시흥시, 관광 자전거 무료 대여 등 자전거 여행 활성화 추진

큰사진보기 ▲자전거 여행 활성화 홍보 포스터 ⓒ 시흥시 관련사진보기

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경기도 시흥시가 문화체육관광부 주관 '지역 자전거여행 활성화 공모사업'에 지난해에 이어 올해도 선정됐다고 9일 밝혔다.총사업비는 1억8천만 원(국비 50%, 시비 50%)이다. 이 사업비를 활용해 관광 자전거 무료 대여와 자전거 여행자 쉼터 운영, 반려 동물 동반 자전거 여행 프로그램 등을 추진할 계획이다.거북섬 홍보관, 오이도 박물관, 배곧 한울공원 자전거 여행자 쉼터 3곳에 총 57대의 관광자전거를 비치, 시민과 관광객을 대상으로 무상 대여 서비스를 운영한다. 이용자는 신분증만 지참 하면 현장에서 자전거를 대여할 수 있으며, 시흥의 바닷길과 주요 관광지를 자유롭게 둘러볼 수 있다. 자전거는 당일에만 대여할 수 있으며, 운영 시간은 대여소별로 다르다.자전거 이용객을 위한 '자전거여행자 쉼터' 는 배곧한울공원에서 운영한다. 쉼터는 휴게 공간과 편의시설을 제공해 자전거 여행의 출발점이자 중간 거점 역할을 수행하며, 시민들이 더 편리하고 안전한 환경에서 자전거를 타고 관광을 즐길 수 있도록 지원한다.오는 6월부터는 반려 동물과 함께 즐기는 자전거 여행 프로그램도 운영한다. 반려 동물 동반 전용 장비를 활용해 반려인과 반려 동물이 함께 시흥의 해안길과 주요 관광명소를 둘러보며 특별한 여행 경험을 즐길 수 있도록 구성했다.