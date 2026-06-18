"안심하라"던 LH·HUG의 공공주택... 결과는 '전세사기'였다

공공이 토지와 재원을 지원하고 민간이 운영하는 '토지임대부 사회주택'은 한때 청년들의 안심 거처로 큰 주목을 받았다. 그러나 2026년 봄, 대표적인 민간 운영사 녹색친구들이 세입자들의 보증금을 돌려주지 못하면서 사회주택 지점 다섯 곳은 순식간에 전세사기 현장으로 돌변했다. 보증금을 떼일 위기에 놓인 이들만 약 80세대, 피해 규모는 최대 100억 원대에 이를 전망이다. 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 주택도시보증공사(HUG)가 깊숙이 관여한 '공공 주도' 사회주택에서 어떻게 이런 비극이 발생했을까. <오마이뉴스>는 공공의 방치와 구조적 결함 속에서 예견됐던 이번 사태의 내막을 세 편에 걸쳐 짚어봤다.

큰사진보기 ▲경기도 고양시 삼송동 녹색친구들 삼송점 건물 주차장 천장에서 누수 피해가 발생해 마감재 일부가 떨어져 내부 구조가 드러나 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲용혜인 기본소득당 의원실이 LH에서 건네받은 내부 자료. ⓒ LH 관련사진보기

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"보증금을 토지주인 리츠가 보전하는 것은 근거없는 채무의 인수로 볼 수 있으며, 이는 이사 및 주주의 배임죄 성립 가능성이 있음"

큰사진보기 ▲HUG가 한창민 사회민주당 의원실에 제출한 내부 자료. ⓒ HUG 관련사진보기