이장섭 청주시장직 인수위 구성… 위원장에 황재훈 교수

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이장섭 청주시장 당선인의 민선 9기 시정 밑그림을 그릴 시장직 인수위원회가 공식 출범한다.인수위원회 김신응 대변인은 9일 청주시청 기자실에서 기자회견을 열고 "'대전환과 변화, 시민 참여'의 뜻을 담은 '혁신과 소통'을 모토로 시민특별시 청주시장직 인수위원회를 구성했다"며 "전문성과 현장성, 개방성을 핵심 가치로 각계 전문가와 현장 활동가를 폭넓게 참여시켰다"고 밝혔다.인수위원회는 행정안전, 산업경제청년, 문화체육복지, 도시교통환경 등 4개 분과 15명의 위원으로 구성됐다.위원장은 황재훈 국토교통부 중앙도시계획위원장이 맡는다. 충북대학교 도시공학과 명예교수인 황 위원장은 이 당선인의 핵심 공약인 오송·옥산·오창을 잇는 북서벨트 신도시 조성 등 민선 9기 도시계획의 큰 틀을 설계하는 역할을 담당하게 된다.부위원장에는 김형근 전 충북도의회 의장, 자문위원장에는 오세동 전 청주시 부시장이 각각 임명됐다.이 밖에 정상호 충북참여자치시민연대 정책연구센터장, 권설아 충북대학교 국가위기관리연구소 재난안전혁신센터장, 김윤수 산업연구원 명예연구위원, 김성택 청주시의원, 염우 풀꿈환경재단 대표이사 등이 인수위원으로 참여한다.김 대변인은 "청주시의 행정과 예산, 도시계획 등 주요 현안을 면밀히 진단하고 실효성 있는 대안을 제시할 수 있도록 관련 분야 전문가를 중심으로 인선을 마쳤다"며 "인수위 활동 기간 동안 온·오프라인 소통 창구를 운영해 시민 누구나 정책을 제안할 수 있도록 하겠다"고 말했다.인수위원회는 오는 10일부터 공식 활동에 들어간다.