매일 아침 내 발 잡아준, 86만 유튜버 선생님의 정체

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲정성스럽고 성실하게 발차기를 하며. ⓒ thomascpark on Unsplash 관련사진보기

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'어디서 분명히 봤는데...'

"우리 회원님이 그나마 평영 자세는 제일 좋으세요."

큰사진보기 ▲국가대표 상비군 출신 선생님께 "자세가 좋다"며 생애 첫 칭찬을 받은 제 평영 동작 촬영본. 이 한 장의 피드백이 저를 다시 뛰게 만들었습니다. ⓒ 문현호 관련사진보기