시흥시, 관광 자전거 무료 대여 등 자전거 여행 활성화 추진

경기도 시흥시가 문화체육관광부 주관 '지역 자전거여행 활성화 공모사업'에 지난해에 이어 올해도 선정됐다고 9일 밝혔다.
총사업비는 1억8천만 원(국비 50%, 시비 50%)이다. 이 사업비를 활용해 관광 자전거 무료 대여와 자전거 여행자 쉼터 운영, 반려 동물 동반 자전거 여행 프로그램 등을 추진할 계획이다.
거북섬 홍보관, 오이도 박물관, 배곧 한울공원 자전거 여행자 쉼터 3곳에 총 57대의 관광자전거를 비치, 시민과 관광객을 대상으로 무상 대여 서비스를 운영한다. 이용자는 신분증만 지참 하면 현장에서 자전거를 대여할 수 있으며, 시흥의 바닷길과 주요 관광지를 자유롭게 둘러볼 수 있다. 자전거는 당일에만 대여할 수 있으며, 운영 시간은 대여소별로 다르다.
자전거 이용객을 위한 '자전거여행자 쉼터' 는 배곧한울공원에서 운영한다. 쉼터는 휴게 공간과 편의시설을 제공해 자전거 여행의 출발점이자 중간 거점 역할을 수행하며, 시민들이 더 편리하고 안전한 환경에서 자전거를 타고 관광을 즐길 수 있도록 지원한다.
오는 6월부터는 반려 동물과 함께 즐기는 자전거 여행 프로그램도 운영한다. 반려 동물 동반 전용 장비를 활용해 반려인과 반려 동물이 함께 시흥의 해안길과 주요 관광명소를 둘러보며 특별한 여행 경험을 즐길 수 있도록 구성했다.