"안심하라"던 LH·HUG의 공공주택... 결과는 '전세사기'였다

공공이 토지와 재원을 지원하고 민간이 운영하는 '토지임대부 사회주택'은 한때 청년들의 안심 거처로 큰 주목을 받았다. 그러나 2026년 봄, 대표적인 민간 운영사 녹색친구들이 세입자들의 보증금을 돌려주지 못하면서 사회주택 지점 다섯 곳은 순식간에 전세사기 현장으로 돌변했다. 보증금을 떼일 위기에 놓인 이들만 약 80세대, 피해 규모는 최대 100억 원대에 이를 전망이다. 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 주택도시보증공사(HUG)가 깊숙이 관여한 '공공 주도' 사회주택에서 어떻게 이런 비극이 발생했을까. <오마이뉴스>는 공공의 방치와 구조적 결함 속에서 예견됐던 이번 사태의 내막을 세 편에 걸쳐 짚어봤다.
경기도 고양시 삼송동의 한 사회주택. 입주민 대부분이 20,30대인 이곳은 한국토지주택공사(LH)가 사업을 주관하고, 주택도시보증공사(HUG)와 LH가 함께 토지를 소유한 공공지원 사회주택이다. 공공이 토지를 지원하고 민간 운영사를 선정해 청년 주거 안정을 돕겠다며 시작된 사업이다. 하지만 2026년 봄, 이곳은 '전세사기 피해 현장'으로 바뀌었다.
문제가 된 운영사는 사회적 기업 녹색친구들이다. 이들은 지난 4월 이후 임차인 보증금을 반환하지 않고, 상당수 입주민들과 연락도 끊은 상태다. 현재 보증금을 돌려받지 못했거나 돌려받지 못할 위기에 놓인 세대는 14세대에 이른다.
자본잠식된 운영사, LH는 알고도 뽑았다
<오마이뉴스> 취재 결과, 녹색친구들의 부실은 사업 초기부터 예견된 일이었다. LH의 운영사 모집 공고 당시부터 녹색친구들은 이미 자본잠식 상태였기 때문이다. 회사에 적자가 쌓여, 원래 벌어둔 돈을 다 쓰고도 모자라 자본금을 갉아먹고 있었다는 뜻이다. 그런데도 LH는 녹색친구들을 사업자로 선정했다.
한창민 사회민주당 의원실·용혜인 기본소득당 의원실이 LH로부터 제출받은 자료를 보면, LH는 사업자 선정 당시 "(주)녹색친구들을 포함한 2개 사업신청자가 자본잠식 상태, 나머지가 부채비율 100% 초과였다"고 설명했다. 실제 심사 문서를 보면 녹색친구들은 자기자본이 마이너스(-) 2억2400만 원으로, 해당 부문 최하점(2점)을 받았다. 그럼에도 녹색친구들은 총점 130.42점으로 1위를 차지해 최종 사업자로 뽑혔다.
어떻게 이런 일이 가능했을까. 이유는 평가 배점 구조에 있었다. 2017년 12월 작성된 '공공지원 사회주택 공모지침서'에 따르면 총 점수 150점 중 재무건전성 등 계량 항목의 배점은 35점 만점으로 상대적으로 낮았던 반면, 임대계획·건축계획·유지관리계획 등 비계량 항목 배점은 115점으로 높았다. 심지어 계량 항목 내 재무건전성 영역에 대한 배점은 5점에 불과했다. 자본잠식이라는 중대한 재무 결함이 있더라도, 운영사 선정 과정에서는 문제 되지 않는 구조였던 셈이다.
녹색친구들은 이처럼 비계량 항목에서 경쟁사를 크게 따돌렸다. LH는 "지역 기반의 주거공동체 회복 및 입주민 참여 공동체 생활 활성화 등을 유도하기 위해 '임대계획' 등 비계량 배점이 높았다"며 "우수한 임대공급·커뮤니티 설계 계획, 엘리베이터 공간 확보 등으로 비계량 항목에서 고득점을 받은 녹색친구들이 (최종 사업자로) 선정됐다"고 선정 배경을 밝혔다. 하지만 결과적으로 LH는 재무적으로 취약한 운영사를 알고도 선정했고, 그 부담은 곧장 입주민들의 몫이 됐다.
이번 사태 관련 LH의 대응도 논란거리다. 최근 LH는 사업 선정 주체로서 관리 책임을 묻는 국회의원실의 질의에 "2022년 이관 이후 운영 실태를 확인할 권한이 없다"며 선을 그었다. 심지어 "2022년 업무 이관 전까지는 특별한 문제 없이 사업이 운영됐다"고도 주장했다.
그러나 아예 문제가 없었던 것은 아니다. 한창민 의원실의 추가 질의 과정에서, LH가 지난 2022년 4월경 이미 녹색친구들의 6개월 치 토지임대료 연체 사실을 알고 있었음이 드러났다. 당시 LH는 녹색친구들에 '임대료를 달라'고 독촉했는데, 이후 녹색친구들이 밀린 연체료를 한번에 납부하고 사업을 계속하겠다는 의지를 보이자 계약을 해지하지 않았다고 설명했다. 이후 LH는 같은 해 해당 리츠의 자산관리 업무를 HUG에 넘겼다. 운영사 부실 징후를 확인했음에도 제대로 된 조치를 취하지 않은 셈이다.
HUG, '보증 사각지대' 경고 묵살했다
LH가 운영사 선정 단계에서 재무 결함을 알고도 묵인했다면, HUG는 입주민들이 스스로를 보호할 수 있는 제도적 장치를 막아둔 책임에서 자유롭지 않다.
문제가 된 사회주택은 땅(공공)과 건물(민간)의 주인이 다른 토지임대부 구조다. 땅은 공공이 소유하고, 건물은 민간 운영사가 소유하는 방식이다. 이런 구조에서는 전세보증보험 가입이 사실상 허용되지 않았다. 입주민들은 처음부터 보증보험의 보호를 받을 수 없는 사각지대에 놓여 있었다.
LH도 이 문제를 인식하고 있었다. LH는 "재무건전성이 취약한 사회적 기업의 안정적 사업 추진을 위해 임차인 보증보험 가입 등 유관기관에 제도 보완을 요구했으나 반영되지 않았다"고 밝혔다. 그 '유관기관'이 바로 HUG다. 그럼에도 HUG는 입주민 구제 방법을 묻는 국회 질의에 이같은 대답을 내놨다.
"보증금을 토지주인 리츠가 보전하는 것은 근거없는 채무의 인수로 볼 수 있으며, 이는 이사 및 주주의 배임죄 성립 가능성이 있음"
세입자를 구제하기 위해 리츠 자금을 투입한다면 '형사 책임 소지'가 발생할 수 있다는 뜻이다. 하지만 이를 두고 보증보험 가입이 사실상 불가능한 구조를 방치한 기관이 피해가 발생하자 법적 책임 가능성을 이유로 선을 긋는 모습이라는 비판이 나온다.
게다가 <오마이뉴스>가 확보한 자료에 따르면, HUG와 리츠는 녹색친구들의 경영 악화, 토지임대료 연체 사실을 진작에 파악하고도 사태 수습에 적극적으로 나서지 않은 것으로 나타났다.
HUG가 녹색친구들의 경영 악화 징후를 처음 발견한 건 지난 2024년 7월. HUG는 당시 녹색친구들 담당자가 퇴사하고 회사 규모가 줄어드는 모습을 확인했다고 밝혔다. 이후 연체된 토지임대료를 받기 위해 공문을 20차례 발송하고, 사업자 소재지를 직접 방문했다고 했다. 가까스로 2025년 이전 연체분은 전액 회수했다.
이후 본격적인 부실 가능성을 체감한 건 녹색친구들 행운점에서 보증금 미반환 사고가 발생한 지난해 3월이었다고 했다. 그 후 상황은 급속도로 악화됐다. HUG는 "현재 녹색친구들은 사업장별로 토지임대료 12개월 이상 연체 중인 상태"라고 밝혔다.
문제는 HUG와 리츠가 이를 통제할 수단을 갖고 있었음에도 제때 사용하지 않았다는 점이다. 녹색친구들이 운영하는 세 지점의 공모지침서에는 "운영사가 토지임대료를 3회 이상 연달아 연체할 경우, 리츠는 즉시 계약을 해지할 수 있다"는 조항이 들어 있었다. 이미 12개월 이상 연체가 이어진 만큼 계약 해지 요건은 충족된 상태였다.
계약 해지 이후의 대응 수단도 있었다. 토지임대차계약상 운영사 귀책으로 계약이 해지될 경우, 리츠는 감정평가액을 기준으로 건물을 매입할 수 있었다. 이른바 매도청구권이다. 또 리츠가 사업 초기 가입해둔 보험을 통해 밀린 임대료를 회수하고, 이후 건물을 경매에 넘기는 방안도 있었다.
그러나 HUG는 두 가지 방안 모두 실행하지 않았다. 매도청구권에 대해서는 "건물의 임대보증금 및 근저당 설정액이 감정평가액을 웃도는 상황에서 리츠가 건물을 매입하려면 토지임차인이 차액을 리츠에 지불해야 한다"며"녹색친구들은 차액을 지불할 능력이 없는 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.
그렇다고 '경매'를 선택한 것도 아니다. HUG는 "경매 진행 시 사업자의 다발성 채무 불이행(연쇄 부도) 촉발, 임차인 주거불안정 및 사업자 도산을 초래해 계약 해지 및 경매 진행 유보했다"라고 답했다. 임차인 보호를 이유로 내세운 셈인데, 공공이 시간을 끄는 동안 임차인들이 감당해야 할 피해는 더 커졌다.
설상가상으로 녹색친구들에게 돈을 돌려받지 못한 또 다른 민간 채권자가 임차인 보증금 반환을 위해 별도로 쌓아둔 '반환준비금 계좌'에 압류를 걸어, 임차인을 지켜줄 최소한의 적립금마저 묶여버렸다. HUG는"보증금 반환을 위한 준비금(임대보증금 총액의 10% 수준)을 별도 적립 중이나 타 채권자의 압류로 인출이 불가능한 상황"이라고 밝혔다.
상황이 걷잡을 수 없이 커지자, 뒤늦게 나선 HUG는 "계약상 임대사업 제반 업무에 관여하지 않는다"면서도, 지난달 중순께 녹색친구들 대표를 직접 만나 시설 보수와 채무 조정을 요구하고 근저당권자와 압류 해제 논의를 시작했다. 다만 HUG는 이같은 개입에 대해 "정책적 취지를 고려한 것"이라고 설명했다. 책임을 인정하기보다는 정책적 차원의 지원이라는 점을 강조한 것이다.
사회주택협회 "HUG는 사실상의 공동 사업자... 피해 건물 매입해야"
하지만 때는 이미 늦었다. HUG가 보증사고를 공식 등록하고 재산조사를 의뢰한 시점은 이미 입주민들의 피해가 커진 5월 중순 이후였다. 현재 HUG가 파악한 보증금 미반환 피해는 11세대(12억5700만 원)에 달한다. 올해 계약 만기가 도래하는 세대까지 합치면 피해 규모는 21세대, 32억5000만 원까지 불어날 전망이다.
사회주택협회는 HUG가 피해 건물을 직접 사들여야 한다고 주장한다. 협회 관계자는 15일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "계약서상에 매입 관련 조항은 이미 마련돼 있고 HUG는 단순한 토지 임대인이 아니라 사회주택 운영사로부터 토지임대료를 받아온 '공동 사업자'나 다름없다"고 말했다.
그는 또 "리츠에 현금 여력이 없는 것도 아니"라고 했다. 토지임대부 리츠는 수십 년간 토지를 보유하며 땅값 상승분을 누적해온 구조여서, 건물 매입에 쓸 재원이 충분하다는 설명이다. 또 "공공이 매입을 미루면 결국 경매로 넘어가는데, 그렇게 되면 리츠 입장에서는 기다릴수록 더 싼값에 건물을 가져가는 구조"라며 "공공이 벌인 사업이라는 의식 없이, 사고가 터진 다음 저가에 건물을 매입하겠다는 건 도둑놈 심보"라고 강도 높게 비판했다.
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