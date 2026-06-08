디카시, 지역문예운동에서 국제 학술운동으로...'국제디카시학회' 12일 출범

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지난 2004년 첫선을 보인 디지털 시대의 새로운 문학 장르 '디카시(Dica-poem)'가 탄생 22년 만에 지역 문예운동을 넘어 세계적인 학술 담론으로 도약하기 위한 역사적인 첫발을 뗀다.한국디카시연구소는 오는 12일(금) 오후 2시 창신대학교 문덕수문학관에서 '국제디카시학회(IADS) 창립 발기인대회'를 개최한다고 밝혔다.국제디카시학회는 전·현직 대학교수와 석사 수료 이상의 작가 및 연구자 등 110여 명의 창립회원으로 출범한다. 그동안 디카시는 국립국어원 우리말샘 문학용어 등재, 중·고등학교 교과서 수록, 국내외 공모전 개최, 대학 및 대학원 관련 학과 개설 등 제도권 진입에서 괄목할 만한 성과를 거둬왔다.학회는 이러한 토대 위에서 창작론, 미학, 철학, 기호학은 물론 문화기술(CT), 디지털 인문학 등 다양한 학문 분야와의 융복합 연구를 추진해 디카시를 세계적인 학술 담론으로 확장한다는 방침이다.사무국은 디카시의 발상지인 창신대학교 문덕수문학관에 둥지를 튼다. 앞으로 학술지 발간, 국내외 학술대회 개최, 대학원 교육 프로그램 개발, 해외 연구기관과의 교류 등을 활발히 전개해 디카시를 K-리터러처(K-Literature)의 새로운 핵심 영역으로 발전시킬 계획이다.이번 창립 발기인대회는 총 4부로 나누어 진행된다.제1부는 개회식으로 최광임 부대표(경남정보대 특임교수)의 사회로 이상옥 한국디카시연구소 대표의 환영사, 최경희 창신대학교 총장과 강희근 경상국립대학교 명예교수의 축사가 이어진다.제2부 창립 발기인 총회에서는 학회 설립 경과보고와 발기문 낭독, 정관 승인에 이어 회장 추대 및 임원 선임 등 학회의 조직 체계와 운영 기반을 공식 확정할 예정이다. 제3부 창립 기념 세미나는 김정남(김겸) 가톨릭관동대학교 교수가 '문화기술(CT)로서의 디카시(Dica-poem)'를 주제로 기조 발제를 맡고, 천융희 경남정보대학교 교수가 지정토론자로 나서 디카시의 학문화 방향과 학회의 구체적인 역할에 대해 심층 논의를 펼친다.제4부 창립 선언식은 창립 선언문 낭독과 비전 선언을 통해 학회의 공식 출범을 국내외에 널리 알릴 예정이다.특히 이번 학회에는 국내 주요 대학 교수진과 중견 작가들이 대거 참여해 무게감을 더했다. 강연호(원광대), 권정우(충북대), 박수연(충남대), 오민석(단국대), 이재훈(건양대), 황정산(대전대) 등 학계 인사와 이정록, 기혁 시인 등 다수의 연구자와 작가들이 뜻을 모았다.글로벌 학술 네트워크로서의 면모도 탄탄히 갖췄다. 창립 단계부터 슬로베니아, 베트남, 캄보디아, 중국, 인도네시아, 불가리아, 인도 등 7개국 해외 연구자들이 발기인으로 참여한다. 강병융(슬로베니아 루블랴나대), 마이(베트남 호찌민국가대), 킴완다(캄보디아 국립민쩨이대), 변유유·이항(중국), 에바(인도네시아국립대), 원종숙(불가리아 소피아대), 이명이(인도 자와할라네루대) 등이 동참해 국제적인 학술 교류를 이끌어갈 예정이다.창립 실무를 총괄한 최광임 한국디카시연구소 부대표는 "이번 국제디카시학회 창립은 지난 22년간 끊임없이 이어져 온 디카시 운동이 맺은 결실이자 새로운 이정표"라며, "지역 문예운동으로 소박하게 시작한 디카시가 이제 당당한 국제 학술운동으로 도약해 디지털 시대 문학의 새로운 지평을 열어갈 것"이라고 강조했다.행사 및 참여에 관한 자세한 사항은 한국디카시연구소(문화기획)로 문의하면 된다.아래는 주요 창립회원 명단이다.강연호(원광대), 강희근(경상국립대), 강현국(대구교육대), 권정우(충북대), 기혁(시인), 김금용(시인), 김남규(대전대), 김선향(시인), 김지윤(상명대), 김혜영(부산대), 김석준(문학평론가), 김학중(경희대), 김병호(협성대), 김언(서울예대), 김완(시인), 김종태(호서대), 남송우(부경대), 박수연(충남대), 박찬일(추계예대), 박혜진(창신대), 손현숙(한서대), 신철규(명지전문대), 오민석(단국대), 오홍진(문학평론가), 우대식(숭실대), 윤진화(시인), 양왕용(부산대), 이대흠(시인), 이병일(명지전문대), 이상옥(창신대), 이소연(시인), 이은선(한신대), 이위발(시인), 이재훈(건양대), 임동확(한신대), 이정록(시인), 장만호(경상국립대), 정유지(경남정보대), 정한용(문학평론가), 천수호(단국대), 천융희(경남정보대), 최금진(시인), 최광임(경남정보대), 홍은택(대진대) 황정산(대전대)강병융(슬로베니아 루블랴나대), 마이(베트남 호찌민국가대), 킴완다(캄보디아 국립민쩨이대), 변유유(중국 정주경공업대), 에바(인도네시아국립대), 원종숙(불가리아 소피아대학), 이명이(인도 자와할라네루대), 이항(중국 하북외대)