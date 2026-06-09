'촛불' 대신 '응원봉' 들고... '다시 만난 세계' 부르는 광장

선거 정국이 지나간 지 얼마 되지 않은 지금도 제 머릿속을 떠나지 않는 씁쓸한 장면이 하나 있습니다. 바로 가수 이승환씨와 래퍼 영지씨가 입은 옷 색깔을 두고 벌어진 정치색 논란입니다.
특정 진영을 지지하는 듯한 색깔의 옷을 입었다는 이유로 표적이 되고, 대중의 날 선 검열을 받아야 하는 현실. 우리는 표현의 자유를 말하지만, 연예인에게만큼은 옷 색깔조차 정치적 의미를 덧씌웁니다.
반면 비연예인들에게는 타인을 향한 혐오 표현이 자유롭게 허용되는 이 아이러니한 현실을 어떻게 설명해야 할까요? 텔레비전이나 휴대전화 화면 속 작은 '네모 세상'에서 벌어지는 이러한 대중문화 현상들은 오늘날 연예계뿐 아니라 한국 사회의 욕망과 시대정신을 고스란히 비추는 거울과도 같습니다.
지난 5월 말, 이러한 문제의식을 담아낸 저의 새 책 <네모 속에 펼쳐진 세상>이 출간되었습니다. 그런데 이 책이 세상에 나올 수 있었던 불씨는 다름 아닌 <오마이뉴스>에 있었습니다.
<오마이뉴스> 기사 한 편이 바꾼 인생의 항로
대학에서 음악을 전공하고 1990년대 중후반 음반 제작기획사에서 사회생활을 시작한 저는 대중문화계의 변화를 가까운 곳에서 지켜봐 왔습니다. 블로그에 관심사를 간혹 올리다가 본격적으로 글을 쓰게 된 건 <오마이뉴스> 시민기자가 되면서부터였습니다. 편집부 제안으로 쓴 영화 〈보헤미안 랩소디
〉 기사가 <오마이뉴스> 메인을 장식하고 포털 문화면 상단에 오르며 큰 관심을 얻은 것이 출발점이었습니다.
이후 '뉴스게릴라상'과 '2월 22일상'을 수상하고, 일간지나 경제지 인터뷰와 각종 기고 의뢰가 이어지면서 수년째 여러 매체에서 대중문화 칼럼을 연재하는 칼럼니스트로 살아가고 있습니다. 그렇게 <오마이뉴스>에서 발아한 씨앗이 몇 년의 세월을 거쳐 <네모 속에 펼쳐진 세상>이라는 책으로 결실을 보았습니다.
책 제목에 쓰인 '네모'는 우리가 매일 들여다보는 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 스마트폰과 태블릿의 스크린을 뜻합니다. 현대인들은 이 작은 네모 창을 통해 세상을 보고 콘텐츠를 소비합니다. 즉, 네모 안에서 온 세상이 펼쳐지는 셈입니다.
이 책은 연예계를 흥미 위주로 다루지만은 않습니다. 대중문화라는 렌즈를 통해 우리 사회의 구조와 대중의 심리를 해부하는 일종의 '문화 사회학'에 가깝습니다. 연예 저널리즘이 흔히 개별 사건이나 스타의 이야기에 머문다면, 이 책은 그 이면에서 작동하는 욕망의 구조와 집단 심리를 읽어내려 합니다.
이를 위해 오늘날 한국 대중문화계를 움직이는 다섯 가지 축인 '대중문화 현상, 연예인, 연예기획사, 콘텐츠 플랫폼, 팬덤'을 중심으로 이야기를 엮었습니다. 이 다섯 축은 서로 독립된 영역이 아니라, 끊임없이 맞물리고 충돌하며 오늘날 한국 대중문화의 지형을 함께 만들어가는 힘입니다.
책에서 다룬 꼭지를 몇 개 꼽는다면, 소설이나 영화의 5단 서사 구조(발단-전개-위기-절정-결말)를 고스란히 따르고 있는 한국식 예능 프로그램의 문법을 분석했고, 트로트 열풍을 이끄는 중장년 팬덤을 정에 기반한 유사 가족 공동체 관점에서 분석했습니다.
네모 세상 속에 가려진 우리 사회의 또 다른 얼굴
이 책의 대미를 장식하는 담론은 '광장 문화의 진화'입니다. 그 중심에 '케이팝 팬덤'이 있습니다. 지난 몇 년간 우리 국민은 공론장으로서 광장을 뜨겁게 경험했습니다. 과거의 광장에 <아침이슬>이나 <임을 위한 행진곡> 같은 민중가요가 울려 퍼졌다면, 오늘날의 광장에서는 소녀시대의 <다시 만난 세계> 같은 케이팝이 그 역할을 대신합니다.
어두운 광장을 밝히던 '촛불'의 자리에 각양각색으로 빛나는 아이돌 '응원봉'이 등장해 새로운 연대와 소통의 풍경을 만들어내는 현상을 사회와 문화, 그리고 역사적 관점에서 입체적으로 조명해 보았습니다.
촛불이 이름 없는 시민 개개인의 의지를 상징했다면, 응원봉은 팬덤이라는 이미 조직된 정서적 공동체가 광장으로 걸어 나온 것을 뜻합니다. 연대의 방식이 달라진 것이 아니라, 연대를 가능하게 하는 문화적 토양 자체가 바뀐 것입니다. 그리고 그 변화를 가장 선명하게 보여주는 것이 바로 케이팝 팬덤입니다.
그런 의미에서 〈다시 만난 세계〉는 누군가에게 불편한 노래, 즉 누군가를 두렵게 만드는 무기가 되어가는 듯하다. 과거 김민기의 노래가 그랬던 것처럼. 그 중심에 연대하는 시민이 있었고, 연대를 이끈 팬덤이 있었다. (278쪽)
우리 사회는 때로 다양성을 바라보는 시각을 제한하곤 합니다. 학자나 전문가들의 전문적인 식견도 중요하지만, 대중문화계 현상들을 지켜보며 꾸준히 글을 써온 이름 없는 칼럼니스트의 시선 역시 우리 대중문화계에 쓰지만 건강한 약이 될 수 있다고 믿습니다.
<오마이뉴스>와 독자 여러분이 없었다면 이 책은 세상에 빛을 보지 못했을 것입니다. 네모 세상 속에 가려진 우리 사회의 또 다른 얼굴을 들여다보고 싶은 모든 분께 이 책이 날카로운 안내서가 되기를 소망합니다.