정치만평·만화 26.06.09 14:49ㅣ최종 업데이트 26.06.09 14:49 [만평] 축하받지 못한 자 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲이겼는데 이긴 거 같지 않은 ⓒ 김완 관련사진보기 #오세훈#재선거요구#투표무효논란#장동혁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 보고싶은 대통령 갤러리 오마이포토 4.16연대, 서울시장 후보 정책 질의 결과 발표 1/10 이전 다음 이전 다음 '임을 위한 행진곡' 제창하는 정원오-오세훈 시민단체들 "미국, 5·18 광주학살 문서 공개·공식 사과해야" 경선 패배에도 다시 선다, 민주당 오뚝유세단 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.