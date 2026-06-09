피지컬 AI 국산화 본격 시동… LG전자 등 10개 산학연 참여

큰사진보기 ▲류제명 과학기술정보통신부 2차관이 9일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 '피지컬 AI 선도기술개발' 사업 착수보고회에서 시연 중인 LG전자의 클로이드(CLOiD) 로봇과 함께 하트 인사를 하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 9일 오후 서울 강서구 LG사이언스파크에서 열린 '피지컬 AI 선도기술개발사업 착수보고회'에 참석해 피지컬 AI 로봇과 주먹인사를 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

정부가 그동안 해외 기술에 의존했던 '피지컬(물리적) 인공지능(AI)' 핵심기술을 국산화하는데 본격 착수했다. 올해부터 2년동안 340억 원을 투입하고, LG전자를 비롯해 서울대, KAIST 등 10 여곳이 참여한다. 이를 통해 대한민국을 세계적인 피지컬 AI 강국으로 도약하겠다는 목표를 내걸었다.과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원은 9일 오후 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 '피지컬 AI 선도기술개발 사업' 보고회에서 이같은 내용의 사업 추진 계획을 공개했다.피지컬 AI는 로봇이 실제 환경을 인식하고 판단해 행동할 수 있도록 하는 기술로, 정부가 올해 초 발표한 AI 기반 국가 혁신 프로젝트인 'K-문샷'의 핵심 과제 중 하나다. 국방, 제조, 농업, 돌봄 등 다양한 분야의 혁신을 이끌 미래 기술이자 데이터 주권·안보와 직결되는 국가 전략기술로 꼽힌다.특히 현실에서 직접 작동하는 피지컬 AI는 오류 발생 시 인명 피해로 이어질 수 있다는 점에서 안전성과 신뢰성이 무엇보다 중요하다. 이를 위해서는 실제 환경을 가상 공간에 구현해 충분한 학습과 검증을 수행할 수 있는 '월드모델(World Model)' 기술 확보가 필수적이다.월드모델은 현실 세계의 변화를 예측하고 시뮬레이션하는 기술로, 로봇이 실제 환경에 투입되기 전 가상 공간에서 반복적으로 학습할 수 있도록 돕는다. 하지만 국내 산업계는 그동안 관련 플랫폼과 기술을 대부분 해외 기업에 의존해 왔다.정부는 이러한 한계를 극복하기 위해 독자적인 월드모델 원천기술을 확보하고, 이를 기반으로 차세대 로봇 파운데이션 모델까지 국산 기술로 구현한다는 계획이다.이번 사업에는 엘지(LG)전자를 주관기관으로 마음AI, 홀리데이로보틱스, 로보티즈, 크라우드웍스, 알체라, 케이티(KT), 한국과학기술원(KAIST), 서울대학교, 한국정보통신기술협회 등 국내 대표 산·학·연 10곳이 참여한다.과기정통부는 올해부터 2년간 340억 원을 투입해 단기간 내에 세계 최고 수준의 기술 확보에 도전한다. 목표는 월드모델 기반 학습을 통해 실제 로봇의 최종 작업 성공률을 기존 대비 '20%포인트(p) 이상' 끌어올릴 계획이다. 이는 현재 세계 최고 수준인 오픈지브이(OpenGV)랩의 기록(14.5%p)을 뛰어넘는 수치다.이를 위해 연구진은 '월드모델 학습-로봇 파운데이션 모델 연계-실증 및 성능평가-재학습'으로 이어지는 실증 체계를 구축하고, 2년 동안 네 차례 반복 검증을 수행할 예정이다. 최종 단계에서는 실험실을 넘어 제조·물류 현장 등 실제 산업 현장에서 기술을 검증해 사업화 가능성까지 확인한다는 계획이다.이날 행사에서는 LG전자의 클로이드(CLOiD) 로봇과 로보티즈의 AI 워커(AI Worker) 로봇이 사람과 자연스럽게 주먹인사를 나누는 모습을 선보이며 참석자들의 관심을 끌었다. 이어 LG전자가 연구 목표와 추진 전략을 발표했고, 참여 기관들은 세부 역할과 협력 방안을 공유했다.류제명 과기정통부 차관은 "피지컬 AI는 대한민국의 패러다임을 바꿀 국가적 핵심기술"이라며 "피지컬 AI 핵심 인프라(기반시설)를 독자적으로 확보하는 것이 피지컬 AI 강국으로 도약하기 위한 출발점"이라고 강조했다.이어 그는 "국내 최고 역량을 가진 대기업, 스타트업, 대학과 연구소가 한뜻으로 뭉친 만큼, 글로벌 경쟁력을 갖춘 기술을 확보하길 기대한다"면서 "과거 TDX(전전자교환기) 개발 당시 연구진들이 혈서를 쓰는 각오로 교환기 국산화라는 기적을 이뤄냈던 것처럼, 이번 사업도 이러한 각오와 사명감으로 임한다면 대한민국이 피지컬 AI 강국으로 도약할 수 있을 것"이라고 기대했다. 덧붙여 "정부 역시 모든 정책적 역량을 총결집해 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.