'비거주용 부담 올린다' 이 대통령 "부동산 정책, 선거에 좋은 영향 더 많았을 것"

큰사진보기 ▲취임 1주년 기자회견에서 답변하는 이재명 대통령이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 대통령, 취임 1주년 기자회견이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 정부의 부동산 정책이 서울시장 및 경기 일부 기초단체장 선거 결과를 갈랐다는 일각의 분석에 동의하지 않았다.집값이 투표 성향을 결정하는 이른바 '부동산 표심'은 변수가 아닌 상수이며 오히려 정부는 지난 1년 간 가격 상승 압력을 잘 막아왔다고 자평했다. 특히 비거주용 주택에 대해 "선진국이 하는 것만큼의 보유 부담을 갖게 하는 것이 맞겠다"며 오는 7월 예정된 세법 개정안에 보유세를 포함한 부동산 세제 개편 의지도 재차 밝혔다.이 대통령은 8일 취임 1주년 기자회견에서 관련 질문을 받고 "대한민국의 미래 발전 가능성을 갉아먹는, 또 현재의 대한민국을 위협하는 여러 문제들 중 제일 심각한 것이 부동산 투기"라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "부동산은 묘하게 소위 개혁정부가 들어서면 올라간다. 보수정부에서 집권을 하면 부동산값을 올리려고 고사를 지내는 데도 안 오른다"라며 "(집값과 정부 성향은) 아무 관계가 없지만 그런 선입관이 생겨났는데 저는 이 악순환의 고리를 끊어야 한다고 생각한다"고 말했다.이어 "저는 부동산 투기 공화국을 탈피하는 게 이 나라가 살아남는 길이라고 생각한다"라며 현 부동산 가격은 '비정상적'이고 언젠가는 터질 '버블'과 같다고 진단했다. 그러면서 이미 부동산 버블 붕괴 상황을 경험한 일본보다 민간 가계 부채가 많은 한국에서는 그 충격이 더 클 것이라며 "(부동산 문제는) 무슨 수를 써서라도 해결해야 한다"고 강조했다.이 대통령은 부동산 문제와 관련해 "해결 의지가 있으면 수단은 많다"고 했다. 전임 정부 당시 "거의 절반 가까이 줄어들었던 공급"에 대한 속도를 좀 더 높여서 정상화하고 "남의 돈으로 부동산 투기하는 것"을 막기 위해 금융기관 대출을 손보는 것. 마지막으론 비거주용 주택에 대한 보유 부담을 높여서 다주택자들이 매물을 시장에 출회토록 하는 방안 등이 제시됐다.이 대통령은 무엇보다 "집을 막 200채, 500채 사모아서 투자, 투기용으로 가지고 있는 경우가 많은데 이걸 좀 내놓으면 엄청난 공급 여력이 있다"고 했다. 다주택자들의 매물 출회를 유도하는 정책 방향을 계속 유지하겠다는 얘기다.이에 대해 이 대통령은 "우리나라의 보유세가 대체로 낮아서 많이 (주택을) 사모아도 부담이 별로 없다"며 "(부동산이) 꼭 필요한 사람이 못 쓰는데 이걸 고쳐야 되겠다, 근본적으로는 기대수익률을 낮추는 거다"고 했다. 또 "거주용도로 주택을 가지고 있는 건 보호해야 한다"면서 "여러 채 못 가지게 하지는 않는다. 자본주의 사회니까. 그러나 그에 상응하는 부담은 하게 하자(는 생각)"이라고 밝혔다.이 대통령은 "세제, 금융, 규제, 공급 뭐 이런 것들을 정리해서 조만간 정리를 한꺼번에 하려고 한다"고 했다. 그러면서 "어차피 세제 문제는 7월 달이 돼야 아마 가능할 거다. 내년 예산할 때 한꺼번에 해야 될 것 같아서 그때쯤 정리하고 공급을 늘리는 정책은 속도를 좀 빨리 내는 걸로 조만간 정리해서 발표하게 될 것"이라고 밝혔다.여당 후보가 부동산 정책 탓에 서울시장 선거에 패했다고 보지 않았다. 이 대통령은 "저는 그건(집값에 따른 투표성향) 상수였다고 본다. 그건 당연한 거다"라며 "서울에 경상도 출신이 몇 퍼센트인데, 전라도 출신이 몇 퍼센트인데 어떤 영향을 (선거에) 미쳤나, 이것과 비슷하지 않을까 싶다. 부동산 가격은 이미 서울의 주요 의제"라고 짚었다.특히 이 대통령은 "저는 상승 압력을 나름 잘 막아왔다고 생각한다"라며 "(저는) 부동산 정책에 대해서는 그래도 한 50%는 잘 한다, 이런 평가를 받을 정도이기 때문에 나쁜 영향보다는 좋은 영향이 차라리 더 많지 않았을까 싶다"고 말했다.'정부의 다주택자 양도세 중과 종료로 전·월세난이 발생했다'는 논리에 대해서는 "(다주택자가 내놓은 매물을) 무주택자가 그 집에 들어가 살기 위해 산 것이라 수요가 그만큼 준 것"이라며 "그거 때문에 전세물량이 부족해 폭등했다는 것은 그런 상황을 원하는 사람들이 만든 논리"라고 반박했다.다만 "물론 전세가가 체감되게 많이 올라왔던 건 사실인 것 같다. (정부가) 잘했다는 얘기는 아니다. 정상화 과정 중 일부"라며 "앞으로 공공 공급은, 이런 임대는 좀 싸게, 좋은 곳에 평범한 중산층 정도 충분히 할 수 있는 좋은 품질의 것으로 지금 공급을 하려고 한다"고 덧붙였다.