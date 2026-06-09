[단독] 공립중 화장실 '불법 촬영' 혐의 학생 '늑장 분리' 논란

큰사진보기 ▲사이버 경찰청이 만든 '불법 촬영 금지' 포스터. ⓒ 사이버 경찰청 관련사진보기

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서울 공립중 여학생 화장실에 한 남학생이 침입해 불법 촬영한 혐의로 경찰이 수사에 나선 가운데 해당 학교가 가해 학생에 대한 분리, 출석정지 조치를 사건 발생 각각 6일과 8일 뒤에서야 진행한 것으로 확인돼, '늑장 분리' 논란을 피할 수 없을 것으로 보인다.9일, <오마이뉴스>는 서울 A중이 최근 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)에게 보낸 'A중 사건 관련 문서'를 입수해 살펴봤다.이 문서와 A중 관계자들에 따르면, A중은 지난 5월 12일 점심시간에 '이 학교 한 남학생이 여학생 화장실에 들어가 피해 학생을 휴대전화로 촬영했다'라는 신고를 받았다. 이 학교는 이날 혐의 학생을 특정해 경찰에 신고하고, 경찰은 혐의 학생의 휴대전화를 포렌식 하는 등의 방법으로 수사에 착수했다.문제는 A중이 사건 발생 6일 뒤에서야 분리 조치를 시행하고, 8일 뒤에서야 출석정지를 하는 등 관련 법규 위반 논란을 빚었다는 점이다.A중은 사건이 발생한 지 6일 뒤인 18일에 가해 학생에 대한 긴급조치 제2호인 '접촉·협박 및 보복행위 금지'를 시행했다. 또한 이 학교는 가해 학생에 대한 긴급조치 제6호인 출석정지를 사건 발생 8일 뒤인 5월 20일에 시행했다.또한 이 학교는 성폭력 혐의 사건이 발생했는데도 교육지원청에 사안 보고를 사건 발생 7일 뒤인 5월 19일에서야 진행했다.이처럼 피해 여학생이 여러 명일 수 있는 성폭력 혐의 사건에서 사건 발생 뒤 8일이나 출석정지가 지체된 것은 관련 법규의 취지에 어긋난다는 지적을 피할 수 없을 것으로 보인다.현행 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률은 제17조(가해 학생에 대한 조치)에서 "학교의 장은 학교폭력을 인지한 경우 지체 없이 제1항 제2호(접촉, 협박 및 보복 행위의 금지 조치)를 하여야 한다"라면서 "학교의 장은 피해 학생의 보호가 긴급하다고 인정할 경우 우선 제5호부터 제7호까지(출석정지, 심리치료, 학급교체)의 조치를 각각 또는 동시에 부과하고 심의위의 추인을 받아야 한다"라고 규정하고 있다.이 학교의 혐의 학생에 대한 늑장 출석정지 상황에서 실제로 피해·신고 여학생이 혐의 학생을 학교 안에서 마주치기도 한 것으로 확인됐다. 이런 사실에 대해 이 학교 일부 학부모는 "학교가 피해 학생을 보호하기 위해 긴급하게 해야 할 가해 학생에 대한 긴급조치를 제대로 하지 않아 선의의 피해자들에게 커다란 고통을 줬다"라고 분통을 터뜨린 것으로 알려졌다.이에 대해 A중 관계자는 <오마이뉴스>에 "사건 발생 다음 날인 5월 13일은 학생 쪽에서 자발적으로 등교하지 않겠다고 했고 5월 14일과 15일은 수학여행 기간인데 학교의 권고로 가해 학생이 수학여행에 참여하지 않는 등 내용상 분리가 된 상태였다"라면서 "학교는 피해 학생 보호자의 정식 신고서가 접수된 18일 이후인 5월 20일부터 가해 학생에 대해 출석정지 조치를 진행했다. 절차에 따랐기 때문에 문제가 없다"라고 설명했다.<오마이뉴스> 확인 결과, 출석정지 전인 5월 18일과 19일 이틀간 학교 안에서 가해 학생과 피해 학생이 실제로 같은 층에서 같은 복도와 계단을 사용한 것으로 나타났다. 또한 출석정지가 늦어진 이유 가운데 하나는 5월 18일 이 학교 결재권자인 교장과 교감이 모두 출장을 가면서 관련 절차를 진행하지 못했기 때문으로 확인됐다.