내가 더 이상 쓸모없는 사람이 된다면

어느 날 아침, 그레고르 잠자는 불안한 꿈에서 깨어났을 때 자신이 한 마리의 거대한 벌레로 변해 있는 것을 발견했다. (책의 첫 문장)

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처음 읽었을 때, 문장은 한 마디로 낯설고 기괴했다. 그러나 작품을 덮고 난 뒤 오랫동안 머릿속에 남은 것은 '벌레'라는 설정이 아니었다. 오히려 이런 질문이었다. 만약 어느 날 내가 더 이상 사회와 가족에게 필요한 사람이 아니라면 어떻게 될까.<변신>의 주인공 그레고르 잠자는 가족의 생계를 책임지는 외판원이다. 그는 어느 날 갑자기 거대한 벌레로 변한다. 하지만 카프카는 그가 왜 벌레가 되었는지 설명하지 않는다. 독자 역시 그 이유를 끝내 알 수 없다. 대신 작가는 변신 이후 벌어지는 일들에 집중한다.처음에 가족들은 충격을 받는다. 걱정하고 연민을 보이기도 한다. 그러나 시간이 흐를수록 분위기는 달라진다. 노동 능력을 잃은 그레고르는 점점 부담스러운 존재가 되고, 가족들은 그를 외면하기 시작한다. 결국 그는 철저히 고립된 채 죽음을 맞이한다. 그리고 그의 죽음 앞에서 가족들은 슬픔보다 안도감을 느낀다.우리는 흔히 가족애를 조건 없는 사랑이라고 말한다. 하지만 정말 그럴까. 가족이라는 이름 아래 서로를 사랑한다고 믿지만, 그 관계 속에는 역할과 책임도 함께 존재한다. 부모는 부모의 역할을 하고, 자녀는 자녀의 역할을 하며, 사회인으로서 각자의 몫을 수행한다. 그렇다면 그 역할이 사라졌을 때 관계는 어떻게 될까.카프카는 벌레라는 극단적인 설정을 통해 독자가 외면하고 싶었던 질문을 정면으로 들이민다. 생각해 보면 오늘날 우리는 그레고르와 크게 다르지 않은 삶을 살아간다. 사람을 평가하는 기준은 생각보다 단순하다. 어떤 직업을 가졌는지, 얼마를 벌고 있는지, 얼마나 생산적인 사람인지가 중요한 척도가 된다. 사회는 능력 있는 사람을 환영하고, 성과를 내는 사람을 인정한다. 반대로 역할을 잃거나 경쟁에서 밀려난 사람은 쉽게 주변으로 밀려난다.그래서 <변신>은 100년 전에 쓰인 소설이지만 조금도 낡지 않았다. 오히려 성과와 효율이 더욱 중요해진 오늘날에 더 현실적으로 읽힌다. 거대한 벌레는 단지 환상 속 존재가 아니다. 질병으로 일을 그만두게 된 사람일 수도 있고, 은퇴 후 사회적 역할을 잃은 사람일 수도 있으며, 경쟁에서 탈락했다고 느끼는 우리 자신의 모습일 수도 있다.카프카는 비극을 과장하지 않았다. 분노하지도 않고 설명하지도 않는다. 벌레가 된 인간을 마치 일상적인 사건처럼 묘사한다. 그래서 오히려 더 무섭다. 독자는 그 부조리를 소설 속 이야기가 아니라 현실의 문제처럼 받아들이게 된다.물론 <변신>을 노동과 생산성의 문제만으로 읽을 수는 없다. 가족, 소속감, 책임, 정체성 등 다양한 해석이 가능하다. 그렇기에 이 작품은 시대와 세대를 넘어 계속 읽힌다. 누군가는 가족에 대해 생각할 것이고, 누군가는 사회에 대해 생각할 것이며, 또 다른 누군가는 자기 자신을 떠올릴 것이다.책을 덮은 뒤 한동안 질문에서 벗어날 수 없었다. 인간의 가치는 무엇으로 증명되는가. 우리는 사람 자체를 사랑하는가, 아니면 그 사람이 수행하는 역할을 사랑하는가. 카프카는 정답을 알려주지 않는다. 다만 불편한 질문 하나를 남긴다. 그리고 그 질문은 100년이 지난 지금도 여전히 유효하다.어쩌면 <변신>이 위대한 고전으로 남은 이유는 벌레가 된 그레고르 때문이 아닐지도 모른다. 카프카가 끝내 들여다보게 만드는 것은 그를 외면한 가족과 사회, 그리고 언젠가 쓸모를 잃을 수도 있는 우리 자신의 모습이기 때문이다.