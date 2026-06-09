유럽 순방 떠난 이 대통령, 환송 불참한 여당 지도부

▲주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령이 9일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 이동하며 김민석 국무총리와 대화하고 있다. 2026.6.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기