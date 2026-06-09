전북 6·25 유공자 4명 중 1명, 생계 곤란

큰사진보기 ▲전북 순창군에서 생계에 어려움을 겪는 참전유공자의 비중이 1년새 증가했다. ⓒ 열린순창 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

6·25 전쟁이 발발한 지 76년이 지난 2026년 현재, 조국을 위해 목숨을 바쳐 싸웠던 전북 지역의 참전유공자들이 심각한 고령화로 인해 빠르게 세상을 떠나고 있다. 더욱 안타까운 점은 생존해 있는 유공자들의 상당수가 경제적 빈곤 속에서 고통받고 있어, 이들에 대한 실질적인 생계 지원 대책 마련이 시급하다는 지적이다.기자가 정보공개청구를 통해 전북동부보훈지청과 전북서부보훈지청으로부터 확보한 <6·25 참전유공자 및 생계지원 현황> 자료에 따르면, 전북 14개 시·군의 참전유공자 숫자가 최근 2년 사이에 약 30% 감소한 것으로 나타났다. 반면, 만 80세 이상 참전유공자 중 생계가 곤란한 사람에게 지급되는 '생계지원금' 수급자 비중은 오히려 증가해 보훈 가정의 빈곤 문제가 심각해진 것으로 드러났다.지난 2024년 12월 말 기준 전북 14개 시·군에 등록된 6·25 참전유공자는 총 1,511명이었다. 그러나 불과 1년 뒤인 2025년 말에는 1,211명으로 줄었고, 올해 2026년 5월 말 기준으로는 1,057명까지 급감했다. 불과 2년이 채 되지 않는 기간 동안 전체 유공자의 30%(454명)가 세상을 떠난 것이다.특히, 군 지역은 장수군이 33명, 부안군이 29명 수준으로 줄어들어 조만간 참전유공자가 단 한 명도 남아있지 않는 지자체가 될 것으로 보인다.더 큰 문제는 생존해 있는 영웅들의 삶의 질이다. 참전유공자 숫자는 매년 눈에 띄게 줄어들고 있지만, 경제적 극빈층에 속해 정부의 '생계지원금'을 받는 인원은 거의 줄지 않았다.2024년 309명이었던 도내 생계지원금 지급 인원은 유공자가 대폭 감소한 2026년 현재에도 246명에 달한다. 이를 전체 생존 유공자 대비 비중으로 환산하면 보훈 복지의 사각지대가 얼마나 심각한지 고스란히 드러난다. ▲2024년 말: 전체 1,511명 중 309명 수급 (20.45%) ▲2025년 말: 전체 1,211명 중 247명 수급 (20.40%) ▲2026년 5월 말: 전체 1,057명 중 246명 수급 (23.27%).지역별 편차를 보면 농어촌과 산간 지역에 거주하는 참전유공자의 삶은 더욱 팍팍했다. 올해 5월 기준, 무주군의 경우 생존 유공자 62명 중 21명(33.8%)이 생계지원금을 받고 있으며, 진안군은 67명 중 19명(28.3%)이 수급 중이다. 특히 임실군의 경우 유공자 인원은 47명으로 적지만 그중 무려 19명인 40.4%가 생계지원금에 의존하고 있어 도내에서 가장 높은 빈곤율을 기록했다.반면 완주군(22.8%), 순창군(17.9%), 고창군(17.4%)등은 상대적으로 생계지원금 수급 비중이 낮은 편이었지만, 이 역시 적은 수치가 아니다. 이 가운데 순창군은 2024년 15.2%였던 비중이 2025년에는 19.1%까지 상승하며 20%에 육박하는 빈곤율을 보였다.전북서부보훈지청 관계자는 "참전유공자 가운데 생계지원금이 지급되는 사람들을 대상으로 빈곤층 명단을 뽑은 것"이라며 "연세가 많으신 참전유공자 중에 생계 곤란자들에게는 생계지원금을 지급하고 있다"고 설명했다.