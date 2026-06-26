이슬 머금은 풀잎, 무등산이 선사한 유년의 추억

큰사진보기 ▲중머리재해발 617m 중머리재. 장불재와 증심사를 잇는 무등산의 중심 쉼터이자, 수많은 탐방객이 땀을 식히는 산상의 휴게실 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲용추계곡 길무릎 높이까지 자란 풀들이 길을 감싸고 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용추계곡깊은 숲이 품은 용추계곡. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲용추계곡숲이 품고 계곡이 흐르는 무등산의 비경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲용추계곡바위와 숲, 맑은 계류가 어우러진계곡. ⓒ 문운주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 용추계곡 탐방로는 탐방객의 안전과 탐방환경 개선을 위한 데크 설치 공사가 진행 중입니다. 이로 인해 2026년 8월 31일까지 해당 구간의 출입이 전면 통제됩니다. 용추계곡을 방문하실 계획이 있으시다면, 사전에 출입 통제 여부와 우회 가능한 탐방로를 확인하시기 바랍니다.

용추계곡은 무등산 장불재 서쪽 샘골에서 시작된다. 해발 900m 고산초원에서 흘러내린 물은 용추폭포를 지나 제2수원지에 모인 뒤 광주 시민의 생명수가 되어 도심으로 흘러간다. 약 4km 이어지는 계곡은 기암절벽과 울창한 숲, 맑은 물이 어우러져 무등산에서도 손꼽히는 비경을 이룬다.원효계곡이나 증심사계곡과 달리 상수원보호구역으로 관리돼 천연림이 비교적 잘 보존돼 있다. 바위 사이를 굽이치는 물길과 초록 이끼, 작은 폭포와 여울이 이어지는 풍경은 걷는 내내 시선을 붙든다. 물은 때로는 졸졸 속삭이고, 때로는 바위에 부딪혀 힘차게 울리며 계곡 전체를 하나의 거대한 음악당으로 만든다.13일 아침, 하늘은 티 한 점 없이 맑았다. 지난 4월 14일 첫발을 내디딘 무돌길 트레킹도 어느덧 두 달. 매주 토요일이면 무등산으로 향하는 발걸음이 자연스러워졌다. 산길을 걸으며 계절이 빚어내는 작은 변화들을 하나씩 마음에 담았다.산촌과 고갯길을 지나온 여정은 이제 무등산 깊은 숲과 계곡으로 이어진다. 이번에는 무돌길 13길에서 잠시 벗어나 용추계곡 주변을 둘러본다. 제2수원지와 용추계곡을 품은 이 길은 무등산의 맑은 물과 원시림을 오롯이 만날 수 있는 대표적인 숲길이다.용추계곡에 들어서자 먼저 귀가 열린다. 숲을 스치는 바람, 계곡을 흐르는 물소리, 이름 모를 새들의 울음소리가 어우러져 자연의 오케스트라를 이룬다. 제2수원지 정문 옆 좁은 길로 들어서면 도시의 소음은 사라지고 무등산 깊은 숲의 고요가 펼쳐진다.좁은 숲길은 이내 무릎 높이까지 자란 풀숲으로 이어졌다. 밤새 이슬을 머금은 풀잎은 바짓단을 적셨다. 한 걸음 내디딜 때마다 풀잎이 몸을 스치며 길을 내주었다. 마치 아무도 걷지 않은 숲길을 처음 여는 듯한 기분이었다.문득 어린 시절 명절이면 형제들과 함께 성묘를 가기 위해 산길을 오르던 기억이 떠올랐다. 앞서가는 형님들의 뒤를 졸졸 따라가며 풀숲을 헤치던 그때처럼 이날도 친구들의 뒤를 따라 걸었다. 바짓단을 적시는 이슬과 풀향기, 촉촉한 흙냄새는 잊고 지냈던 유년의 추억을 다시 불러낸다.30여 분쯤 걸었을까. 숲속 깊은 곳에서 계곡 물소리가 들려왔다. 물길을 따라 걷는 발걸음은 한결 가벼워졌다. 어느새 콧노래가 흘러나왔다. 바위틈을 돌아 흐른 물은 작은 소를 만들고, 다시 낮은 바위턱을 타고 흘러내리며 자그마한 폭포를 빚어냈다.오히려 이런 작은 폭포들이 더 오래 마음에 남는다. 계곡 곳곳에 숨어 있는 작은 물줄기들이 숲과 어우러져 용추계곡만의 깊은 정취를 빚어낸다. 그 물길의 끝에서 만나는 곳이 바로 용추폭포다. '용추(龍湫)'는 '용이 머무는 깊은 못'이라는 뜻으로, 폭포 아래 깊은 소에는 용이 승천했다는 전설이 전해 내려온다.계곡을 따라 이어지던 길은 어느새 높이를 더하기 시작했다. 물소리는 점차 멀어지고 숲은 더욱 짙어졌다. 계곡에서 불어오는 서늘한 바람만이 마지막까지 땀을 식혀 준다. 숨이 조금씩 거칠어질 무렵 숲속 갈림길이 나타났다. 만연산과 중지마을, 너와나목장, 제2수원지를 잇는 길목이다.이곳에서 중머리재까지는 400m. 짧은 거리지만 경사는 제법 가팔랐다. 잠시 걸음을 멈춘다. 햇살이 나뭇잎 사이로 부서져 내린다. 바람에 흔들리는 숲이 잔잔한 합창을 들려준다. 다시 배낭끈을 고쳐 메고 중머리재를 향해 마지막 발걸음을 옮겼다.마침내 해발 617m의 중머리재에 올랐다. 스님의 머리처럼 둥글고 나무가 없는 언덕이라는 이름처럼 넓은 초지와 시원한 바람이 탐방객을 맞는다. 예부터 광주와 화순을 잇는 옛길이자 무등산의 중심 길목이었다. 이곳은 지금도 많은 사람들이 쉬어가는 대표 쉼터다.해마다 새해 첫날이면 수많은 시민들이 이곳에 올라 첫 일출을 맞으며 새로운 한 해의 희망을 기원한다. 기관과 단체들도 현수막을 걸고 새해 결의를 다지는 곳이다. 중머리재에 서니 지나온 안양산과 만연산 능선이 한눈에 들어왔다. 숲과 계곡을 따라 걸어온 길은 어느새 추억이 되었다. 무등산은 또 하나의 계절을 마음속에 새겨주었다.