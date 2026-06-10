여주시, 중증 장애 재가 노인 맞춤형 통합돌봄 지원

큰사진보기 ▲경기 여주시가 돌봄이 필요한 주민들이 익숙한 지역사회 안에서 생활을 이어갈 수 있도록 찾아가는 보건·복지 상담과 맞춤형 통합돌봄 서비스 지원에 나서고 있다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 돌봄이 필요한 주민들이 익숙한 지역사회 안에서 생활을 이어갈 수 있도록 찾아가는 보건·복지 상담과 맞춤형 통합돌봄 서비스 지원에 나서고 있다.여주시 노인복지과는 최근 지역 내 통합돌봄 대상 가구를 방문해 건강 상태와 생활 여건을 점검하고 필요한 서비스를 연계하는 현장 상담을 실시했다고 9일 밝혔다.이번에 방문한 가구는 부부 모두 뇌병변 심한장애를 가진 데다 장기요양 1등급 판정을 받은 상태로, 장기간 침상생활이 필요한 와상 환자다. 현재 재가 장기요양서비스를 이용하며 자녀의 돌봄을 받고 있지만, 욕창 관리와 만성질환 관리 등 지속적인 의료·돌봄 지원이 필요한 상황이다.특히 해당 가구는 과거 요양시설을 이용한 경험이 있으나 시설 입소보다는 현재 거주 중인 집에서 생활하기를 희망하고 있는 것으로 알려졌다.여주시는 이를 '시설이 아닌 살던 곳에서의 삶'을 지원하는 통합돌봄의 대표 사례로 보고, 대상자의 건강 상태와 돌봄 욕구를 종합적으로 파악해 맞춤형 지원 계획을 마련했다.이에 따라 방문목욕 서비스와 장기요양 재택의료센터 연계, 방문 약료 지원 등 의료·돌봄 서비스를 단계적으로 지원할 계획이다.여주시는 지역사회 내 돌봄 사각지대를 줄이기 위해 직접 찾아가는 상담을 지속적으로 실시하고 있으며, 이를 통해 도움이 필요한 주민을 발굴하고 보건·의료·요양·복지 서비스를 통합적으로 연계하고 있다.여주시 관계자는 "돌봄이 필요한 주민들이 익숙한 지역사회 안에서 안전하게 생활할 수 있도록 현장 중심 상담을 지속적으로 추진하고 있다"며 "앞으로도 보건·의료·요양·돌봄 서비스를 적극 연계해 주민 중심의 통합돌봄 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.