충북참여연대 "참정권 침해 진상 철저히 규명하라"

큰사진보기 ▲9일 충북참여자치시민연대(이하 충북참여연대)는 성명을 내고 부실선거에 대한 진상규명을 요구했다. (사진 : 김남균 기자, 사진은 기사의 특정사실과 관계 없음) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

서울 뿐만 아니라 충북에서도 투표용지 부족사례가 발생한 가운데, 충북지역에서도 진상규명을 요구하는 목소리가 확산되고 있다.9일 충북참여자치시민연대(이하 충북참여연대)는 성명을 내고 부실선거에 대한 진상규명을 요구했다.이들은 "전국 곳곳에서 투표용지 부족 사태가 발생했다"며 "충북에서도 단양군에서 투표용지 부족 사례가 발생했으며 청주에서는 1296명의 선거인명부가 통째로 누락되는 사고가 벌어졌다"고 지적했다.충북참여연대는 "충북의 경우 청주 투표소 선거인명부 누락 사고의 원인 역시 단순 출력 오류가 아니었다"며 "담당자들은 실제 확인도 하지 않은 채 점검표에 이상이 없다고 기재했고, 행정복지센터와 선관위 역시 이를 걸러내지 못했다"고 꼬집었다.그러면서 "선거의 가장 기본인 투표용지와 선거인명부조차 제대로 관리하지 못한 선거관리 부실 앞에 선거제도에 대한 국민적 신뢰는 크게 흔들리고 있다"고 비판했다.충북참여연대는 "선거관리 부실이라는 점에서 엄중히 다뤄져야 하지만, 이를 근거 없는 부정선거 주장으로 확대하거나 충분한 사실 확인 없이 선거 전체의 정당성을 부정하는 것 역시 바람직하지 않다"며 "이번 사태는 철저한 진상규명과 책임 규명, 선거관리체계 전반의 개선으로 이어져야 한다"고 강조했다.