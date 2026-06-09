충청대 공동대책위 "이사장 해명·교무위원 총사퇴해야"

큰사진보기 ▲충청대학교 3대 노조가 지난 8일 공동대책위를 구성하고 학교 측의 철전한 진상규명을 촉구했다. 사진=공동대책위 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청대학교 교원·직원·조교 노동조합이 최근 불거진 채용비리 의혹과 경찰 압수수색 사태에 공동 대응하기 위한 '투명성과 공정성 회복을 위한 공동대책위원회'를 지난 8일 출범시키고 학교법인 측의 책임 있는 해명과 후속 조치를 촉구했다.공동대책위원회는 출범과 함께 발표한 결의문에서 최근 언론을 통해 제기된 채용비리 의혹과 경찰 압수수색 사태로 인해 대학의 명예와 신뢰가 심각하게 훼손되고 있다는 우려를 표명했다.이들은 "대학의 채용 절차는 공정성과 투명성이 가장 엄격하게 지켜져야 할 영역"이라며 "이번 의혹이 학내 구성원과 지역사회에 큰 충격과 불신을 초래하고 있다"고 지적했다.공동대책위원회는 향후 의혹이 법과 원칙에 따라 명확히 규명될 때까지 학내 구성원들과 함께 지속적인 감시 활동을 이어가고 학교 측에 철저한 진상규명과 책임 있는 조치를 요구하겠다고 밝혔다.특히 노조 측은 현재 업무방해 혐의로 입건된 총장이 피의자 신분인 만큼 학교법인 이사장인 오경나 이사장이 직접 이번 사태에 대한 입장을 밝히고 구성원들에게 설명해야 한다고 요구했다.또 수사 결과와 별개로 대학 운영에 대한 신뢰 회복을 위해 현 교무위원들이 책임을 지고 총사퇴해야 한다는 입장도 밝혔다.공동대책위원회는 "충청대학교가 다시 구성원과 지역사회로부터 신뢰받는 대학으로 회복되기 위해서는 채용 과정 전반에 대한 철저한 사실 확인과 공정한 조사, 책임 있는 후속 조치가 반드시 필요하다"며 "향후 수사 진행 상황을 면밀히 지켜보면서 추가 입장 발표와 연대 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.한편 충북경찰청은 지난해 충청대학교 강사 채용 과정에서 특정 지원자에게 특혜를 제공한 의혹과 관련해 총장과 교학처장 등을 업무방해 혐의로 입건해 수사를 진행하고 있다.