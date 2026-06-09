김두겸 "투표 용지 사태 좌시할 수 없어... 사전투표 폐지해야"

큰사진보기 ▲김두겸시장이 정책 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

AD

국민의힘 김두겸 울산시장이 9일 투표용지 부족사태에 대한 입장문을 내고 "선거관리의 투명성과 공정성 문제가 이미 예견됐지만 국민들을 무시하는 선거관리위원회의 독선으로 사태를 키웠다"며 "더 이상 이 사태를 좌시할 수 없다"고 밝혔다.이에 김두겸 시장은 "이재명 정부는 이번 사태를 선거관리위원회 책임만으로 축소할 것이 아니라 국민주권정부라는 구호에 맞게 진정성 있는 사과부터 해야 한다"며 "국민들의 요구대로 국정조사나 특검을 통해 진상을 확실히 규명하고, 그 결과를 국민들께 투명하게 공개해야 한다"고 밝혔다.또한 "국민들의 부정투표 의혹을 불식시킬 수 있도록 사전투표제를 폐지하는 대신 본 투표일을 2일로 늘릴 것을 요구한다"며 "계속되는 국민적 분노와 의혹을 해명할 만한 실효성 있는 개선방안을 마련해야 한다"고 촉구했다.특히 김 시장은 "투표용지 부족사태가 일어난 지역은 공교롭게도 현재 국민의 힘 소속 광역단체장이 재임중인 지역이자, 보수 강세지역인 것도 특이하다"며 "울산도 옥동과 효문동 투표소에 똑같이 투표용지가 부족해서 투표가 지연되는 참담한 사태가 일어났다"는 지적을 내놨다.또한 "투표용지가 부족해서 투표가 중단된 상태임에도 각종 언론매체에 더불어 민주당 후보 압승이라는 출구조사가 보도된 것 역시 선거 공정성을 잃은 심각한 문제"라며 "선거당일 오후 2시쯤 투표용지가 부족하다고 추가 공급요청을 하였음에도 제때 대처하지 못한 채 뒤늦게 투표용지를 인쇄해서 수송하고, 배부하는 일련 의 과정 또한 적법한지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.김 시장은 "울산대, 유니스트 등 전국의 대학가에는 '민주주의 사망'이라는 대자보까지 붙었다"며 "이재명 정부는 국민적 분노가 거세지자 선거관리위원장의 사퇴를 받고, 선거관리위원회에 대한 검경합동 수사 정도로 무마하려는 듯 보인다"는 입장을 밝혔다.이어 "김민석 총리는 정부와 대학생연합회와의 간담회 자리에서 투표관리와 투표용지에 대해서는 전부 선거관리위원회 독점적 사항이고, 정부는 지원 부서에 불과하다는 점을 강조하며, 모든 책임을 선거관리위원회에게 떠넘기는 듯한 말을 듣고 우려를 표하지 않을 수 없다"고 덧붙였다.