누가 민주주의를 떠받치는가

큰사진보기 ▲농성 천막의 "40년의 기다림 · 870만의 열망 · 모두를 위한 최저임금" 현수막.세종 최저임금위원회 앞 농성 천막에 걸린 현수막 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

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요즘 잠실 핸드볼 경기장 앞 광장을 구역별로 나눈 밈 이미지가 돈다. 재선거 ZONE, 부정선거 ZONE, 유튜버 방송 ZONE, 그리고 나머지를 다 몰아넣은 기타 ZONE까지. "차라리 이렇게 나눠서 싸우지 말고 사이좋게, 경찰들 괴롭히지 말고 평화롭게 하라"는 농담이 달려 있다. 웃기지는 않다. 심각한 상황을 비튼 블랙코미디에 가깝다. 그런데 정확하다. 지금 그 광장이 그렇다. 구역을 넷으로 쪼개야 할 만큼 사람이 몰리고, 저마다 한마디씩 얹는다. 모두가 뛰어든 것처럼 보인다.내 동료들은 그 광장 옆길을 매일 지난다. 매시간, 매분 지나고 있을 것이다. 라이더이기 때문이다. 라이더유니온 조합원들은 어쩌면 그 인파를 비집고 배달을 수행하고 있을지도 모른다. 통제된 도로를 돌아, 누군가의 저녁을 실어 나르면서.언론의 카메라가 그곳으로 향하는 건 당연하다. 시민의 눈이 잠실에 쏠리는 것도 마땅하다. 투표가 제대로 보장됐는가는 민주주의의 뿌리에 닿는 물음이고, 결코 가벼이 넘길 일이 아니다. 문제된 곳이 있다면 바로잡아야 한다. 여기까지는 분명히 해두고 싶다.나는 지금 세종시, 최저임금위원회 앞에 있다. 천막 한 동이 외로이 서 있다. 같은 시국, 같은 나라인데 이곳엔 카메라가 잘 오지 않는다. 절박한 노동자들만 주로 오고 갈 뿐이다. 한쪽엔 도시가 통째로 몰려가고, 이곳엔 천막 한 동뿐이다.천막에는 "40년의 기다림, 870만의 열망"이라고 적혀 있다. 도급제로 일하는 노동자에게 최저임금 한 줄이 적용된 적 없는 세월이 40년이고, 그렇게 보호 밖에 놓인 사람이 870만이라는 뜻이다. 40년을 기다린 자리에, 오늘도 사람은 오지 않는다.이 천막에는 나 말고도, 콜을 잡지 않으면 그날 수입이 한 푼도 없는 사람들이 함께 있다. 대리운전 기사, 학습지 교사, 화물 노동자. 일곱 살 아이가 "아빠 왜 맨날 일만 하느냐"고 묻더라는 한 라이더 동료의 말이, 며칠째 마음에 남아 있다.여기 두 개의 삶이 있다. 하나는 투표하고 토론하는 정치적 삶이다. 지금 이 삶은 무너질 위기 앞에서 저토록 뜨겁다. 마땅한 일이다. 다른 하나는 그 광장에 설 수 있게 떠받치는 노동의 삶이다. 그런데 이 삶은 위기가 아니다. 이미 무너져 있다. 우리는 산업재해 사망률 1위 나라에 산다. 그리고 그 안에서도 배달의민족은 몇 해째 산업재해 발생 건수 1위 사업장에 오른다.일하다 죽고 다치는 사람이 매일같이 나오고, 라이더는 그 한복판에서 도로 위 위험에 가장 먼저 닿는다. 사고가 나도 그 책임은 오롯이 개인의 몫으로 남는다. 한쪽은 무너질까 봐 저렇게 뜨거운데, 다른 한쪽은 이미 무너졌는데도 조용하다. 그 노동을 하는 사람들은, 이 엉망인 선거 상황에 시선을 돌릴 여유조차 없을지도 모른다. 당장 다음 콜을 잡아야 하기 때문이다. 이 간극에 대해 말하려 한다.생각해 보면 모순이 하나 있다. 광장에 서려면 일을 멈춰야 한다. 그날의 수입을 포기해야 광장에 설 수 있다. 나는 배달하는 사람이다. 나와 같은 누군가는 자기 벌이를 내려놓고서야 사회적 발언의 자리에 선다. 떠받치는 사람일수록 그 자리에서 더 멀다.이건 새로운 이야기가 아니다. 민주주의가 처음 태어난 고대 그리스에서, 사람들은 광장에 모여 함께 의논하고 결정했다. 그 자유로운 정치적 삶이 가능했던 건, 살림과 생산을 떠받치는 노동이 따로 있었기 때문이다. 다만 그 노동은 노예와 이방인, 여성의 몫이었고, 그들은 공동체를 떠받치면서도 그 광장에 설 수 없었다. 일하는 사람은 민주주의 바깥으로, 주변부로 밀려나 있었다.오랜 시간이 걸려 그 문은 열렸다. 우리나라에서 모든 국민이 한 표씩 갖게 된 것이 1948년이다. 재산도 신분도 따지지 않고, 일하는 사람도 표를 쥐었다. 그것이 우리가 쌓아 올린 민주주의였다. 그런데 표를 쥐여준 그 사회가, 정작 그들의 삶은 다시 주변부로 밀어내고 있다. 도급제 노동자의 최저임금이 40년째 논외였다는 것은, 그 많은 이들의 존재가 그만큼 오래 지워져 있었다는 뜻이다. 우리는 앞으로 가는 것처럼 보이면서, 실은 그 많은 사람의 존재가 지워졌던 2천 년 전, 옛 고대의 민주주의로 되돌아가고 있는 건 아닌가.그사이 라이더의 배달운임은 계속 무너졌다. 한때 3000원이던 기본배달료가 2500원으로 깎이고, 어느 현장에선 2100원까지 내려갔다. 같은 거리, 같은 한 건인데 오늘은 3000원이고 내일은 2000원이다. 바닥이 어디인지 아무도 모른다. 최저 기준이라는 선이 없으니, 노동의 대가는 끝없이 아래로 미끄러진다.특수고용·플랫폼 노동자에게 적정한 보수를, 도급제 노동에 최저임금 기준을 두자는 심의가 지금 최저임금위원회에서 진행되고 있다. 지난 6월 4일 전원회의에서 별도 적용 여부를 두고 본격적인 논의가 시작됐고, 이어진 전원회의에서 결판을 향해 가고 있다. 도급제 노동자의 최저임금을 정할지 말지, 그 분수령이 바로 코앞이다. 그런데 정작 그 자리에서, 사용자 측은 논의 안으로 들어오지 않는다. 먼저 노동자가 맞는지부터 따져야 한다, 그건 위원회가 정할 사안이 아니다 — 그런 절차론으로 비껴간다.무리하게 적용하면 일자리가 줄어든다는 오래된 경고도 빠지지 않는다. 40년을 미뤄온 논의 앞에서, 또 한 번 "지금은 때가 아니다"라는 말이 되풀이되는 셈이다. 언론사의 관심이 아예 없지는 않다. 다만 온 사회의 시선이 투표함에 쏠린 이 시국에, 이 논의는 한참 비껴나 소외돼 있다. 결정의 순간이 코앞인데, 시선은 닿지 않는다. 세종에 천막 한 동이 외로이 선 이유다.투표권이 흔들리면 민주주의가 흔들린다. 모두가 안다. 그렇다면 묻고 싶다. 일하는 시민의 삶이 무너지면, 민주주의도 무너지는 것 아닌가. 민주주의를 떠받치는 노동이 무너지는데, 그 민주주의가 바로 설 수 있는가.도시가 통째로 몰려간 잠실, 그리고 천막 한 동이 외로이 선 세종. 우리는 어느 쪽 무게로 노동하는 삶을 대하고 있는가. 40년을 기다린 870만의 삶과, 우리는 언제쯤 온전히 함께할 수 있을까.