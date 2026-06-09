5·18정신, 공예 작품으로 계승... 전국 공모전 개최

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큰사진보기 ▲오월의 빛 전국 공예 공모전 포스터. ⓒ 5·18민주유공자유족회 제공 관련사진보기

5·18민주유공자유족회는 전국민 대상 공예 공모전 '오월의 빛'을 개최한다.5·18민주화운동의 민주·인권·연대 정신을 문화예술로 재해석하고 미래세대와 함께 기억하고 계승하기 위한 행사다.공모 분야는 공예 전 분야로 ▲도자 ▲금속 ▲섬유 ▲목공 ▲혼합매체 ▲기타 창작 분야 등이며, 5·18민주화운동 정신과 가치를 창의적으로 표현한 작품이면 응모할 수 있다.관심 있는 누구나 참여할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 응모가 가능하다. 작품 접수는 6월 2일부터 6월 30일까지 이메일을 통해 진행된다.유족회는 전문가 심사를 통해 총 15개 작품을 선정할 예정이다. 심사는 1차 서류심사와 2차 실물 심사로 진행되며, 제출 작품은 순수 창작물이어야 한다.시상 규모는 총 700만원으로, 대상 1점에는 국가보훈부장관상과 상금 200만원이 수여 된다.최우수상 2점(각 100만원), 우수상 3점(각 50만원), 장려상 4점(각 20만원), 입선 5점(각 14만원)을 선정해 시상할 예정이다.양재혁 유족회장은 "이번 공모전이 오월 정신을 새로운 시각으로 재해석하고, 민주․인권․연대의 가치를 미래세대와 국민이 함께 공감하고 계승하는 계기가 되기를 바란다"며 "전국의 공예작가와 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 밝혔다.공모전 세부 내용과 신청서 등은 5·18민주유공자유족회 홈페이지에서 확인할 수 있다.