 대신 병영의 노래들을 불렀지

어김없이 애국가와 함께 오던 저녁은

길을 가도 가도 동작 그만

얼음땡 놀이라도 하듯 얼음왕국 주술이 풀리길 기다렸지

새 나라의 어린이는 일찍 자고 일찍 일어납니다

이불 너머로 훔쳐보던 명화극장과 뉴스와 밤의 쇼들

매혹은 금기 속에서 더 생생해진다는 걸 일찌감치 알게 해준

그가 돌아왔다 비상계엄이 돌아오고

동지 밤에 사발통문이 폭발하는구나

응원봉이 반짝이고

장갑차와 헬기와 탱크 대신 논밭 갈아엎던

트랙터들이 남태령을 넘어오고

우금치에 묶인 전봉준 농민군에 합류하자

오타쿠 축제에 간 여성들과 노숙자과 하청 노동자와

아무사람아무협회 국적 성별이 묘연한 당신들까지

부르는 노래는 이제 낭만 고양이* 그리고 다시 만난 세계**

낭만 고양이와 다시 만난 세계를 만난 농민가

불로장생의 꿈이라고 해야 할지

진시황 병마용갱의 병사들이 깨어나기라도 한 것인지

동대구역에서 한남동 대통령 관저까지

진을 친 차벽 너머로

큰사진보기 ▲주술을 깨우는, 아무들의 파동 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

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* 체리필터의 노래.** 소녀시대의 노래.출처_시집 <눈물이 움직인다>, 창비, 2025시인_손택수 : 1998년 한국일보 신춘문예로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <호랑이 발자국> <목련 전차> <나무의 수사학> <떠도는 먼지들이 빛난다> <붉은빛이 여전합니까> <어떤 슬픔은 함께할 수 없다> <눈물이 움직인다>가 있다."아무사람아무협회 국적 성별이 묘연한 당신들"이 그 밤의 주술을 걷어냈습니다. '아무'는 의미가 결정되지 않은 채 자리를 비워두는 말입니다. 하지만 '아니다', '없다'와 같은 부정과 만날 때 '아무'는 사뭇 다른 뜻을 띕니다. 단순히 없다는 말이 아니라, 이름 붙일 만한 것조차, 특별히 가리킬 대상조차 없다는 의미를 갖기 때문입니다."그"의 아내는 피의자 신분으로 특검에 출석한 날, 머리를 조아리며 말했습니다. "국민 여러분 저같이 아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐 진심으로 죄송합니다." 결백과 겸손을 가장한 이 문장을 들여다보며 생각했습니다. 어떤 이들에게 사람은 오직 두 부류로만 나뉘는 듯합니다. 아무 능력이나 가치가 없는 사람, 그리고 특별한(혹은 대단한) 능력이나 가치를 지닌 사람. 그들은 스스로를 후자의 자리에 두고 전자 위에 있고 싶어 했지만, 그들이 오해했거나 외면한 진실은 이것입니다. 이 세상에 '아무것도 아닌 사람'은 없다는 사실입니다. 특정되지 않기에, 비어 있기에, 누구나 될 수 있기에 '아무'는 모여 가장 넓고 낮은 중심을 이룹니다. 우리의 삶은 그 리듬을 따라, 누구도 밀려나지 않는 쪽으로 다시 움직이기 시작합니다. (배수연 시인)