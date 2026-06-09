소중한 상을 받기에 한 말씀드리려고 합니다

아빠가 쓰러지신 것은 2009년 1월이고 돌아가신 지는 13년이 흘렀습니다. 세 딸만 기억하는 엄마가 돌아가신 지는 8년이 흘렀습니다(관련기사: 한없이 낮아지신 분, 우리 곁을 떠나다
http://bit.ly/HaOH1o).
아빠는 군대를 제대하고 가난한 이들과 함께하는 목회를 하겠다는 신념을 버리지 않으셨고 1970년대~1980년대에 하월곡동 달동네 교회의 목사로 주민들과 더불어 사는 빈민운동을 하셨습니다. 빨갱이 목사라는 주민들의 수근거림이 부끄러운 일이 아니라며 털털 웃으시며 주민을 만나시고 반독재운동에 나서셨습니다. 2012년 3월 돌아가시기 전까지 한국주민운동교육원 선배로서 교육실천을, 대안교육공동체 온배움터에서 생태교육운동을 지속해 오셨습니다. 아빠에게 교육실천은 주민 서로를 조직가로 세우는 민중교육운동이었습니다.
아빠는 가난이 준 고통속에서도 가난을 (겪는 이들을) 사랑한다는 고백을 하셨지만, 자신의 몸을 가누지 못하는 상태에서 투병하고 돌아가실 때 그 고통을 사랑하기에는 너무나 아프셨을 것입니다.
그런 저의 아빠, 고 허병섭이 2026년 민주주의 발전 유공 국민훈장을 받게 되었습니다. 1960년대 브라질의 민중교육사상가이자 실천가인 파울로 프레이리를 과거의 사람으로 폄훼하는 사람도 보았지만, 2026년인 지금 교육과 민주주의는 한 걸음도 나아가지 못했습니다. 구조와 권력이 빠진 채 인권과 민주주의는 제대로 옷을 입지 못하고 공허한 음절로만 남아 있습니다. 사고도 사유도 사라지고 말씨름만 남아 더 가진 자가 인권과 민주주의를 강탈할 수 있는 세상이 되었습니다.
딸로서 아빠의 민주주의 발전에 대한 공을 기리고 위로하는 일정의 역할을 국가가 해준 것을 고맙게 생각합니다. 그러나 이 자리가 지금도 계속되는 국가와 자본의 폭력에 서민과 노동자의 삶이 무너지고 있다는 것을 뼈저리게 성찰하는 자리가 되기를 요청합니다.
제가 아는 사회복지노동자는 사회복지시설에서 장애인 학대를 보고하고 2년간의 집단 괴롭힘을 당하면서도 공익신고를 하였고 학대받는 중년의 무연고 장애여성에 대해 가슴 아파했습니다. 그녀는 생계를 위해 일을 해야 했지만 부당 징계로 이어진 부당함에 끝까지 싸우려고 했기 때문에 시설에서 이방인 취급을 받고 벼랑으로 내몰렸습니다. 그러나 종교 재단이 운영하는 시설에서 책임지는 사용자는 단 한 명도 없었습니다.
성폭력 피해 학생을 돕다가 2024년 1월 부당 전보를 당했던 지혜복 교사는 2년간 투쟁하여 2026년 1월 행정소송에서 부당전보된 것임을 인정받았지만 전·현직 교육감의 책임 회피로 아직도 학교로 돌아가고 있지 못합니다. 세종호텔 정리해고 철회 투쟁을 5년간 하고 있는 고진수는 지혜복 교사의 고공농성 시도에 연대했다가 합리적인 사유도 없이 표적 구속되어 수갑이 채워지는 등 공권력에 의한 부당한 처사와 인권 탄압을 겪고 6·10 민중항쟁 39주년인 금일 20일째 옥중 단식 중입니다.
허병섭이 국민훈장을 수여받는 이 자리를 지켜보고 있다면 어떤 말씀을 하셨을지 저는 분명히 압니다. '제 딸은 제가 아니라 민중을 대신해서 이 상을 받는 것입니다. 마땅히 상을 받아야 하는 이들에 대한 예의를 지켜주시기 바랍니다. 지금 자행되고 있는 공권력과 기득권의 폭력에 책임을 지십시오. 그것이 국가의 역할이고 책무입니다.'
본 기념식을 지금의 인권과 민주주의를 바로잡는 자리로 삼아 39년 전부터 지금까지 희생된 수많은 서민과 노동자를 깊이 위로하고 책임 있는 역할을 다해 주시기를 바랍니다. 그렇다면 70~80년대를 자라온 그의 자녀들과 8년 전 돌아가신 저의 엄마에게도 진정한 위로가 될 수 있을 것입니다. 6·10 민중항쟁을 기념하며 파울로 프레이리가 민중에게 요청했듯이 모순을 넘어 해방으로 가는 길목이 되기를 간절히 바랍니다.