"공정거래 생태계 구현" 내건 김용진… GH, 준법경영 새 기준 세운다

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 9일 이종선 부사장을 자율준수관리자로 임명하고, 향후 공정거래 자율준수 프로그램 운영을 총괄하도록 했다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH) 사옥 ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 공정거래 관련 법규 준수와 투명한 업무 수행을 위한 '공정거래 자율준수 프로그램(CP·Compliance Program)'을 전격 도입했다. 공공개발사업 전반에 걸쳐 공정거래 문화를 정착시키고 준법경영 체계를 강화하겠다는 의지의 표현으로 풀이된다.GH는 9일 수원 본사에서 공정거래 자율준수 프로그램 선포식과 자율준수관리자 임명식을 열고, 공정하고 투명한 업무 수행 및 준법경영 강화 방침을 대내외에 공식 선언했다.공정거래 자율준수 프로그램은 기업이나 기관이 공정거래 관련 법규를 스스로 준수하기 위해 교육, 점검, 감독 체계 등을 갖춰 운영하는 내부 준법 시스템이다. 단순한 법규 준수를 넘어 조직 구성원들이 일상 업무 과정에서 공정거래 원칙을 실천하도록 하는 예방 중심의 경영 시스템으로 평가받는다.GH는 이날 이종선 부사장을 자율준수관리자로 임명하고, 향후 공정거래 자율준수 프로그램 운영을 총괄하도록 했다. 또한 전담 조직을 구성하고 임직원 정기 교육, 내부 감시 및 감독 체계 구축 등을 단계적으로 추진해 공정거래 문화를 조직 전반에 정착시킬 계획이다.GH의 이번 결정은 기관이 수행하는 사업의 특성과도 맞닿아 있다. GH는 도시개발과 주택공급 과정에서 토지보상, 건설공사 발주, 용역 계약, 입주자 모집 등 다양한 이해관계자와 거래를 진행한다. 그만큼 공정성과 투명성 확보가 기관 신뢰도와 직결될 수밖에 없는 구조다.특히 최근 공공기관에 대한 사회적 요구가 단순한 사업 성과를 넘어 윤리경영과 투명경영으로 확대되는 상황에서, 자율준수 프로그램 도입은 사후 대응보다 사전 예방에 초점을 맞춘 제도적 장치라는 점에서 의미가 있다.공정거래 관련 위험 요소를 미리 점검하고 임직원의 준법 의식을 높임으로써 조직 내부의 통제 체계를 강화하고, 대외적으로는 협력업체와 고객, 도민의 신뢰를 확보하는 효과도 기대된다.이번 프로그램 도입은 취임 이후 공공기관의 사회적 책임과 투명한 경영을 강조해 온 김용진 사장의 경영 철학과도 맞물린다.김용진 사장은 선포식에서 "공정거래 자율준수 프로그램은 우리 공사의 조직문화로서 지속적으로 발전시켜야 할 시스템"이라며 "모든 임직원의 자율준수 노력을 통해 공정거래 생태계 구현과 준법문화 확산에 앞장서겠다"고 밝혔다.GH의 이번 공정거래 자율준수 프로그램 도입이 대규모 공공개발 사업을 수행하는 지방공기업의 준법경영 모델 구축 사례가 될 수 있을지 주목된다. 공정성과 투명성을 핵심 가치로 삼는 경영 체계가 실제 사업 현장에 안착할 경우, 공공기관의 사회적 책임 강화와 건전한 거래문화 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.