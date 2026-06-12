멋진 할머니 꿈꾸던 친구, 흰머리의 앤 꼭 닮았네

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큰사진보기 ▲전시관 전경작품을 감상하는 사람들 ⓒ 한국조폐공사 화폐 박물관 특별 전시관 관련사진보기

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"난 멋진 할머니가 될 거야!"

큰사진보기 ▲ <내친구 앤> 화려한 꽃에 둘러싸인 흰머리 앤 ⓒ 이옥수 관련사진보기

큰사진보기 ▲앤 엘 디 (Nature & Life Drawing) 드로잉 6인전 대표작품 ⓒ 이옥수 관련사진보기

자신의 꿈을 직업으로 이룬 사람은 많지 않다. 꿈을 직업으로 이뤘지만 꼭 행복해지는 것도 아니다. 직업은 남에게 도움이 되는 일을 하는 게 맞다. 직업은 자아 실현과는 거리가 먼 셈이다...,(중략) 인간은 꿈을 이룰 때 행복한 것이 아니다. 어쩌면 꿈꿀 수 있을 때 행복한 것인지도...<빨강머리 앤이 하는 말> 백영옥 작가

큰사진보기 ▲비출품작강아지 펜드로잉 ⓒ 이옥수 관련사진보기

6월 초, 대전에서 열리는 친구의 전시회에 다녀왔다. 친구는 지자체와 문화재단, 문화원 연합에서 주최하는 사업에 지원했다.친구가 회장직을 맡은 앤 엘 디(Nature & Life Drawing)가 후원을 받아 연 전시다.<앤 엘 디 드로잉> 6인전에서 친구의 오랜 꿈을 품은 작품들과 마주했다. 친구를 포함한 6인은 그림을 취미로 그리는 이들로 대부분 비전공자다. 그러나 미대에서는 배울 수 없는, 50, 60년 살아온 삶의 경험과 연륜, 내공이 깊이 녹아있다. 그림을 사랑하는 순수한 열정과 가공되지 않은 참신한 시선이 작품 곳곳에 담겨 있었다. 예술이 전문가의 전유물이 아니라 재능 있고 실력 있는, 일반인이 맘껏 꿈을 펼칠 수 있는 무대가 되었다. 관람객 누구나 즐기는 모습이 보기 좋았다.미술에 재능이 있던 내 친구는 반세기 만에 화가의 꿈을 이뤄냈다. 그래서인지 펜으로 그린 점 하나 선 하나에 가슴이 뭉클해진다. 묵직하고 섬세한 흑백이 주를 이룬 전시 작품 중에는 <빨강머리 앤> 그림이 유독 눈에 들어온다. 다른 작품들과 결이 다르고 다소 생뚱맞아 보여서일까. 알고 보니 친구가 앤을 좋아하는 우리 중년 친구들을 위해 특별히 그렸다고 한다.<내친구 앤>이란 제목의 그림은 우리가 잘 알고 있는 앤의 이미지였다. 다만 오색찬란한 꽃으로 장식한 모자를 쓴 앤의 머리카락 색이 하얬다. 나는 절로 웃음이 났다. 보는 것만으로 다른 설명이 필요 없었다. 친구 그 자체였기 때문이다.열 네살에 처음 만났던 그 친구의 이미지가 떠오른다. 친구는 주변 친구들에게 자신이 그린 그림을 선물하는 걸 좋아했다. 내게도 그림 한 장을 쓱쓱 그려줬다. 친해지고 나서는 조곤조곤 이야기도 잘했다. 친구가 했던 말 중 지금도 기억나는 게 있다.나는 그 말에 '쟤 뭐지, 어지간히 빨리 늙고 싶나 보네'하고 생각했다. 한편으론 조금 독특하고 멋져 보였다. 앤 셜리를 알기 전에 나는 친구 앤을 먼저 만났던 거다.친구가 펜드로잉을 그리지 않았다면, 이렇게 흑백으로 이루어진 선을 유심히 바라볼 기회가 있었을까. 친구는 수없이 반복하며 선을 긋는 작업이 설명할 수 없는 평온한 몰입 상태에 빠져든다고 한다. 잠시 자신을 잊고, 순수한 열정으로 살며 꿈꾸던 시절로 돌아가는 기분이다.드로잉(Drawing)은 연필, 펜, 목탄, 먹 등으로 선과 명암, 양감을 주로 표현한다. 예전에는 본 작업의 기초 단계 정도로 여겼지만, 최근에는 드로잉 자체가 독립된 작품으로 인정받고 있다.선을 긋는 건 내 마음을 다듬는 연습이다. 성급하게 긋지 않는다. 지울 수는 있지만 처음 느낌으로 되돌릴 수는 없다. 선은 혼자 존재하지 않는다. 수많은 선이 만나 형태를 이룬다. 또한 비워 둔 공간이 있어야 선이 살아난다. 어둠을 더해 빛을 모으고 처음부터 밝은 부분을 그리지 않는다. 짙게 덧칠하면서 빛을 한 곳으로 몰아간다.펜드로잉은 새로운 길목에 서서 늦은 꿈을 이루어가는 이들과 닮아있다. 점 하나, 선 하나 신중하게 긋듯, 삶 또한 서두르지 않고 자신만의 길을 만들어 가기 때문이다. 지나온 시간과 앞으로의 시간이 모여 또 다른 나를 완성해 간다.21세기 대한민국에서 살아야 했던 <내 친구 앤> 처럼 예술가와 작가를 꿈꾸었던 대부분은 가장 현실적이고 안정된 길을 선택했다. 20대에는 학업과 취업에 전념하고, 30대 전후로 결혼하고, 아이를 낳고 육아에 전념한다. 전업주부 또는 워킹맘으로 살아간다, 40대에는 가정에서 직장에서 격무에 시달리며 50대에 이르렀다. 여전히 은퇴는 멀다. 일을 더해야 한다는 사회 분위기다.친구는 더는 앞으로 나아갈 수 없을 만큼 번아웃이 왔다. 질병이 더해지고 정서적, 감정적으로 큰 변화를 겪는다, 결국 20여 년 넘게 일했던 공직에서 힘들게 퇴직 한다. 평생 한 가지 일만 해왔는데, 갑작스러운 은퇴로 이제 나는 무얼 해야 하나, 깊은 고민에 빠진다. 마침 자녀들이 모두 독립해서 나가자 이제 하고 싶은 걸 미루고 싶지 않았다. 친구는 펜드로잉을 시작하며 비로소 자신만의 마음의 공간을 찾았다. 숨통이 트였다. 내 마음대로 되지 않던 세상일과 달리, 도화지 위에서는 내가 원하는 선을 긋고 내가 원하는 색을 입힐 수 있었다.꼭 무언가가 되어야 한다거나 거창한 의미 부여를 하지 않았다. 꼭 사야 하는 스케치북도 채색 도구도 필요 없었다. 여백이 있는 종이와 선을 그릴 수 있는 펜이면 충분하다. 오래도록 눌러 두었던, 표현하고 싶었던 열망이 터져 나왔다. 이젠 내가 좋아하는 방식으로 살아도 좋다고. 꿈을 이루기엔 늦은 때가 없다.종이와 펜만 있으면 어디서든 소소한 일상을 담아내는 친구의 펜드로잉 처럼, 내게는 글쓰기가 그런 역할을 했다. 수십 년간 도예와 클레이 분야에서 일하며 힘들었던 것 중 하나가 가볍게 다룰 수 있는 도구와 장비가 별로 없었다는 것. 늦게 시작한 글쓰기가 온갖 장비 빨에 눌리지 않고 어디서든 편하게 글을 쓸 수 있어서 좋았다. 글쓰기가 나를 표현하는 편안한 도구가 되어 주었다. (결코 가볍지만 않다는 것이 함정이다)자기 길 위에서 수십 년을 걸어온 사람들과 비교할 수도 없지만, 꿈꾸는 중년들에게 재능은 그리 문제가 되지 않는다. 잘 하지 않아도 된다. 종이와 펜, 가벼운 디지털 기기로 무언가를 쓰거나 그리는 순간, 내가 살아 있다는 감각이 무엇보다 소중하다. 오히려 이 나이쯤 되어서야 비로소 보이는 것들이 있다. 인생의 경험이 더해질수록 버릴 게 하나도 없는 재료가 된다.6월, 짙어진 초록 잎이 그늘을 드리운 덕분일까, 산책길의 더위도 한결 순하다. 이 풍경을 붙잡기에도 종이와 펜이면 충분하지 않을까.