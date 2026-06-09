조상호 시정 밑그림 그릴 20인 공개...행정수도·재정·상권 3대 과제 전면에

큰사진보기 ▲지난 4일 조상호 당선인이 당선 확정 후 첫 기자회견을 열고 향후 4년간의 시정 운영 청사진을 발표하는 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조 당선인 측은 9일 제5대 세종시장직 인수위원회 구성을 마무리하고 본격적인 시정 준비 작업에 돌입했다고 밝혔다. 인수위원회는 각 분야 전문가와 시민 대표 등 20명으로 구성됐으며, 7개 분과와 3개 태스크포스(TF) 체제로 운영된다. ⓒ 세종시장 인수위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종시장 당선인이 시정 5기 출범을 앞두고 다양한 현장 경험을 갖춘 인사들로 인수위원회 진용을 확정했다. 행정수도 완성과 재정 안정화, 지역 상권 회복 등 주요 현안에 대한 정책 점검과 실행계획 수립이 본격화될 전망이다.조 당선인 측은 9일 제5대 세종시장직 인수위원회 구성을 마무리하고 본격적인 시정 준비 작업에 돌입했다고 밝혔다. 인수위원회는 각 분야 전문가와 시민 대표 등 20명으로 구성됐으며, 7개 분과와 3개 태스크포스(TF) 체제로 운영된다.인수위원장은 김영 전 고려대학교 세종캠퍼스 부총장이 맡았고, 부위원장은 박성수 전 세종시의원, 대변인은 이현정 세종시의원이 담당한다.분과는 기획조정, 보건복지, 문화체육관광, 도시주택환경, 균형발전교통, 안전자치, 경제산업 7개 분야로 구성됐다. 이들 분과는 시정 전반에 대한 정책 검토와 공약 이행 방안 마련을 담당한다. 인수위 실무 총괄간사는 기획조정분과장인 문서진 더불어민주당 세종시당 수석부위원장이 맡는다.특히 인수위는 행정수도, 재정안정화, 상권활성화 등 3개 TF를 별도로 운영해 세종시의 핵심 과제에 대한 전략 수립에 집중할 계획이다. 행정수도 TF는 황치환 한국YMCA전국연맹 부이사장이, 재정안정화 TF는 박동완 전 국정기획위원회 특별보좌관이 각각 팀장을 맡는다. 상권활성화 TF는 임재일 전 국립공주대학교 객원교수가 담당한다.분과별 인선에는 교수와 연구기관 전문가, 전직 공무원, 시민사회 활동가, 노동계 관계자 등이 고루 참여했다. 도시주택환경분과에는 조판기 국토연구원 부원장과 황재훈 행복도시 총괄기획가가 이름을 올렸으며, 경제산업분과에는 백유미 중부대 교수와 정명식 한국노총 세종지역지부 의장이 참여한다.조 당선인은 "공약의 실현 가능성을 면밀히 검토하고 구체적인 실행계획 수립과 주요 시정 현안 점검에 집중할 계획"이라며 "행정수도 완성과 시민이 일상에서 체감할 수 있는 정책과제를 발굴해 시정 운영의 실행력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.다만 일부 시민사회에서는 이번 인수위 구성에 대해 대표성과 전문성을 둘러싼 우려를 제기하고 있다. 일부 인사의 경우 해당 분야 당사자 집단을 대표한다고 보기 어렵다는 문제제기가 이미 나오고 있는 데다, 현재 세종시 현안 가운데 환경 이슈가 적지 않다는 점을 고려하면 환경·기후 분야 전문가가 보이지 않는다는 점도 아쉬움으로 거론된다. 또 전문가 중심 인선이라는 평가에도 불구하고 분야별 전문성을 대표하는 핵심 전문가 그룹의 참여가 제한적이라는 지적도 뒤따른다.아울러 공약으로 제시된 시민청 설립과 시민주권 시정 강화 기조와 비교할 때, 시민사회의 대표성이 인수위 구성 과정에서 충분히 반영되지 않았다는 평가도 제기되고 있다. 이런 점을 감안하면, 향후 다양한 사회적 목소리를 인수위 논의 과정과 정책 설계에 어떻게 실질적으로 반영할 것인지가 중요한 과제로 남게 됐다.여성계에서도 아쉬움과 기대가 교차하는 평가가 나온다. 한 여성계 인사는 "인수위원 20명 가운데 여성위원이 8명으로 40%를 차지해 수치상으로는 부족하지 않지만, 안전자치분과와 보건복지분과에 여성의 안전과 인권을 전문적으로 다뤄온 인사가 배치되지 않은 점은 아쉽다"고 말했다. 그러면서도 "문화체육관광분과에 참여한 안경주 위원이 전 대통령직속 국가균형발전위원회 위촉위원과 전 전남여성가족재단 원장을 지낸 여성정책 전문가라는 점에서 향후 시정 전반에 성인지 관점을 반영하는 역할을 할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.한편, 인수위원회는 오는 10일 집현동 행복누림터에 마련된 사무실에서 현판식과 위촉식을 하고 공식 활동에 들어간다.