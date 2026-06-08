"15년 동안 멈춘 강의 시간, 이젠 다시 흐르게 해야"

큰사진보기 ▲이재명 정부 1년 평가 기자회견 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 문성호 공동대표 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 대전환경운동연합 이경호 사무처장 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 임희자 집행위원 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문을 낭독중인 박은정 정책킴장 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문을 낭동하는 안숙희 팀장 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲의겨서를 전달하는 모습 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

보철거를위한금강낙동강영산강시민행동이 이재명정부를 향해 4대강 재자연화 정책의 조속한 이행을 촉구했다. 참석자들은 8일 오후 1시 30분 청와대 앞에서 기자회견을 열어 4대강 사업 이후 15년 동안 이어진 녹조와 생태계 훼손 문제를 지적하며, 보 처리방안 확정과 재자연화 추진단 구성 등 실질적인 후속 조치를 요구했다.임도훈 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 상황실장의 사회로 진행된 이날 기자회견 첫 발언자인 문성호 대전충남녹색연합 공동대표는 "22조 2천억 원이 투입된 4대강 사업의 잘못을 바로잡는 것은 국가의 책임"이라며 "국민들은 너무나 오랜 시간 강의 회복을 기다려 왔다. 예산을 마련하고 집행하라"고 촉구 했다.강호열 낙동강네트워크 공동대표는 "지연된 정의는 정의가 아니다"라며 "이미 충분한 검토와 사회적 논의가 이루어진 만큼 이제는 실행의 시간이 되어야 한다"고 강조했다. 또한 "재자연화 정책이 더 이상 정치적 상황에 따라 흔들려서는 안 되며, 정부가 명확한 일정과 계획을 갖고 추진해야 한다"고 밝혔다.대전환경운동연합 사무처장인 필자는 세종보 상류에서 이어진 700일 넘는 농성을 언급하며 정부의 결단을 촉구했다. 필자는 "정권은 바뀌었지만 현장에서 체감하는 변화는 너무나 더디다"며 "700일 동안 세종보를 지키며 확인한 것은 강은 스스로 살아날 힘이 있다는 사실이었다"고 말했다. 특히 "우리는 더 이상 공약집 속 문장을 보고 싶은 것이 아니라 강이 실제로 흐르는 모습을 보고 싶다"며 "15년 동안 멈춰 있던 강의 시간을 이제는 다시 흐르게 해야 한다"고 했다.임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장은 낙동강 유역 주민들이 겪고 있는 현실을 전하며 눈물을 보이기도 했다. 그는 "낙동강은 15년째 녹조로 앓고 있다"며 "매년 반복되는 녹조 속에서 주민들은 건강을 걱정하며 살아가고 있다"고 말했다. 이어 "강의 생명을 살려달라는 주민들의 절박한 호소에 정부가 응답해야 한다"고 강조했다.박은정 녹색연합 정책팀장과 안숙희 환경운동연합 정책변화팀장은 기자회견문을 낭독하며 "윤석열 정부 시기 후퇴한 물정책을 정상화하고, 4대강 재자연화 추진단을 구성해 보 처리방안 이행에 속도를 내야 한다"고 촉구했다.또한 "하천 준설과 댐 건설 중심의 토건식 물정책에서 벗어나 기후위기 대응과 생태계 회복을 중심으로 한 물정책으로 전환해야 한다"며 "흐르는 강을 회복하는 것이 모든 물정책의 출발점이 되어야 한다"고 밝혔다.참가자들은 기자회견을 마무리하며 이재명 대통령과의 면담을 공식 요청하고, 4대강 재자연화 공약의 실질적 이행을 거듭 촉구했다.기자회견을 마친 참가자들은 청와대 비서관에게 입장문을 전달했다. 이들은 이재명 대통령에게 낙동강과 세종보 현장을 직접 방문해 줄 것을 요청하며, 강의 현실을 눈으로 확인하고 시민들과 환경단체의 목소리를 직접 들어줄 것을 촉구했다.