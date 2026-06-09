전북 고령운전자 면허 반납 '5000명' 돌파

큰사진보기 ▲전북 고령운전자 면허 반납 건수가 최근 5년간 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있다. ⓒ 열린순창 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다. 열린순창은 전북 순창군의 지역신문사입니다.

전북 내 고령운전자의 운전면허 자진 반납 건수가 매년 가파르게 증가하며 지난해 처음으로 연간 5000건을 돌파한 것으로 나타났다. 초고령사회 진입과 정부·지자체의 반납 지원책이 맞물리면서 안전을 위해 운전대를 내려놓는 어르신들이 빠르게 늘고 있는 것으로 보인다.기자가 정보공개청구를 통해 전북경찰청으로부터 확보한 '전북 고령운전자 면허 반납 통계(2021~2025년)' 자료에 따르면, 2021년 3370건이던 도내 면허 반납 건수는 해마다 증가해 2025년에는 5293건에 달했다.이는 5년 만에 약 57퍼센트(%) 증가한 수치다. 연도별로는 2022년 4291건, 2023년 4426건, 2024년 4432건으로 꾸준히 늘다 지난해 상승 폭이 크게 뛰었다.지역별로 살펴보면 인구가 밀집된 주요 시 지역이 전체 반납 건수의 큰 비중을 차지했다. 전주시는 2021년 1143건에서 2025년 1843건으로 증가해 전북 도내에서 가장 많은 반납을 기록했고, 군산시는 2021년 460건에서 2025년 812건으로 증가하며 5년 사이에 약 76.5%의 높은 증가율을 보였다. 이어 익산시는 2021년 584건에서 2025년 796건으로 늘어나 그 뒤를 이었다.이들 3개 도시의 반납 건수 합계는 지난해 기준 총 3451건으로, 전북 전체 반납량의 약 65%를 차지하는 것으로 집계됐다.이번 통계에서 가장 눈에 띄는 지역은 완주군이다. 완주군은 2021년 반납 건수가 49건에 불과했으나, 2022년 92건, 2023년 147건, 2024년 164건에 이어 2025년에는 222건으로 5년 만에 무려 4.5배(약 353% 증가) 가까이 폭증했다. 도농 복합 도시로서의 인구 유입과 적극적인 홍보가 영향을 미친 것으로 풀이된다.반면 교통 인프라가 상대적으로 취약한 군 지역의 경우 반납 건수가 정체되거나 증감 폭이 요동치는 경향을 보였다. 순창군의 경우 2021년에 72건을 기록한 후, 2023년 102건까지 늘었으나 작년에는 70건으로 되려 감소했다. 무주군 역시 증가세가 이어지다가 2024년 76건에서 2025년 70건으로 소폭 줄었다. 장수군(57건), 진안군(93건) 등은 매년 수십 건 수준에 머무르며 완만한 흐름을 보였다.