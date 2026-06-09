한강 변 평화로운 일상 바로 옆, 거대한 충혼의 숲

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큰사진보기 ▲현충탑 전경. 장엄한 기운이 흐르는 탑 앞에서 향을 피우며 호국영령을 기렸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲장병묘역 전경. 초록빛 잔디밭 위 하얀 비석들이 끝없이 펼쳐져 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한독립무명용사비. 시신은커녕 이름조차 남기지 못한 무명용사들을 기리는 탑이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정희, 김대중, 이승만, 김영삼 전 대통령 묘역. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1충혼당. "당신을 잊지 않겠습니다"라는 간결한 문장이 가슴에 와 닿는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

서울에 오면 반포한강공원에 있는 서래섬을 몇 번 찾곤 했다. 지하철 동작역에서 걸어갈 수 있어 산책 코스로 참 좋다. 봄에는 노란 유채꽃이 피어 장관이고, 가을이면 메밀꽃이 피어 섬 전체에 소금을 뿌려 놓은 듯 멋진 풍경을 펼친다. 문득 동작역 너머에 국립서울현충원이 있다는 사실이 떠올랐다. 지난 7일은 늘 가던 한강 변 대신 국립서울현충원을 둘러보기로 했다.순국선열과 호국영령들의 충혼을 기리는 장소. 입구에서부터 엄숙한 기운이 밀려온다. 수십만 평의 넓은 묘역을 둘러보는 일이 만만치 않을 것 같았다. 나는 현충문을 지나 현충탑과 장병묘역을 찾고, 이어 독립유공자 묘역과 네 분의 대통령 묘역을 차례로 들르는 코스를 잡았다. 여름의 길목에 접어들어 두세 시간 코스를 걷는 데 힘이 들지 않을까 염려했는데, 다행히 울창한 숲이 싱그러운 그늘을 내어주는 길이라 생각보다는 걸을 만했다.​현충원에 들어서 가장 먼저 마주한 곳은 고려시대 성곽 모양을 본떠 만든 현충문이다. 이곳을 지나면 현충원의 상징인 현충탑이 웅장한 모습으로 솟아 있다. 탑 아래 서자 깊은 경건함이 차올랐다. 향을 피우며 고개 숙여 묵념을 올렸다. 지금 우리가 누리는 이 평화는 결코 값 없이 얻어진 것이 아님을, 이름 없는 호국영령들의 고귀한 희생 위에 세워진 것임을 탑의 장엄한 기운이 온몸으로 말해주는 듯했다.​현충탑 내부에는 위패 봉안관이 있었다. 벽면을 가득 채운 수많은 이름들 앞에서 가슴이 먹먹 해졌다. 이내 눈시울이 붉어졌다. 조국을 위해 헌신하고도 가족의 품으로, 따뜻한 흙 속으로 돌아가지 못한 이들의 유해가 모두 발굴되어 이곳에서 편히 영면하기를 간절히 바랐다.발길을 옮겨 장병 묘역으로 향했다. 초록빛 잔디밭 위에 끝없이 펼쳐진 하얀 비석들. 군인과 경찰 등 조국을 위해 목숨을 바친 이들이 이곳에 잠들어 있다. 펄럭이는 태극기와 묘비 앞에 놓인 꽃들이 고결한 넋을 위로하는 듯했다.새겨진 나이들을 가만히 들여다보니 이십 대 안팎의 젊은 청춘들이 참 많았다. 꽃을 제대로 피워보지도 못하고 스러져간 그들의 비석 앞에 잠시 걸음을 멈추고 고개를 숙였다.장군묘역과 비교해 보면 묘역의 크기나 비석의 규모에는 저마다 차이가 있었다. 하지만 나라를 위해 몸 바친 의로운 정신과 그 충혼의 무게에는 결코 높낮이가 없을 터였다. 그 당연한 진리 앞에 마음이 한없이 엄숙해졌다.비석 옆에 놓인 빛바랜 사진들이 가슴을 울린다. 그들이 바친 대가 없는 희생과 헌신이 오늘날 우리 가족들의 평범한 일상을 지켜주고 있음을 깊이 깨달았다.울창한 숲길을 따라 조금 더 걸어 올라갔다. 순국선열들이 계신 독립유공자 묘역이 나타났다. 구한말 의병 활동을 하셨던 분들부터 일제강점기 전 재산과 목숨을 바쳐 독립운동에 투신했던 고귀한 분들이 계셨다. 임시정부 요인들의 묘역도 함께 둘러볼 수 있어 대한민국 임시정부의 뿌리를 다시 한번 마주하는 뜻 깊은 시간이 되었다.백범 김구 선생과 함께 임시정부를 이끌며 묵묵히 독립의 초석을 다졌던 수많은 요인과 지사들의 비석을 마주하니, 나라를 향한 그분들의 숭고한 헌신이 고스란히 전해져 깊은 울림이 일었다. 교과서나 역사책에서만 보았던 이름들을 비석에서 발견할 때마다 가슴속 깊은 곳에서 찌릿한 전율이 솟구쳤다. 나라를 빼앗긴 암흑기 속에서도 끝까지 희망을 잃지 않았던 그분들의 굳건한 기개는 묘역을 감싸고 도는 푸른 소나무들과 꼭 닮아 있었다.지형적으로 꽤 높은 곳에 자리한 독립유공자 묘역에 서니, 저 멀리 서울 시내의 풍경이 한눈에 들어왔다. 그곳에서 내려다 보이는 도시의 모습은 참으로 아늑하고 평화스러웠다. 목숨과 전 재산을 바쳐 이 땅을 되찾고자 했던 선열들의 헌신 덕분에, 오늘 우리가 저토록 평화로운 가정을 이루고 살아갈 수 있음을 마음 깊이 새겼다.발길은 현충원의 아늑한 자락에 자리한 대통령 묘역으로 향했다. 이승만, 박정희, 김대중, 김영삼 전 대통령 등 네 분의 대통령이 이곳에 영면해 계신다.웅장한 석물이 들어선 곳부터 소박하고 정갈하게 꾸며진 곳까지, 저마다 품고 있는 분위기에서 격동의 현대사가 고스란히 읽히는 듯했다. 대통령의 자리에서 재임하는 동안의 공과(功過)를 떠나, 한 나라의 운명을 짊어져야 했던 지도자로서의 삶의 무게가 묵직하게 느껴졌다.이곳 대통령 묘역들은 주변 산세가 포근하게 감싸 안아 참 아늑하고 온종일 따뜻한 볕이 잘 드는 곳이었다. 풍수지리에 대한 깊은 지식이 없어도, 명당이란 바로 이런 곳이 아닐까 하는 느낌이 단번에 들었다.덧붙여 마음속에 작은 소망 하나를 더했다. 앞으로 우리가 맞이할 국가 최고 지도자들 역시 국민의 삶을 더욱 풍요롭게 하고, 국가 발전을 위해 헌신하며 오래도록 존경 받는 지도자가 되기를 바라는 마음이었다.대통령 묘역을 내려와 다시 출구로 향하는 길, 여름의 초입을 알리는 싱그러운 나무 사이로 시원한 바람이 불어왔다. 수십만 평의 묘역이라 걱정했던 것이 무색하게도, 울창한 숲길은 걷는 내내 땀을 식혀주었고 마음을 차분하게 가라앉혀 주었다.엄숙함만 가득할 것이라 생각했던 현충원에는 새소리와 물소리가 함께 흐르고 있었다. 추모의 공간이면서도 살아 있는 숲이라는 사실이 인상적이었다. 곳곳에 우거진 나무들은 계절의 시간을 품으며 자라고 있었고, 그 아래를 걷는 사람들은 저마다의 마음으로 선열들의 넋을 기리고 있었다.6월은 나라를 위해 희생하신 분들을 기리는 호국보훈의 달이다. 한강 변의 평화로운 일상 바로 곁에 자리한 이 거대한 충혼의 숲을 걸으며, 나라를 위해 기꺼이 자신을 바친 선열들의 고귀한 뜻을 결코 잊지 않아야겠다고 다짐했다.현충원은 숭고한 넋을 기리는 공간인 동시에 생명이 자라는 숲이었다. 과거의 희생을 기억하는 장소이면서 오늘의 평화를 지켜주는 배움의 공간이기도 했다. 이날의 걸음은 단순한 산책을 넘어, 내 삶과 조국의 소중함을 온몸으로 배운 뜻깊은 방문이었다.