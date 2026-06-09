광주대표도서관 붕괴사고 책임자 11명 사전구속영장

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲붕괴 사고가 발생한 광주광역시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 2025. 12. 12 ⓒ 광주광역시 소방안전본부 관련사진보기

경찰이 노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 신축 현장 붕괴 사고와 관련해 시공사·감리사 소속 책임자들에 대한 신병 확보에 나섰다. 사고 발생 6개월 만이다.9일 <오마이뉴스> 취재에 따르면, 광주경찰청 광역범죄수사대는 이 사건 붕괴 사고와 관련해 공사 관계자 11명에 대해 지난 4일 사전구속영장을 신청했다.시공사와 감리사 소속 주요 관계자들 대상이며, 이들에게는 업무상과실치사와 산업안전보건법 위반 혐의가 적용됐다.검찰이 경찰의 신청을 받아들여 영장을 법원에 청구한 것으로 파악된 만큼 이르면 오는 11일부터 구속 전 피의자 심문(영장 실질 심사) 절차가 이뤄질 것으로 보인다.이들은 신축 공사 과정에서 법령상 주의·안전 의무를 위반해 붕괴 사고를 초래했고, 이로 인해 현장 노동자 4명을 숨지게 한 혐의를 받는다.경찰은 압수물 분석과 감정 결과, 공사 관계자 진술 등 그간 수사 내용을 토대로 1차 신병 확보 대상을 선별했다.현재 이 사건으로 입건된 이는 시청 공무원 4명을 포함해 40명에 이르고, 출국금지 조처가 취해진 이들도 20명을 웃도는 만큼 추가 영장 신청 가능성도 있다.붕괴 사고는 지난해 12월 11일 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 신축 현장에서 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 구조물이 무너지면서 발생했다.광주대표도서관 건립 사업은 옛 상무소각장 부지에 총사업비 516억 원을 투입해 광주 대표 공공 도서관을 짓는 사업이다.