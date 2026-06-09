"호른은 사람 목소리와 가장 가까운 따뜻하고 울림 가진 악기"

큰사진보기 ▲호르니스트 김홍박. 좋은 호른 연주는 기교보다 곡의 흐름과 호흡에 대한 이해와 단련이 더 중요한 요소라고 설명했다. ⓒ Shin-Joong Kim 관련사진보기

- 리하르트 슈트라우스의 호른 협주곡 1번은 호른 연주자에게 있어 테크닉과 음악적 깊이, 그리고 호른 고유의 음색을 극한까지 시험하는 난곡으로 알려져 있다. 지난 5월 21일 제주교향악단과 협연을 통해 관객들에게 호른의 어떤 면모를 가장 들려주고 싶었나.

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- 호른은 실수가 허용되기 어려운 까다로운 악기로 꼽힌다. 슈트라우스의 곡처럼 호흡과 지구력이 동시에 요구되는 곡을 연주할 때, 연주자로서 가장 집중해야 하는 포인트는 어디에 있나. 이 세상에 호른과 바순의 음색을 싫어하는 사람이 있을까 하는 생각을 평소에 해본 적이 있다. 특히 호른의 매력과 함께, 연주의 어려움을 호른의 구조적 특성을 연결하여 설명한다면?

큰사진보기 ▲노르웨이 오슬로필하모닉 수석 호르니스트 시절의 김홍박. ⓒ Shin-Joong Kim 관련사진보기

- 슈트라우스가 활동하던 시절의 호른과 현대적인 호른은 많은 구조적, 기능적 변화가 있었다고 들었다. 악기 자체의 진화가 호른 음악을 연주하는 방식에 어떤 영향을 주고 있나.

-연주 당일 박승유 지휘자, 제주교향악단과의 연주 호흡은 어땠나.

- 오늘날 많은 젊은 호른 연주자들이 뛰어난 테크닉을 갖추고 있다. 그러나 기술적 완성도를 넘어 자신만의 독창적인 호른 소리를 만들어가야 하는 학생들에게 어떤 가르침과 조언을 해주고 있나.

- 연주해보고 싶은 다른 작곡가의 곡이나, 혹은 연주자로서 남기고 싶은 음악적 성과와 유산이 있다면 그것은 무엇인가.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 월간중앙 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 중앙일보 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 대표 저서로 <거장, 스승을 말하다>가 있다. 조수미, 임권택, 정경화, 장한나, 조정래, 강수진, 이현세, 조훈현, 승효상 등 문화예술인 13인의 인터뷰를 통해 그들의 스승을 탐구한 책이다.

지난 5월 21일 제주특별자치도립 제주교향악단의 제183회 정기연주회에서는 호르니스트 김홍박 서울음대 교수의 리하르트 슈트라우스의 호른협주곡 1번이 연주됐다. 김 교수는 세계적인 호른 연주자다. 마리스 얀손스, 클라우스 마켈라 등 지휘계의 거장들이 거쳐간 명문 악단 오슬로 필하모닉의 종식 수석을 역임한 바 있다. 6월 초 인터뷰를 통해 호르니스트 김홍박의 연주와 교육관, 이날 협연 무대에 오른 슈트라우스 호른 협주곡의 음악적 특질을 물었다.제주교향악단은 이날 공연에서 청각적 측면에서 새로운 실험을 시도했다. 바이올린을 양날개형으로 배치하고, 평소보다 밀집된 대형으로 앉았다. 박승유 지휘자는 그러한 시도의 배경으로 "멘델스존 시대의 오케스트라가 이와 같은 방식으로 배치되었으며, 이 대형이 작곡가가 전달하고자 했던 파도와 메아리, 사방에서 들려오는 자연의 소리를 효과적으로 구현할 수 있다고 판단했다"고 설명했다. 다음은 김홍박 교수와의 일문일답이다."많은 분들이 이 곡을 기술적으로 어려운 작품으로 알고 있지만, 실제로는 곡의 난이도보다 그 안에서 얼마나 자연스럽게 호흡하고 노래하느냐가 더 중요하게 부각되는 작품이라고 생각한다. 특히 리하르트 슈트라우스의 이 협주곡은 호르니스트였던 아버지(프란츠 슈트라우스)를 통해 경험된 호른의 전통적인 음색과 그 아름다움이 잘 담겨 있는 곡이다. 그날 연주에서는 기교를 드러내기보다는 모든 프레이즈가 하나의 선율처럼 이어지도록 집중했다. 또한 호른 특유의 호소력 있고 따뜻한 음색이 자연스럽게 전달되기를 바라는 마음이 절실하게 작용했다.""호른은 구조적으로 관이 길고 배음 간격이 매우 촘촘하기 때문에, 작은 호흡의 흔들림에도 음정이나 음색에 바로 드러나는 악기다. 그럼에도 실수 없이 정확하게 연주하는 것보다는 중심이 되는 소리와 호흡의 흐름을 유지하는 데 항상 집중하게 된다. 특히 슈트라우스의 작품처럼 호흡과 지구력이 동시에 요구되는 곡에서는, 순간적인 힘이나 긴장으로 버티기보다 긴 프레이즈를 어떻게 자연스럽게 이어갈 것인가가 중요한 포인트다.호른은 현악기의 비올라처럼 사람의 목소리와 가장 가까운 따뜻하고 깊은 울림을 가진 악기다. 매력적인 음색을 가지고 있으면서도, 동시에 아주 섬세한 컨트롤을 요구하기 때문에, 연주자로서는 아름다움과 어려움 사이의 균형을 찾는 것이 가장 중요하다.""슈트라우스가 활동하던 시기의 호른은 내추럴 호른에서 밸브 호른으로 넘어가는 과도기였다. 악기의 안정성이나 기교적인 가능성에도 분명한 한계가 있었다. 반면 현대 호른은 구조적으로나 기술적으로 훨씬 정교해지면서, 보다 정확하고 다양한 표현의 가능성이 이전 시대보다 훨씬 강화됐다. 하지만 슈트라우스의 시대에도 그러한 한계 안에서도 자연스럽게 형성된 프레이징과 음색이 존재했다. 그래서 슈트라우스의 음악을 연주할 때는 그가 상상했던 호른의 자연스럽고 인간적인 음색을 어떻게 현대 악기로 구현할 것인가를 늘 고민하게 된다.""박승유 지휘자님의 안정적인 리드와 제주교향악단의 훌륭한 연주 덕분에 매우 편안한 마음으로 연주할 수 있었다. 개인적으로는 이렇게 좋은 무대를 한 번의 연주로 마쳐야 한다는 점이 조금 아쉽게 느껴질 만큼, 정말 뜻깊은 협연의 시간이었다.""저는 항상 기술적인 완성도 그 자체보다는, 그 테크닉을 통해 어떤 소리를 만들어내고 어떤 음악을 전달할 것인가를 강조하는 편이다. 특히 호른은 구조적으로 작은 차이에도 음정과 음색이 크게 달라지기 때문에, 중심이 되는 자신만의 소리와 호흡을 꾸준히 찾고 다듬는 과정이 무엇보다 중요하다. 그래서 학생들에게는 '잘 부는 것'보다 '어떤 소리를 내고 싶은지'를 먼저 고민하라고 강조하게 된다. 그 위에 자연스럽게 프레이징과 음악을 쌓아가도록 지도하고 있다.""연주자와 교육자의 역할 사이에서 많은 고민을 하며 균형을 찾아가고 있는 시기다. 음악인으로서의 중심적 역할에도 조금씩 변화가 이뤄지고 있음을 느낀다. 연주자로서 쌓아온 고민과 경험이 학생들에게 큰 영향을 줄 수 있다고 생각하기 때문에, 연주자로서도 여전히 최선을 다하려고 노력하고 있다.새로운 레퍼토리를 탐구하는 것도 중요하지만, 무엇보다 학생들에게 더 좋은 방향을 제시하기 위해 지금까지 연주해 온 필수 레퍼토리를 다시 깊이 있게 고민하고 다듬는 데 집중하고 있다. 연주자로서는 호른이라는 악기를 더 많은 사람들에게 친숙하게 알리고, 후배 연주자들에게 더 넓은 기회를 열어주는 것이 제가 남겨야 하는 음악적 유산이라고 생각한다."