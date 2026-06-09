메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.06.09 16:37최종 업데이트 26.06.09 16:37

광주대표도서관 붕괴사고 책임자 11명 사전구속영장

경찰, 공무원 포함 총 40명 입건... 추가 신병 확보 가능성도

원고료로 응원하기
광주경찰청 청사.
광주경찰청 청사. ⓒ 안현주

경찰이 노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 신축 현장 붕괴 사고와 관련해 시공사·감리사 소속 책임자들에 대한 신병 확보에 나섰다. 사고 발생 6개월 만이다.

9일 <오마이뉴스> 취재에 따르면, 광주경찰청 광역범죄수사대는 이 사건 붕괴 사고와 관련해 공사 관계자 11명에 대해 지난 4일 사전구속영장을 신청했다.

시공사와 감리사 소속 주요 관계자들 대상이며, 이들에게는 업무상과실치사와 산업안전보건법 위반 혐의가 적용됐다.

AD
검찰이 경찰의 신청을 받아들여 영장을 법원에 청구한 것으로 파악된 만큼 이르면 오는 11일부터 구속 전 피의자 심문(영장 실질 심사) 절차가 이뤄질 것으로 보인다.

이들은 신축 공사 과정에서 법령상 주의·안전 의무를 위반해 붕괴 사고를 초래했고, 이로 인해 현장 노동자 4명을 숨지게 한 혐의를 받는다.

경찰은 압수물 분석과 감정 결과, 공사 관계자 진술 등 그간 수사 내용을 토대로 1차 신병 확보 대상을 선별했다.

현재 이 사건으로 입건된 이는 시청 공무원 4명을 포함해 40명에 이르고, 출국금지 조처가 취해진 이들도 20명을 웃도는 만큼 추가 영장 신청 가능성도 있다.

붕괴 사고는 지난해 12월 11일 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 신축 현장에서 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 구조물이 무너지면서 발생했다.

광주대표도서관 건립 사업은 옛 상무소각장 부지에 총사업비 516억 원을 투입해 광주 대표 공공 도서관을 짓는 사업이다.

[관련기사]
경찰, 광주종합건설본부 압수수색…도서관 붕괴 수사 속도 https://omn.kr/2gpk0
붕괴 사고가 발생한 광주광역시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 2025. 12. 12
붕괴 사고가 발생한 광주광역시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 2025. 12. 12 ⓒ 광주광역시 소방안전본부




#도서관붕괴#붕괴사고#광주경찰청#광주도서관#광주대표도서관

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사민형배 인수위 고문에 이광재 의원... 당선인 비서실장 윤주식


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기