행복청, 세종지방법원 설계공모 본격 착수...강준현 의원 "계획에서 현실로"

큰사진보기 ▲부지현장 사진 ⓒ 행복청 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종지방법원 위치도 ⓒ 행복청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시민들의 오랜 숙원이었던 세종지방법원 건립 사업이 설계공모를 시작으로 본격적인 궤도에 오른다.행정중심복합도시건설청(아래 행복청, 청장 강주엽)은 세종지방법원의 성공적인 건립을 위해 9일(화) 건축설계공모를 공고한다고 밝혔다. 이번 공모는 대전지방법원 이용에 따른 세종시민들의 불편을 해소하고, 실질적인 행정수도 위상에 걸맞은 사법 기능을 확충하기 위해 추진된다.세종지방법원은 세종시 반곡동(4-1생활권) 부지에 총사업비 1042억 원(건설보상비 377억 원, 공사비 512억 원 포함)을 투입하여 연면적 1만 6805㎡ 규모로 건립된다. 전액 국비(행정중심복합도시특별회계)로 추진되며, 행복청이 건립을 주관하고 법원행정처가 지원하는 방식으로 수행된다.행복청은 지난 2024년 10월 '법원설치법' 개정 이후 사업계획 적정성 검토와 건축기획 등 사전 절차를 차질 없이 이행해 왔으며, 오는 2028년 착공, 2030년 준공을 거쳐 2031년 3월 개원을 최종 목표로 하고 있다.이번 설계공모의 핵심은 법원 시설의 상징성과 공공성을 확보하는 동시에 행복도시의 도시경관과 조화를 이루는 품격 있는 건축물을 구현하는 데 있다. 특히 고도의 보안체계 구축, 민원인과 재판 관계자 및 직원의 동선 분리 등 효율적인 공간 계획이 요구된다. 또한, 향후 인접 부지에 조성될 세종지방공소청과의 연계성을 고려한 창의적인 설계안을 제안받을 예정이다.설계공모 일정은 6월 9일부터 15일까지 참가 신청을 접수하며, 8월 18일 작품 접수 후 심사를 거쳐 8월 말 최종 당선작을 선정한다. 당선자에게는 약 21억 원 규모의 기본 및 실시설계권이 부여된다.홍순민 행복청 시설사업국장은 "세종지방법원 건립으로 시민들의 사법 서비스 접근성이 크게 향상되고 사건 처리 기간도 단축될 것으로 기대된다"면서 "법원의 상징성과 공공성을 담아낼 수 있는 역량있는 건축가들의 우수한 설계안이 많이 접수되기를 바란다"고 밝혔다.이 같은 세종지방법원 건립의 실질적인 첫걸음에 대해 지역구 의원인 더불어민주당 강준현 국회의원(세종시을)은 즉각 환영의 뜻을 밝히며, 세종지방법원 건립이 이제 되돌릴 수 없는 흐름으로 자리 잡았다고 강조했다.강 의원은 그동안 세종지방법원 건립 실현을 위해 여러 단계에 걸쳐 지속적으로 힘을 보태왔다. 제22대 국회 개원과 동시에 '세종지방법원 설치법'을 '1호 법안'으로 대표 발의해 법적 기반을 다졌으며, 지난해 국회 예산 심의 과정에서는 2026년도 정부 예산안에 세종지방법원 설치를 위한 설계비 10억 원을 반영시키는 성과를 거두었다. 이 예산이 이번 설계공모 착수의 결정적인 마중물 역할을 해낸 셈이다.강준현 의원은 "이번 설계공모 공고는 세종지방법원 건립이 계획의 영역에서 현실의 영역으로 완전히 넘어왔음을 의미한다"며 "세종 시민들이 가까운 곳에서 신속하고 질 높은 사법 서비스를 누릴 수 있는 날이 멀지 않았다"고 소회를 밝혔다.이어 강 의원은 "설계부터 준공까지 남은 모든 과정도 철저히 살피겠다"며 "사법·입법·행정 3부를 온전히 갖춘 행정수도 세종을 완성하는 데 국회의원으로서 끝까지 역할을 다하겠다"고 강조했다.