큰사진보기 ▲TBS는 해체 수준의 위기를 겪고 있는 지역 공영방송 TBS의 현실을 구성원들의 삶을 통해 입체적으로 조명했다. ⓒ 서울특별시 미디어재단 TBS 관련사진보기

"동료들이 회사를 떠나기 전에 꼭 부탁한 말이 있습니다. 지금의 TBS 상황을 반드시 기록으로 남겨달라는 것이었습니다. 그 약속을 지키기 위해 우리가 TBS를 지켜왔다는 사실을 알아주셨으면 좋겠습니다."

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- 다큐멘터리를 보면 다친 다리로 출근하고, 산꼭대기 송신소를 홀로 지키는 모습들이 나온다. 카메라 밖 일상에서 가장 가슴 아팠던 순간은 무엇인가.

윤지우 PD

주용진 대표이사 직무대리

- 1년 넘게 월급 없이 버티고 있다. 개인으로서 가장 가혹했던 순간은 무엇이었나.

주용진

김선환 전국언론노동조합 TBS지부 공동비상대책위원회 부위원장(TBS 기자)

- 동료들이 하나둘 회사를 떠날 때 어떤 마음이었나.

윤지우

- 열악한 환경 속에서 방송인으로서 자존감이 무너지진 않았나.

윤지우

주용진

큰사진보기 ▲윤지우 TBS PD, 주용진 TBS 대표이사 직무대리, 김선환 전국언론노동조합 TBS지부 공동비상대책위원회 부위원장이 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 무엇이 다시 회사로 발걸음을 돌리게 만드는가.

윤지우

주용진

- TBS만의 대체 불가능한 매력이나 가치는 무엇이라고 생각하나.

주용진

김선환

윤지우

- TBS의 정치적 독립성을 보장하려면 어떤 제도적 장치가 필요하다고 생각하나.

주용진

김선환

윤지우

- 모든 것이 정상화된다면 가장 먼저 어떤 말을 하고 싶은가.

윤지우

주용진

큰사진보기 ▲떠나간 동료들을 생각하며 눈시울을 붉힌 김선환 전국언론노동조합 TBS지부 공동비상대책위원회 부위원장 ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

김선환

큰사진보기 ▲서울특별시 미디어재단 TBS <꺼지지 않는 스튜디오>가 2026년 4월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

TBS가 정상화됐을 때 가장 하고 싶은 말을 묻자, 김선환 전국언론노동조합 TBS지부 공동비상대책위원회 부위원장은 떠나간 동료들을 떠올리며 한동안 말을 잇지 못했다. 눈시울을 붉힌 그는 떨리는 목소리로 말했다.2021년 4월 서울시장 보궐선거 이후 TBS는 급격한 재정 위기를 맞았다. 서울시는 2022년 예산을 전년보다 55억 원 삭감한 데 이어 매년 예산 감축을 이어갔고, 서울시의회는 같은 해 11월 TBS 지원 조례를 폐지했다. 이후 2024년 6월 조례가 시행되면서 TBS는 서울시 출연기관 지위를 상실했고 사실상 해체 수준의 위기에 내몰렸다.현재 TBS 구성원들은 1년 10개월째 임금을 받지 못하고 있다. 절반 이상의 직원이 회사를 떠났고, 남아있는 구성원은 162명뿐이다. 이들이 무급 출근과 생계 노동을 병행하며 회사를 지켜온 과정을 담은 다큐멘터리 <꺼지지 않는 스튜디오>는 지난 3월 공개돼, 민주언론시민연합(아래 민언련) '이달의 좋은 보도상'을 수상했다.지난 5월 28일 서울 종로구에 위치한 민언련 교육관에서 윤지우 PD, 주용진 대표이사 직무대리, 김선환 부위원장을 만나 다큐멘터리에 다 담지 못한 이야기를 들어봤다.: "제가 겪은 일 가운데 가장 힘들었던 건 정말 평범한 일상이 사라진 것이었다. 회사에 출근하면 점심시간에 '오늘 뭐 먹지?' 고민하고, 동료들과 이런저런 이야기를 나누곤 했다. 점심을 함께 먹고 선배가 커피 한 잔 사주는 것도 자연스러운 일상이었다. 그런데 이제는 그런 일상을 유지하기조차 어렵다. 누가 점심을 먹었는지, 어떻게 지내는지 서로 묻는 것조차 조심스럽다. 각자 조금씩 도시락을 싸 와 해결하는 경우가 많다. 저는 점심을 함께 먹고 스몰토크를 나누는 시간이 사회 생활에서 굉장히 중요하다고 생각한다. 그런데 그런 것들이 어려워진 지금의 상황이 가장 마음 아프다. 선배가 밥 먹자고 해도 괜히 부담이 될까 봐 피하게 된다. 그런 순간들이 가장 힘든 것 같다.": "현재 라디오본부에서는 제작본부장을 맡고 있고, 회사에서는 대표이사 직무대리를 맡고 있다. 그래서 구성원들과 함께 밥을 먹으려고 하고, 가능하면 제가 밥을 사려고도 한다. 물론 돈이 넉넉해서 그러는 건 아니다. 그런데 후배들이 오히려 그걸 부담스러워한다. 밥값을 각자 내면 같이 먹겠지만 그렇지 않으면 안 먹겠다고 한다. 아무래도 제가 사야 하는 분위기가 생기니까 불편한 것이다. 그래서 요즘은 저도 점심시간에 조용히 나가서 혼자 밥을 먹는다. 아니면 '오늘은 알바비를 받았다'고 공식적으로 선언한 뒤에야 같이 먹는다. 이런 식이다 보니 함께 밥을 먹는 경우가 극히 드물어졌다. 따로 날을 잡지 않는 이상 같이 식사하기가 어렵다. 자연스럽게 대화도 줄어들고 각자 버티게 된다. 다들 월급이 없다 보니 밥값 자체가 부담이다. 빵을 사서 자리에서 끼니를 해결하는 친구들도 많다. 저 역시 그 친구가 부담스러워할 걸 아니까 먼저 같이 먹자고 말하기 어렵다. 그 친구가 먼저 이야기해야 함께 식사를 할 수 있다. 그렇게 서로 눈치를 보는 과정들이 꽤 많다.": "저는 아직 1인 가구라 그나마 나은 편이라고 생각한다. 그래도 결국 저 역시 제 삶을 책임져야 한다. 월급이 없다는 건 상상했던 것과는 전혀 다르더라. 이건 직접 겪어봐야 아는 문제라는 생각이 든다. 통장 잔고는 계속 줄어들고, 예상했던 기간보다 상황은 훨씬 길어졌다. 어느새 1년 9개월이 됐고 이제 곧 1년 10개월이 된다. 그러던 중 집주인이 계약 갱신을 제안하면서 보증금을 낮추고 월세를 올리는 조건을 이야기했다. 보통이라면 부담스러울 일이겠지만, 당시에는 오히려 감사했다. 당장 생활할 수 있는 목돈이 생겼기 때문이다. 그 돈으로 월세도 내고 생활도 이어갈 수 있었다. 이제는 카드값을 낼 때도 한 번 더 계산하게 되고, 밥 한 끼를 먹을 때도 다시 생각하게 된다. 동료들과 밥을 먹을 때는 '이 밥값이 이 친구에게 부담이 되지 않을까' 하는 생각도 한다. 그래서 식당도 나름대로 단계가 생긴다. 이 정도면 같이 갈 수 있는 곳, 여기는 혼자 가야 하는 곳, 여기는 조금 더 편하게 갈 수 있는 곳. 그런 기준들을 만들어 놓게 된다. 돈 문제에서는 그런 변화들이 가장 현실적으로 와닿는 것 같다.": "저도 비슷하다. 다만 기자라는 직업 특성상 가장 힘든 건 취재를 하고 기사를 써야 하는데, 현재 구조에서는 그 결과물이 제대로 반영되기 어렵다는 점이다. 취재를 하고 싶어도 여러 제약이 있고, 기사를 써도 온전히 전달되지 못하는 상황이 있다. 주변에서 '왜 기사 안 써?'라고 물어볼 때가 가장 힘들다. 기자로서 해야 할 일을 제대로 하지 못하고 있다는 생각이 들기 때문이다.": "처음 동료들이 떠날 때는 솔직히 약간의 배신감 같은 게 있었다. '너까지 나가면 어떡하냐', '조금만 더 같이 있자'고 말하기도 했다. 그런데 1년이 지나고 2년이 가까워지는 지금은 마음이 많이 달라졌다. 누군가 취업이 돼서 회사를 떠난다고 하면 진심으로 축하하게 된다. 아쉽고 안타깝지만, 이제는 '나가지 말라'는 마음보다 '정말 축하한다, 잘 살아라'는 마음이 더 크다. 오히려 구성원들끼리 차마 하지 못하는 말이 생겼다. 거의 금기어에 가까운 말인데, '조금만 더 버티자', '회사가 어떻게 되든 끝까지 함께 가보자' 같은 말이다. 솔직히 이제는 그런 말을 할 수 없게 됐다. 서로가 얼마나 힘든지 너무 잘 알고 있기 때문이다. 그런 말을 하는 것 자체가 또 다른 부담을 주는 것 같아서 미안하다. 그래서 지금은 차마 꺼내지 못한다.": "방송을 시작한 지 올해로 15년이 됐다. 어떤 방송사를 가도 제작비가 넘쳐나는 곳은 없을 것이다. 다들 빠듯하게 운영한다. 하지만 제작비가 0원인 방송사는 없다. 그동안 정말 쪼들리게 제작한 적은 많았지만 지금 같은 상황은 처음이다. 그래서 고민도 많았다. 돈 없이 만들 수 있는 콘텐츠가 무엇인지 정말 많이 생각했다. 자존심을 내려놓는다기보다는 지금 당장 할 수 있는 일을 하자는 마음이 더 컸다. 사람은 있고 카메라도 있다. 카메라 감독도 있고 장비도 돌아간다. 그렇다면 일단 나가서 시민 인터뷰라도 하자는 생각이었다. TBS 구성원들 가운데 러닝을 좋아하는 사람들이 있다. 그래서 함께 뛰면서 새로운 사람들을 만나고 이야기를 듣는 콘텐츠도 시도해봤다. 그렇게 이것저것 개척해 오다 보니 어느새 2년 가까운 시간이 흘렀다. 버틸 수 있었던 힘은 결국 하나인 것 같다. 언젠가는 정상화될 것이라는 믿음이다. 그리고 우리가 함께 버티고 있다면 조금이라도 더 나은 결과를 만들 수 있지 않을까 하는 생각으로 여기까지 왔다.": "출연료를 받지 않고 재능기부로 참여해주시는 기자분들이나 출연자분들이 계신 것 자체는 감사한 일이다. 그런데 문제는 그분들을 제대로 지원할 수조차 없는 상황이 생긴다는 것이다. 예를 들어 프린터가 고장 나도 수리하지 못할 때가 있다. 방송 직전에 원고를 출력해야 하는데 프린터가 작동하지 않아 사무실 여러 층을 뛰어다니다가 방송 시작 5분 전에 겨우 원고를 전달하는 경우도 있다. 그럴 때면 굉장히 부끄럽다. 이렇게 자발적으로 와주시는 분들이 있는데도 우리는 이것밖에 할 수 없다는 생각이 들기 때문이다. 자존감이 무너지는 순간도 많다.라디오에서 노래를 틀 때도 마찬가지다. 음원을 구매해야 하는데 그 비용조차 없어서 개인 돈으로 해결하는 경우가 있다. 출연자가 '이 노래 듣고 싶다'고 했는데도 틀어드리지 못할 때면 참 허탈하다. 물론 그런 경험들이 쌓이면서 나름의 대응 방법도 생긴다. '지금은 어쩔 수 없다', '정상화되면 해결할 수 있다'는 마음으로 버티는 것이다. 어떻게 보면 조금은 뻔뻔해지는 부분도 있다. 출연자분들께도 '이 부분은 나중에 정상화되면 꼭 해결하겠다'고 말씀드리며 버티고 있다. 결국 끝이 있을 거라는 믿음이 가장 큰 힘이다.": "처음에는 솔직히 현실감이 없었다. '어떻게 이런 일이 벌어질 수 있지?'라는 생각이 들었고, 이렇게까지 길어질 거라고는 상상하지 못했다. 그런데 시간이 지나면서 스스로에게 질문하게 되더라. 부끄러운 이야기지만, TBS에서 일하면서도 공영방송과 공영언론에 대해 얼마나 깊이 고민해봤는가 하는 생각이 들었다. 그래서 '공영방송은 왜 필요한가'라는 아주 기본적인 질문부터 다시 시작했다. 관련 자료를 찾아보고 공부도 많이 했다. 어쩌면 처음으로 진지하게 고민해본 시간이었던 것 같다. 지금은 단순히 'TBS를 지켜야 한다'는 차원을 넘어섰다. 오히려 이런 선례를 만들지 않는 것이 더 중요하다는 생각이 든다. TBS뿐 아니라 다른 방송사들도 정치적 압박과 여러 어려움을 겪고 있다. 만약 우리가 그냥 포기한다면 또 다른 타깃이 생길 수 있고, 또 다른 선례가 남을 수 있다. 그런 첫 사례를 만들지 말자는 마음으로 여기까지 버텨온 것 같다.": "윤 PD가 '선례'라는 표현을 썼는데 저도 그 말에 공감한다. TBS에서 시작된 일이 이후 YTN, MBC 등 다른 방송사들로도 이어졌다. 그러다 보니 자연스럽게 연대의식이 생겼다. 우리가 여기서 무너지면 TBS만의 문제가 아니다. 다른 공영방송과 지상파 방송사들도 더 큰 압박을 받을 수 있다. 그래서 이제는 'TBS만 살리자'가 아니라 '공영방송 전체를 지키자'는 목소리를 내게 된다. 그런 점에서 연대의 힘은 굉장히 크다고 생각한다. 개인적으로는 이렇게 끝나는 것이 억울하기도 하다. 구성원들 사이에서도 공영방송에 대한 의식이 더 강해진 것 같다. 결국 우리가 버티는 이유는 회사 하나 때문만이 아니다. 함께 버티고 있는 동료들 그리고 다른 언론사와 방송사들까지 연결된 문제라는 생각이 있다. 그런 마음들이 지금까지 우리를 붙들어 준 힘인 것 같다.": "다큐멘터리에서 변상욱 기자님도 말씀하셨지만, TBS는 청취율에 매달리지 않아도 되는 방송사였다는 점이 큰 특징이었다. 청취율을 높이는 것을 최우선 목표로 삼기보다 프로그램 자체와 시민들의 반응을 중심에 두고 평가할 수 있었다. 그런 점에서 상대적으로 자유로운 방송을 할 수 있었다고 생각한다. 또 TBS는 교통방송으로 출발해 서울특별시 미디어재단 TBS로 발전해 왔다. 특히 라디오는 운전하시는 분들이나 자영업자분들이 많이 듣는 채널이다 보니 그분들과 소통하는 데 강점이 있었다. 그런 점에서는 다른 방송사보다 분명한 경쟁력이 있었다고 생각한다. 물론 지금은 제작 환경이 무너지면서 그런 강점들도 많이 약해졌다. 하지만 오랫동안 습관처럼 TBS 채널을 찾아주셨던 분들이 계셨고, 앞으로는 그 신뢰를 다시 회복해 나가는 과정이 필요하다고 본다. 그것이 TBS의 가장 큰 강점이자 가치라고 생각한다.": "TBS에는 TV본부와 보도본부, 라디오본부가 있다. 저는 보도국에서 일했는데, 입사한 뒤 가장 인상 깊었던 건 선배들의 원칙이었다. 기자라는 직업은 사실 회사의 경영방침이나 제작환경도 중요하지만, 어떤 선배를 만나느냐가 정말 중요하다. 좋은 선배가 있으면 자연스럽게 따라가게 되고, 그 안에서 기자로 성장하게 된다. 저 역시 기자 생활에 대한 회의가 적지 않았던 시기가 있었는데, TBS 보도국에서 일하면서 생각이 달라졌다. '여기는 뭔가 다르다', '재미있다'는 생각이 들었고, 자연스럽게 애정도 생겼다. 그런데 지금은 그 선배들이 하나둘 회사를 떠났고, 그런 문화를 잃어가는 과정을 지켜보고 있다. 그래서 더 아쉽다. 저는 TBS가 그런 조직이었다고 생각한다. 서로를 존중하고 원칙을 지키려 했던 문화가 분명히 있었다.""사실 TBS만의 매력이 엄청나게 특별한 무언가라고 생각하지는 않는다. 다만 시민들이 우리가 얼마나 진심으로 방송을 만들고 있는지는 알아봐 주셨던 것 같다. 다른 방송사들은 아무래도 시청률이나 화제성의 영향을 많이 받는다. 하지만 우리는 하나를 취재하더라도 조금 더 깊게 들여다보려고 했다. 자극적인 헤드라인을 뽑기보다 필요한 이야기를 충실하게 전달하려고 노력했다. 시민들이 그런 부분에 매력을 느껴주신 게 아닐까 생각한다. 예를 들어 코로나19가 처음 확산됐을 때를 떠올려 보면, 많은 방송이 '몇 번째 확진자'에 집중하며 동선과 사생활을 경쟁적으로 보도했다. 누가 누구를 만났고 어떤 관계인지까지 자극적으로 다루는 경우도 많았다. 하지만 우리는 그런 방식의 보도를 하지 않았다. 시민들에게 실질적으로 필요한 정보가 무엇인지 고민했고, 최대한 차분하고 담담하게 전달하려고 했다. 물론 그런 방식이 재미있지는 않을 수 있다(웃음). 저도 인정한다. 다만 한 가지 주제를 조금 더 깊게 파고들고, 더 많은 이야기를 들려드리려 했던 점이 TBS의 매력이 아니었나 생각한다."지난 6·3 지방선거 이후 TBS를 둘러싼 정치 지형에도 변화가 생겼다. 오세훈 후보가 서울시장으로 당선된 가운데, 서울시의회에서는 더불어민주당이 서울시장의 조례안 거부권을 무력화할 수 있는 80석을 확보하며 제1당에 올랐다.오 시장은 6월 4일 TBS와 관련해 "공영방송이 김어준 방송으로 전락한 지 오래"라고 비판하면서도 "저 혼자 결정할 문제가 아니라 시의회에서 결정할 문제"라고 밝혀 향후 논의 가능성을 열어두었다. TBS 정상화 논의가 다시 수면 위로 떠오르면서, 구성원들은 정치적 독립성을 보장할 제도적 장치가 함께 마련돼야 한다고 강조했다.: "공영방송으로 제대로 서기 위해서는 무엇보다 재원의 다각화가 중요하다고 생각한다. TBS는 서울·수도권을 중심으로 방송하고 있고, TV는 전국으로 송출된다. 그렇다면 서울뿐 아니라 경기도와 인천, 나아가 각 기초자치단체들이 함께 기금을 조성하는 구조도 고민해볼 수 있다. 특정 기관이나 정권에만 재원을 의존하지 않는 구조가 만들어져야 정치적 영향력에서도 상대적으로 자유로울 수 있다. TBS eFM의 경우에는 거주 외국인과 방문 외국인을 대상으로 하는 방송인 만큼, 중앙정부 차원의 지원 방안도 검토할 필요가 있다고 생각한다. 수익구조도 다양해져야 한다. 최근 한국방송광고진흥공사(KOBACO)로부터 광고 허가를 받아 관련 준비를 하고 있는데, 단순히 상업 광고를 유치하는 것이 아니라 시민과 자영업자를 위한 공익적 광고 모델도 고민하고 있다. 또 지자체의 지원을 받더라도 단순 홍보 창구가 아니라 정보를 전달하고 비판과 감시 기능도 수행할 수 있어야 한다. 그런 구조가 마련돼야 공영방송으로서의 역할을 제대로 할 수 있다고 생각한다.""TBS는 3년 가까이 제대로 된 지원을 받지 못했고, 구성원들은 2년 가까이 임금을 받지 못했다. 저는 이것이 단순히 시스템의 문제라고 생각하지 않는다. 시스템은 얼마든지 보완하고 정교하게 만들 수 있다. 결국 중요한 것은 그것을 운영하는 사람이다. 지금의 문제는 제도 이전에 참과 거짓의 문제라고 생각한다. 어떤 시스템도 운영하는 사람이 제대로 서 있지 않으면 무너질 수밖에 없다. 그래서 저는 시스템 못지않게 그 시스템을 책임지고 운영하는 사람, 즉 위정자가 중요하다고 생각한다.": "서울시청은 굉장히 큰 조직이다. 수많은 부서가 있고, 정책도 매우 세분화돼 있다. TBS가 정상적으로 운영되던 시절에는 그런 행정을 감시하고 시민들에게 전달하는 역할을 했다. 예전에 서울시가 운영하는 한 어린이집의 문제를 취재한 적이 있다. 사실관계를 확인하기 위해 시청에 찾아가 담당자를 만나고 설명을 듣는 과정이 필요했다. 그런 창구가 없다면 과연 누가 서울시 행정을 들여다볼 수 있을까 하는 생각이 든다. TBS는 시민의 방송이다. 시민들에게 필요한 정보를 전달하고, 어떤 정책이 자신과 관련 있는지 잘 모르는 시민들에게 안내자 역할을 하는 것이 공영방송의 역할이라고 생각한다. 앞으로도 그런 역할을 수행하는 새로운 공영방송이 되는 것이 우리의 목표다.": "얼마 전 친구 아버님의 부고 문자를 받았다. 그런데 위로의 말을 먼저 떠올리기보다 통장 잔액부터 확인하고 있는 제 모습을 발견했다. 그 순간 '왜 이렇게 됐을까', '어쩌다 여기까지 왔을까' 하는 생각이 다시 들었다. 그래서 저는 무엇보다 저 자신과, 저와 함께 버텨온 구성원들에게 말해주고 싶다. '정말 고생했다. 그래도 우리가 공영방송을 지켜냈다.' 지금 TBS 구성원들은 제작에 대한 갈증이 굉장히 크다. 제작비가 조금만 있어도 그 이상의 결과물을 만들 수 있을 만큼 의욕도 넘친다. 지난 2년을 잊지 않고 앞으로는 시민 곁에서 정말 필요한 방송을 더 열심히 만들자고 이야기해주고 싶다.": "저는 친구들에게 가장 먼저 말하고 싶다. 겉으로는 TBS 구성원들 각자가 자기 삶을 버티는 것처럼 보이지만, 사실 친구들이 옆에서 정말 많이 도와줬다. '정상화될 때까지 밥은 내가 살게'라고 말해준 친구들도 있었고, 모임에서 암묵적으로 회비를 빼주거나 배려해준 친구들도 많았다. 그래서 정상화가 된다면 가장 먼저 그 친구들에게 '이번엔 내가 살게. 한번 보자'고 말하고 싶다. 저를 지켜준 친구들과 주변 사람들에게 제 월급으로 당당하게 밥 한 끼 사면서 그동안의 빚을 갚고 싶다.""저 역시 가장 먼저 떠오르는 말은 "미안하다", 그리고 "고맙다"다. 특히 회사를 떠난 동료들에게 꼭 전하고 싶다. (잠시 말을 잇지 못한 뒤) 동료들이 회사를 떠나기 전에 꼭 했던 말이 있다. '반드시 지금의 TBS를 기록으로 남겨달라'는 부탁이었다. 그래서 우리가 지금까지 TBS를 지켜온 것이다. 그 사실만은 꼭 알아줬으면 좋겠다. 그리고 그렇게 이해해줬으면 좋겠다."