"투표용지 부족사태, 정쟁 중단하고 야당도 국정조사 협조해야"

큰사진보기 ▲전은수 아산을 국회의원이 페이스북에 '투표용지 부족사태'에 대한 입장을 올렸다. ⓒ 전은수 국회의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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'투표용지 부족 사태'에 대해 전은수 국회의원은 "단순한 행정과실이 아니다"라면서 국회가 국정 조사에 즉각 나서야 한다고 주문했다.지난 6.3지방선거에서 충남 아산을 보궐선거에 당선된 전은수 의원은 9일 페이스북에 "이번 선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태의 본질은 단순한 행정과실이 아니다"라며 "선거의 공정성을 목숨같이 여겨야 하는 헌법기관이 국민의 참정권을 훼손하고, 민주주의의 근간을 뒤흔든 중대한 사안"이라고 밝혔다.이어 "이번 일로 인해 선거 관리 시스템 전반에 대한 불신이 더 높아졌고, 우리 사회 내 갈등도 더 커졌다"라며 "선거의 공정성 회복과 선관위의 구조적 개혁을 바라는 국민들의 목소리에 귀를 기울이고, 한시라도 빨리 국민이 납득할 만한 대책을 내놓아야 한다"라고 주장했다.전 의원은 "​​이재명 대통령께서도 합동수사본부 수사를 지시하신 것은 사태의 엄중함을 볼 때 당연한 조치이다. 국회도 속도를 내야 한다"며 "오늘(8일) 여야 모두 국정조사 요구서를 제출했다"라며 "야당도 불필요한 정쟁은 거두고 제대로된 국정조사가 진행되도록 협조하기 바란다"라고 밝혔다.