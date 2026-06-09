73세 바다 탐험가의 '끝나지 않은 항해' 이야기

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 비지아이 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등학교 교사였던 이효웅씨가 학교 옥상에서 3년간 제작해 만든 '코스모스호' 모습 ⓒ 이효웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이효웅씨가 카약을 타고 촬영한 소리도 동굴 모습 ⓒ 이효웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲카약을 타고 해식동굴을 탐험하는 이효웅씨 ⓒ 이효웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

73세 바다 탐험가 이효웅씨가 책을 펴냈다. 바닷가인 삼척에서 태어나 동해를 바라보며 해양탐사의 꿈을 그리던 그가 펴낸 책 제목은 <나의 항해는 아직 끝나지 않았다>(2026년 6월 출간)이다.어릴 적 그의 눈 앞에 펼쳐진 바다는 꿈이자 이상향이었다. 바다만 바라보면 가슴이 뛰었던 그는 1998년 자신의 힘으로 꿈을 이루기로 했다. 초등학교 교사였던 그가 시작한 일은 학교 건물 옥상에서 탐사선을 제작하는 일이었다.전문 서적을 탐독하며 그가 직접 설계하고 제작한 배가 폴리에틸렌으로 만든 코스모스 1호였다. 3년 만에 건조한 코스모스 1호에 10마력 엔진을 장착한 후 통영 마리나와 미조항을 출발해 한려수도 400여km를 항해한 결과 문제점이 드러났다. 폴리에틸렌 재질은 용접이 어렵고 충격에 약했으며 밀폐성과 내구성이 떨어졌다. 1차 항해를 마치고 돌아온 그는 동해시 북평산업공단의 FRP 어선 조선소 기술자들의 자문을 거쳐 합판 두 장 크기(480X120cm)의 코스모스 2호를 완성했다.5미터도 안 되는 보트지만 안전 항해를 위한 장비는 다 갖췄다. 햄 무전기, 레이다 반사경, 라이프재킷, 구명환, 해도, 소화기, 나침반, 항해등, 서치라이트 등을 준비했고 만일을 대비해 신호탄과 경적 나팔까지 갖췄다. 50마력 혼다 4사이클 중고 엔진을 장착한 코스모스 2호는 울릉도와 독도를 항해한 후 2003년에는 서해에서 동해까지 28일간 대한민국 일주 항해에 성공했다.2004년에는 서남해의 가거도와 홍도를 탐사하여 어릴 적부터 소망 했던 단독 코스모스 항해를 모두 마쳤다. 수상레저안전법의 개정으로 소형 보트의 단독 원거리 항해가 제한되면서 그의 애마 코스모스호는 더 이상 항해를 지속할 수 없게 됐다. 그렇게 총 8천km의 항해를 마친 뒤 2011년 폐선하여 보관하고 있다.코스모스호를 운항할 수 없게 된 그가 선택한 또 다른 바다 탐험 도구는 카약이었다. 그가 카약을 타고 해식동굴을 돌아보며 촬영한 사진은 압권이다."책도 출판했으니 이제 그만둘 때가 되지 않았느냐?"고 묻자 저자에게서 "아직도 못 가본 섬과 동굴이 있어 내 항해는 끝나지 않았다"는 대답이 돌아왔다. 73세에도 불구하고 바다 탐험에 나서는 그의 젊은 기백에 박수를 보낸다.