안민석 인수위 위원장 김상곤... 전교조, 교총, 교사 노조 참여

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감 진보진영 단일화 후보가 29일 오전 경기 성남시 모란시장을 찾아 시민들에게 지지를 호소하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기교육 멘토단 모집 홍보 파일 ⓒ 안민석 관련사진보기

김상곤 전 경기도 교육감(전 교육부장관)이 안민석 경기도 교육감 당선인 인수위원장을, 이건 전 세마고 교장이 부위원장을 맡았다. 김 전 장관은 지난 2009년 교육감 직선제 도입 이후 첫 교육감으로, 경기도 진보 교육감 시대를 연 인물로 평가 받고 있다.정윤희 인수위원회 대변인은 8일 경기도의회 브리핑룸에서 열린 제1차 브리핑을 통해 멘토단 도민추천제 운영 계획과 인수위원·분과위원장 1차 명단을 발표했다.정 대변인은 "김상곤 전 장관과 안 당선인은 경기교육 대전환에 대한 공감대가 많다"며 "그 뜻이 반영된 교육 철학을 추진하기 위한 밑바탕으로서 함께 해주실 분"이라고 김 전 장관이 인수위원장을 맡은 이유를 설명했다.인수위원은 김정호 KAIST 전기전자공학부 교수, 이재민 전교조 경기지부장, 이상호 경기교총 회장, 채유경 경기교사노조 위원장, 김동선 전 경기도교육청 대변인, 조기봉 전 국가교육회의 전문위원, 오재길 용인 보라초 교장, 김성수 성남 야탑중 교장, 신창승 전 경기도교육청 재무기획관, 양승신 전 국회 보좌관이다.단일화 경선을 함께 치른 박효진 전 전국교육자치혁신연대 상임대표는 교권회복위원회 위원장을, 성기선 가톨릭대 교수는 자문위원을 맡았다. 이재정 전 경기도교육감, 김진표 전 국회의장, 유시춘 EBS 이사장 등 11명(성 교수 포함)도 자문위원단에 이름을 올렸다.이번 인선은 경기교육 대전환에 대한 이해와 전문성과 정책 실행력, 대외 신뢰도, 공약 이행 기반 마련 등을 종합적으로 고려해 구성했다는 게 정 대변인 설명이다. 특히"교원 3단체 대표가 인수위원회에 참여한 것은 안 당선인의 약속 '가르치기만 하십시오. 지켜드리겠습니다'라는 교권 수호 의지를 보여주는 상징성이 있는 인선"이라고 설명했다.인수위는 6월 중순을 전후해 발족식을 할 예정이다. 오는 9일부터 12일까지 나흘간 인수위 홈페이지를 통해 멘토단 도민추천을 받는다. 추천 대상은 학생·학부모·교사 등이다. 추천 기간은 6월 9일(화)부터 12일(금)까지이며, 민선6기 경기도교육감직 인수위원회 홈페이지 플랫폼(goechange.kr)을 통해 본인 추천(자천) 또는 타인 추천(타천) 방식으로 참여할 수 있다.추천된 인사는 내부 검토와 검증 절차를 거쳐 멘토단으로 위촉할 예정이다. 멘토단은 경기교육 대전환의 방향과 주요 교육정책 전반에 대해 멘토 역할을 수행하게 된다.정윤희 대변인은 "경기교육의 변화는 교육 현장의 목소리에서 시작되어야 한다"며 "학생과 학부모, 교사 등 경기도민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.