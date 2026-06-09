이천시, 임산부 친환경농산물 지원사업 신청 접수

큰사진보기 ▲경기 이천시는 오는 17일부터 30일까지 친환경농산물 소비 촉진과 건강 증진을 위해 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’ 신청을 받는다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 오는 17일부터 30일까지 친환경농산물 소비 촉진과 건강 증진을 위해 '임산부 친환경농산물 지원사업' 신청을 받는다고 밝혔다.'임산부 친환경농산물 지원사업'은 연간 24만 원 상당의 친환경농산물을 지원하는 사업으로, 임산부에게 친환경농산물을 공급해 국민 건강, 환경 보전, 지역 경제 활성화 등 사회적 가치를 구현한다.신청 대상은 신청일 현재 관내 거주하는 임신부 또는 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모이며, 지역사회통합건강증진사업(영양플러스), 농식품바우처, 2025년 임산부 친환경농산물 지원사업 수혜자는 지원 대상에서 제외한다.신청 희망 임산부는 임신확인서·출생증명서·산모수첩 등 증빙 서류를 갖춰 에코이몰을 통해 온라인으로 신청하거나 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.기간 내 신청한 임산부를 대상으로 7월 10일 추첨을 통해 임산부 750명을 선정할 예정이다. 선정된 임산부는 자부담 20%를 포함해 24만 원 상당의 친환경농산물을 내년 12월 15일까지 공급받을 수 있다.