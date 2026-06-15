물 부족 국가의 AI혁명, 지속가능성을 확보해야

큰사진보기 ▲SK하이닉스가 계속되는 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 힘입어 매출액 52조원, 영업익 37조원을 넘으며 역대 최대 실적 기록 행진을 이어간 지난 4월 23일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인 반도체 클러스터 조감도 ⓒ 용인시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 지속가능사회포럼 위원입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

최근 한국의 주식시장은 전에 경험하지 못했던 상승을 경험하고 있습니다. 1년 남진한 기간 중 종합주가지수가 2500에서 8000을 넘기도 하였습니다. OECD는 2026년 경제성장률 전망치를 1.7%에서 2.6%로 상향시켰습니다. 이른바 삼전닉스로 칭하는 반도체 기업의 실적호조에 기반합니다. 한국은 AI혁명의 흐름을 타고 있는 것입니다.그러나 이 눈부신 지능형 사회로의 전환의 이면에는 '물'이라는 묵직한 제약요인이 있습니다. AI 생태계는 그 어떤 산업보다도 막대한 양의 물을 소비합니다. '용인 반도체 클러스터'가 완공되는 2035년에는 하루 133만 톤의 물이 사용될 것으로 예측됩니다. 이는 약 100만 톤의 물을 사용하는 인천광역시와 부산광역시의 물 수요를 크게 상회하는 규모입니다. 즉 하나의 반도체 클러스터가 대도시보다 더 많은 물을 소비한다는 것을 의미합니다.데이터센터 냉각탑은 매초 많은 양의 물을 공기 중으로 증발시킵니다. AI산업의 물 수요는 새로운 형태의 지리적·사회적 분쟁을 촉발할 가능성이 높습니다. 이제 수자원 절약 혁신 기술의 도입과 지역 간 갈등의 최소화는 AI산업의 지속 가능한 발전을 결정짓는 과제입니다.글로벌 선도기업들이 마주한 현실을 보면 '공급중심의 안일함'이 큰 부메랑으로 돌아온다는 것을 알 수 있습니다. 세계 최대의 데이터센터 밀집 지역인 미국 버지니아주 라우던 카운티(Loudoun County)는 아마존, AWS 등이 데이터센터 냉각탑 가동을 위해 매일 수천만 갤런의 물을 사용하면서 상수도 관로와 하수 처리 능력이 한계에 도달했습니다. 주민들의 수압 저하 민원, 냉각 온수 방류로 인한 포토맥강 수계의 환경 파괴 논란이 수년간 지속되었습니다. 현지 지자체들은 신축 데이터센터의 진입을 엄격히 제한하는 조례를 잇따라 통과시켰습니다.만성 가뭄 지역인 애리조나주 메사(Mesa)에서는 메타(Meta)의 대규모 데이터센터가 콜로라도강 수위 저하로 생존권을 위협받는 농민과 주민들의 강력한 반발에 직면했습니다. 오리건주 더 댈러스(The Dalles)에서는 구글이 시 전체 수자원의 4분의 1을 독점 소비하면서도 이를 '영업비밀'로 은폐했다가 주민들과의 긴 소송전 끝에 기업 이미지에 큰 타격을 입었습니다.한국은 국가의 핵심프로젝트인 용인 반도체 클러스터의 물공급을 위해 화천댐의 다목적 운영에 합의함으로써 기관간 해묵은 갈등이었던 한강 수계 발전용댐의 다목적화를 실현시키는 계기가 되었습니다. 화천댐에서 약 76만 톤의 물을 공급하기로 합의한 것입니다.그러나 이러한 물공급 방안은 '약탈적 공급구조 의존'과 '물절약 혁신기술 도외'이라는 한계를 드러냅니다. 상류지역 지방자치단체는 '미래성장 제약과 자원 역차별'에 저항하고, 지역주민은 '규제는 주민 몫, 물은 대기업 몫'이라며 분노하고 있습니다. 용인반도체클러스터는 용수의 78%를 한강 수계에 의존하며 "하수 재이용수 비중 22%"에 불과합니다. 이는 글로벌 스탠다드와 비교했을 때 지나치게 소극적인 계획입니다.수자원 스트레스가 극심한 대만의 경우 TSMC의 신축 라인의 수자원 재생률 85~90%을 표준으로 삼고 있습니다. TSMC는 난커(Tainan) 및 주커(Hsinchu) 산단에 세계 최초로 반도체 폐수 전용 재생수 플랜트를 건설하여 100% 재이용하려고 합니다. 미국 인텔(Intel) 역시 애리조나 챈들러 캠퍼스에 대규모 수처리 시설(CHWTP)을 가동해 공정 용수의 90% 이상을 재이용합니다. 다른 국가의 AI 기업들은 '넷 제로 워터(Net-Zero Water)'를 향해 가고 있습니다.지방과의 갈등을 원천 차단하고 AI산업의 수자원 독립성을 확보하기 위해서 물혁신 기술을 공격적으로 도입하여야 합니다.첫째 현재 냉각용으로만 사용되는 하수 재이용수의 타겟을 웨이퍼 세정 등의 '초순수 원수'로 전면 확대해야 합니다. 대용량 역삼투압(RO)과 고도 UV산화 장치를 결합한 전처리 기지를 산단 내에 대대적으로 구축하여, 기후와 상관없이 매일 일정하게 나오는 하수 재이용수를 초순수 공정에 사용하도록 규제해야 합니다.둘째 공장 내부의 폐쇄 루프를 극대화하는 '무방류 시스템(ZLD, Zero Liquid Discharge)'의 의무화가 필요합니다. 웨이퍼 세정 후 나오는 폐수를 성분별로 완벽히 분리 가동하는 시스템을 갖추어야 합니다. 화학물질이 섞인 고농도 폐수에서 증류수는 100% 회수하고 오염물은 제거하여 용수 재이용률을 획기적으로 높여야 합니다.셋째 AI 데이터센터들의 냉각 방식에 '100% 무수(無水) 액침 냉각'이 적용되도록 해야 합니다. 메타가 애리조나의 거센 비판 직후 물을 공기 중으로 날려 보내 고갈시키는 수냉식 냉각탑 설치를 포기하고 폐쇄 루프 시스템으로 선회한 것처럼, 우리도 액침 냉각(Immersion Cooling)이나 밀폐형 드라이쿨러 시스템으로 전환해야 합니다.물절약 혁신기술의 공격적 적용으로 AI산업의 환경적 지속가능성을 확보는 한편, 상생 중심의 '거버넌스 개혁'으로 사회적 지속가능성을 확보하기야 합니다.첫째, 수계관리기금의 개혁이 필요합니다. 하류 사용자의 사용량에만 일률 부과되던 수계관리기금(물이용부담금)을 '오염 및 소모 유발자 부담 원칙'에 맞춰 정밀하게 재설계할 필요가 있습니다. 공장이 내보내는 방류수의 오염정도에 따라 요율을 차등화하는 '오염도 가중치'를 도입하는 것입니다. 동시에 냉각과정에서 물을 기체로 날려버리는 소모형 공정에는 높은 수수료를 매기고, 액침 냉각이나 무방류 시스템을 통해 물을 내부에서 돌려쓰는 기업은 '소모도 가중치'를 제로(0)에 가깝게 설계하여 기술 투자의 경제적 실익을 보장해야 합니다. 이렇게 개편된 기금은 상류의 친환경 농법 전환이나 폐수 자율 정화 등 주민들의 환경 보전 행위와 연동해 지급하는 '수질 보전 배당제'로 집행되어 상류 주민들이 수계 보호의 주체가 되도록 유도할 필요가 있습니다.둘째, 한 수계의 가용 수자원을 지역적으로 균형있게 배분할 수 있는 방안을 고려해야 합니다. 현재는 산업 또는 도시 입지가 우선 결정되고 이에 물이 종속적으로 할당되는 수자원배분체계를 갖고 있습니다. 이러한 배분체계를 혁신하여 전체 수계의 가용수자원을 지역별로 할당하고 수자원의 보유량이 도시 및 산업입지의 결정에 영향을 미치도록 제도를 개선해야 합니다. 나아가 '물절약 기술의 적용으로 잉여되는 수량을 상류에 우선 배분하여 자원배분의 왜곡을 줄여나가야 합니다. 예를 들어 용인반도체클러스터에서 Net-zere Water를 실현하여 '잉여 수량'이 발생할 경우, 이를 상류지역의 물수요에 최우선으로 역배분하도록 하는 것입니다. 장기적으로는 수자원 시장(water market)을 만들어 하류에 도시 또는 산업이 입지할 경우 매매 또는 임차하는 방안을 고려할 수 있습니다.반도체를 포함한 AI산업의 성장의 결실과 이에 수반되는 비용이 차별적으로 배분되어 지역간 양극화를 심화시킬 우려가 있습니다. 제한된 자연 자원인 물이 특정산업과 특정지역에 집중되는 약탈적 수자원 배분체계는 물부족 국가인 우리나라의 수자원의 지역간 격차를 심화시킬 것입니다. 이는 지역간 사회경제적 후생의 불평등을 더욱 크게 만들고 지역간 갈등을 첨예하게 할 것입니다. 우리나라가 AI산업혁명에 주도적 역할을 확립하는 산업정책은 중요합니다. 그러나 환경적, 사회적 지속가능성을 도외시한다면 그 성장은 지속가능성을 잃어버리게 될 것입니다.