대전노동권익센터, 이동노동자를 위한 생수 나눔 캠페인 진행

큰사진보기 ▲대전광역시노동권익센터는 6월 9일, 오전 11시 30분부터 1시간가량 대전시청역 네거리에서 ‘이동노동자 생수 나눔 캠페인’을 진행했다. ⓒ 대전광역시노동권익센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전광역시노동권익센터는 6월 9일, 오전 11시 30분부터 1시간가량 대전시청역 네거리에서 ‘이동노동자 생수 나눔 캠페인’을 진행했다. ⓒ 대전광역시노동권익센터 관련사진보기

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대전광역시노동권익센터(센터장 박지현, 이하 센터)는 6월 9일 대전시청역 네거리에서 폭염 속 야외에서 일하는 이동노동자의 안전과 건강을 보호하기 위해 '이동노동자 생수 나눔 캠페인'을 진행했다.센터는 폭염에 노출된 채 일하는 배달·택배·퀵서비스 기사 등 이동노동자의 건강권 보호를 위해 혹서기 생수 나눔 사업을 지속적으로 추진해 오고 있다. 해당 캠페인을 시작으로 혹서기에 찾아가는 '현장 생수 나눔 캠페인'을 3회 실시할 예정이며, 대전광역시 이동노동자쉼터(유성구 봉명동 레자미멀티홈 2층 202호)와 대전광역시 노동권익센터(서구 둔산동 대전근로자종합복지회관 1층)를 거점에서 일상적으로 생수를 비치해, 보다 많은 이동노동자의 노동환경 개선을 위한 노력을 이어갈 계획이다. 6월부터 9월까지 대전지역 이동노동자를 지원하기 위해 제주 삼다수 10,480병을 지원받았다.박지현 센터장은 "이동노동자는 폭염과 한파 등 기후위기에 가장 먼저 노출되는 노동자들"이라며 "이번 캠페인이 이동노동자의 건강권 보호 필요성에 대한 사회적 공감대를 넓히고, 보다 체계적인 지원정책 확대의 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.이번 행사는 대전광역시, 고용노동부, 산업안전보건공단, 사랑의열매, 한국비정규직노동단체네트워크, 제주특별자치도, 제주특별자치도개발공사가 공동 주최했으며, 대전광역시노동권익센터와 대전광역시 이동노동자쉼터가 주관했다. 또한, 민주노총 대전지역본부, 한국노총 대전지역본부, 국가인권위원회 대전인권사무소, 노사발전재단 충청지사, 대전근로자건강센터, 대전세종노동인권협회, 대전여민회, 라이더유니온 대전지회, 배달플랫폼노동조합 대전지회, 전국서비스산업노동조합연맹 대전세종충남지역본부, 전국가전통신서비스노동조합 대전본부, 전국대리운전노동조합 대전지부, (사)한국공인노무사회 대전충청지회 등 지역 노동·시민사회단체가 함께 참여해 의미를 더했다.이날 캠페인을 통해 이동노동자들에게 생수 400여 병과 바라클라바, 식염포도당 캔디 등을 전달하며 온열 질환 예방을 위한 응원과 격려의 마음을 전했다. 아울러 시민들을 대상으로 이동노동의 사회적 가치와 중요성을 알리고, 이동노동자에 대한 존중과 배려 문화를 확산하기 위한 캠페인도 함께 진행했다.