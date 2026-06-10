시력 잃던 날 못 먹은 파스타, 결혼 12주년에 먹습니다

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"와, 하늘 너무 예쁘다."

큰사진보기 ▲핑크색하늘남편이 얼마전 찍은 하늘 사진 ⓒ 이희진 관련사진보기

"나도 보고 싶다. 예쁜 하늘."

큰사진보기 ▲주방에 걸어둔 액자결혼 10주년 기념 시를 새긴 액자이다. ⓒ 이희진 관련사진보기

'우리에게 주어진 길

그 언젠가 이해될 걸작 같은 시간들

그대 손 꼭 잡고

노래하며 가리라.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치와 sns에도 올라갑니다.

하늘 사진을 찍는 사람이 참 좋다. 바쁘고 찌든 일상 속에서도 가던 길을 잠시 멈추고, 그날그날 선물처럼 펼쳐진 하늘을 한 번쯤 올려다보는 사람이 좋았다. 언제부터였을까. 지나가다 하늘 사진을 찍는 사람을 보면 괜히 호감이 갔다. 한때 나도 하늘 위로 자주 고개를 드는 사람이었다.며칠 전 누군가 물었다. 다시 세상을 볼 수 있다면 가장 먼저 무엇을 보고 싶냐고.어쩐 일인지 바로 대답이 나오지 않았다. 사실 이제는 무언가를 간절하게 보고 싶어 하며 살지 않게 된 이유였다. 애초에 눈이라는 감각 기관이 내게도 존재하기는 했는지 그 기능과 용도가 가물가물해지는 탓도 있다. 보이지 않는 삶에 적응하는 동안 다른 감각들이 자리를 넓혀 갔다. 무언가를 미치도록 보고 싶다는 마음도 어느새 조금씩 옅어지는 것 같다.어제 저녁, 남편과 주방에서 함께 저녁 준비를 하고 있었다. 서쪽으로 난 창문 밖으로 하늘이 발그레하게 물들고 있는 모양이었다. 남편은 하던 일을 멈추고 창문을 열어 휴대폰 카메라로 하늘 사진을 찍었다.나도 모르게 툭 하고 새어 나온 말이었다. 웬만해서는 무언가를 보고 싶다는 말을 잘하지 않는 편이다. 그 말을 들은 사람의 마음이 잠시 멈칫하는 걸 알기 때문이다. 어쩌지 못하는 안타까운 마음들 때문일까? 그 말은 내가 가장 절제하게 된 문장이기도 하다.곧 우리 부부는 결혼 12주년을 맞는다. 생각해 보면 남편은 나와 살면서 다채로운 감정의 계절을 지나왔다. 마흔이라는 시간을 지나 나이가 들어서인지, 아니면 대문자 F와 오래 살아서인지 요즘 남편은 부쩍 감정 표현이 많아졌다.예쁘다. 좋다. 아쉽다. 한때는 효율과 정답을 먼저 말하던 대문자 T였는데, 이제는 감정의 단어들도 제법 자연스럽게 꺼내 놓는다. 나를 대신해 하늘 사진도 제법 잘 찍게 되었다.아침 출근길, 남편에게 사진 한 장이 도착했다. 어제 오후 찍었던 해 질 녘 하늘 사진이었다. 예쁘게 찍혔다며 못 믿겠으면 AI에게도 물어보란다.생각해 보면 살아가면서 감격하고, 감탄하고, 황홀해지는 날들이 뭐 그리 자주 있겠냐만은 우연히 올려다본 하늘 풍경 하나에 마음이 움직이고, 그날따라 유난히 잘 내려진 커피 한 잔에 감탄하며 하루를 건너가는 일. 어쩌면 행복은 그런 순간들로 천천히 직조되는 건지도 모르겠다.결혼 10주년 때 나는 직접 만든 시를 액자에 넣어 식탁 앞에 걸어 두었다. 삶이 버겁게 쏟아질 때마다 정신 승리 하려고 만든 문장이었다.그때의 나는 우리 가정에 닥친 어둠도 언젠가는 반드시 이해되고 해석될 거라고 믿었다. 그래야만 내일로 걸어갈 수 있다고 생각했다. 그 이유를 알기 위해서라도 현재라는 시간을 딛고 서서 목적지를 향해 걸어야 한다고 스스로를 재촉했다.하지만 요즘은 생각이 달라졌다. 내게 찾아온 어둠이 끝내 이해되고 해석되지 않아도 상관없다는 마음이 찾아왔다. 생이 내어 놓는 고난의 이유를 구구절절 다 헤아리지 못해도, 평생 다 알지 못한 채 삶이 저물어도 괜찮겠다는 마음으로 산다.도달해야만 하는 목적지 그 끝만 생각하다 놓치고 싶지 않은 것들이 있기 때문이다. 내 곁의 소중한 사람들과 걷는 이 여정 자체가 고난의 이유를 아는 것보다 더 소중하게 여겨지기 때문이다.9년 전, 안압을 낮추는 수술을 마친 뒤 남편과 파스타를 먹기로 했었다. 하지만 불가항력이라는 생의 암전 앞에서 우리는 끝내 파스타를 먹지 못했다. 아득했던 시간이 흐르고 계절이 등을 밀어 우리 부부는 여기까지 걸어왔다. 날이 선 나날들을 지나, 서로의 무너짐을 보듬으며 살아왔다. 그러는 사이 뾰족했던 슬픔의 모양도 조금씩 닳고 무뎌졌다.나는 오늘도 남편과 생의 보폭을 맞추며 걷는다. 좋아하는 책과 커피 이야기만으로도 충분히 충만한 사이, 서로 싫어하는 사람 이야기는 누구보다 열심히 씹어줄 수 있는 우리. 말이 새어나갈까 걱정하지 않아도 되는 벗. 서로의 바닥 앞에서도 이제는 "그러려니" 할 수 있는 사람.12년이라는 시간을 지나며 나도 남편도 꽤 단단해진 모양이다. 이번 결혼기념일에는 남편과 근사한 곳에 가서 그때 끝내 먹지 못했던 파스타를 함께 먹고 싶다.