감각을 리셋하고 싶은 당신, 여기로 초대합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲<정물 느와르 No 26_07>,<정물 느와르 No 26_08>, 맹일선, 2026맹일선 작가의 '정물 느와르' 시리즈. '느와르(noir)'는 검은색을 뜻하는 프랑스어로 영화에서 '필름 느와르'는 인간의 불안과 욕망, 결핍과 고독을 어둡고 냉소적인 분위기로 풀어낸 영화양식을 일컫는다(하갤 전시 리플렛 참조). ⓒ 김현진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲I'm All Ears, 박근호, 2026박근호 작가의 라임색 조형물. 커다란 귀 한쪽의 형상을 하고 있는 듯한 작품으로 나무의 자연스러운 결과 흔적을 드러내 살아있는 피부 같은 인상을 전한다(하갤 전시 리플렛 참조). ⓒ 김현진 관련사진보기

큰사진보기 ▲하우스갤러리 2303 전경맹일선 작가의 '정물 느와르' 시리즈와 박근호 작가의 스툴 '레이(Ray)'가 놓인 전시장 모습 ⓒ 하우스갤러리 관련사진보기

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