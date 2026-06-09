유방암 재발, 항암은 생각보다 독했다

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올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

"1시간 정도 항암약 들어갈 거예요. 들어갈 때 항문 쪽이 따가울 수 있어요."

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큰사진보기 ▲손 뻗으면 닿을 거리였지만 그날의 책은 너무 멀게 느껴졌다. ⓒ Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

항암은 생각보다 독했다.간호사의 말이 끝나기도 전에 항문 쪽으로 전기가 감전된 것 같은 찌릿함이 몰려왔다. 빨간 항암약이 천천히 몸 안으로 들어왔다. 화장실에 갔더니 소변도 붉었다. 항암 특유의 냄새가 화장실 안에 오래 남아 있었다.나는 원래 가만히 못 있는 사람이다. 아무것도 하지 않고 있으면 몸이 근질거려서 뭐라도 하고 있는 나를 발견한다. 다이어리에는 약속과 일정들이 색깔별로 빼곡했다. 해야 할 일들이 빈칸 없이 채워진 페이지를 넘길 때마다 이상하게 마음이 든든했다.그런데 항암을 시작한 이후에는 창문 하나 여는 일도 하루의 가장 큰 일이 되어버렸다.항암 이틀 후부터는 구내염, 울렁거림, 속이 꽉 막힌 느낌이 몰려왔다. 배가 조금만 비어도 속을 트랙터로 갈아엎는 것처럼 뒤집어놓았다. 그렇게 8일째 되던 날 아침이었다.암막커튼 때문에 날이 밝은 줄도 몰랐다. 시계를 보니 오전 8시였다. 항암 후유증은 조금 지나간 것 같았다. 속도 전보다는 편했다.그런데 이상한 것이 찾아왔다. 침대에서 일어나야겠다는 생각이 들지 않았다. 허리가 아팠다. 자세를 바꾸고 싶었지만 몸을 돌릴 힘을 쓰는 것보다 그냥 가만히 있는 편이 더 쉬웠다. 다시 눈을 감았다. 그리고 눈을 떴을 때는 오후가 되어 있었다.잠을 잔 것도 아니었다. 휴대폰을 본 것도 아니다. 멍하니 천장만 바라보다 시간이 지나갔다. 마치 전원이 꺼진 것처럼 아무것도 시작할 수 없었다.침대 옆 탁자에는 읽다 만 책이 놓여 있었다. 눈에 들어오긴 했다. 그런데 이상하게 점점 멀어지는 것 같았다. 분명 손 뻗으면 닿을 거리인데, 아득했다. 내 책인데 남의 책 같았다.휴대폰 알림이 울렸다. 봤다. 그리고 그뿐이었다. 확인해야 겠다는 생각이 올라오다가 이내 사라졌다. 텅 빈 것 같았다. 진공 속에 있는 것 같았다. 소리는 들리는데 나한테 닿지 않았다.이번 주에는 텃밭에서 할 일도 많았다. 도서관 수업 숙제도 준비해야 했다. 평소 같으면 하루가 모자랄 만큼 바쁘게 움직였을 일들이다. 그런데 그 모든 것과 내가 끊어진 것 같았다. 세상은 돌아가고 있을 텐데 나만 바깥으로 튕겨져 나온 것처럼.사람들은 출근하고, 점심을 먹고, 커피를 마시고, 누군가는 아이를 학교에 데려다주고 있을 텐데 나는 그대로 멈춰 있었다.예전 같았으면 이런 상태의 나를 가만두지 않았을 것이다. 왜 이것밖에 못 하냐고. 빨리 일어나야 한다고. 하루 종일 누워 있으면 안 된다고. 이러다 게을러지는 것 아니냐고. 몸이 무거운데 마음까지 얹어서 더 무겁게 만들었을 것이다.그런데 이번에는 그냥 기다려보기로 했다. 오늘은 그냥 누워 있기로 했다. 그것 말고는 할 수 있는 일이 없었다.가만히 누워 몸과 대화를 해봤다. '몸아, 괜찮니? 많이 힘드니?' 몸이 대답하는 것 같았다. '말 시키지 마.' 피식 웃음이 났다.다음 날도 마찬가지였다. 일어나야지, 하다가 다시 눈을 감았다. 창밖에서 사람들이 지나가는 소리가 들렸다. 차 소리도 들렸다. 세상은 여전히 돌아가고 있었다. 나는 그 소리를 들으며 그대로 누워 있었다.다음 날 아침이었다. 그날도 처음에는 그냥 누워 있으려 했다. 그런데 이상하게 몸이 조금 움직여졌다. 억지로가 아니었다. 가위에 눌렸던 몸이 스스로 풀리듯, 그냥 그렇게 됐다.겨우 몸을 일으켜 암막커튼과 창문을 열었다. 바람이 들어왔다. 며칠 만에 처음 느끼는 바람이었다. 새소리도 들렸다. 아침마다 늘 들리던 그 소리였다.별것 아닌데, 그게 그렇게 좋았다.며칠 동안 나는 아무것도 하지 못했다. 아니, 정확히는 아무것도 할 수 없었다. 처음에는 그게 두려웠다.그런데 그것도 지나갔다.내가 억지로 일어난 것이 아니었다. 몸이 먼저 일어났다.