이 대통령 "잘못 보도해놓고 수정 절대 안 하려는 건 무책임"

큰사진보기 ▲시민들이 8일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 국정 구상을 밝히는 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 시청하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 "팩트를 조작하는 것은 헌정질서 파괴행위이자 중범죄행위"라며 언론의 책임을 강조했다. '대통령이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 기사를 공유하며 왜곡 보도나 가짜뉴스를 바로잡고 있는데 대통령이 생각하는 언론정책 방향에 대해 듣고 싶다'는 질문에 대한 답변이었다.이 대통령은 먼저 "언론은 보호돼야 하는 것이 맞다. 왜냐하면 민주주의 사회의 주권자들의 판단 근거가 되는 게 정보고 그 정보를 정확하게 전달하는 것이 언론의 1차 역할(이기 때문)"이라고 했다.이어 "(보도가) 만약 왜곡 조작되거나 가짜일 경우에는 주권자들의 판단을 왜곡하지 않나. 그건 정말로 위험한 것"이라며 "주권자들의 판단을 왜곡 조작하고 일정한 방향으로 끌어가기 위해서 의도된 조작 가짜정보를 생산해서 주입하는 행위를 저는 헌정질서 파괴행위라고 본다"고 말했다.특히 이 대통령은 "오보는 어쩔 수 없다. 잘못 알아서 그런 걸 어떡하겠나. 그러나 고의적인 경우라면 정말 심각하다"면서 "오인에 기반해서 잘못 보도해 놓고도 수정을 절대 안 하려고 하는 건 정말 무책임한 것"이라고 비판했다.이에 대해 이 대통령은 "공신력을 갖고 국가 공동체로부터 특별한 보호와 보장을 받으면서 국가 시스템을 망가뜨리는 가짜뉴스를 고의로 퍼뜨린다면 질서 파괴행위라서 책임을 져야 하는데, 제가 보기에는 대한민국에서 (언론들이) 그 책임을 잘 안 지는 것 같다"고 말했다.또한 "극소수의 언론사, 또는 극소수의 언론을 참칭한 사람들이 전체 언론인의 명예를 훼손하고 언론환경을 훼손시키고 있다. 저는 그것은 구분해 줘야 된다고 생각한다"라며 "피해자라고 할 수 있지만 국가의 경영을 책임지는 저 같은 입장에서도 책임을 정확하게 물어야 된다"고 밝혔다.대통령이 직접 엑스를 통해 개별 기사에 대해 반박하는 것에 대한 설명이었다. 이 대통령은 끝으로 "내가 뭐 누구 기자가 미워서가 아니다"라며 "이러면 우리 다음 세대들한테 물려줄 대한민국, 세계에 자랑할 만한 모범적 민주공화국이 훼손이 되기 때문이다. 그러니까 이해를 좀 부탁드린다"고 덧붙였다.