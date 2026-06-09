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26.06.09 18:58최종 업데이트 26.06.09 18:58

이천시, 임산부 친환경농산물 지원사업 신청 접수

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경기 이천시는 오는 17일부터 30일까지 친환경농산물 소비 촉진과 건강 증진을 위해 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’ 신청을 받는다고 밝혔다.
경기 이천시는 오는 17일부터 30일까지 친환경농산물 소비 촉진과 건강 증진을 위해 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’ 신청을 받는다고 밝혔다. ⓒ 이천시

경기 이천시는 오는 17일부터 30일까지 친환경농산물 소비 촉진과 건강 증진을 위해 '임산부 친환경농산물 지원사업' 신청을 받는다고 밝혔다.

'임산부 친환경농산물 지원사업'은 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원하는 사업으로, 임산부에게 친환경농산물을 공급해 국민 건강, 환경 보전, 지역 경제 활성화 등 사회적 가치를 구현한다.

신청 대상은 신청일 현재 관내 거주하는 임신부 또는 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모이며, 지역사회통합건강증진사업(영양플러스), 농식품바우처, 2025년 임산부 친환경농산물 지원사업 수혜자는 지원 대상에서 제외한다.

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신청 희망 임산부는 임신확인서·출생증명서·산모수첩 등 증빙 서류를 갖춰 에코이몰을 통해 온라인으로 신청하거나 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

기간 내 신청한 임산부를 대상으로 7월 10일 추첨을 통해 임산부 750명을 선정할 예정이다. 선정된 임산부는 자부담 20%를 포함해 24만 원 상당의 친환경농산물을 내년 12월 15일까지 공급받을 수 있다.

#이천시#친환경농산물

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