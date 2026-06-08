김대중 전남광주교육감 인수위 'K-교육특별시 준비위' 출범

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인이 8일 선거 캠프 사무실에서 당선인 인수위원회 격인 ‘K-교육특별시 준비위원회’ 출범에 앞서 12명의 준비위원들과 상견례를 갖고 있다. ⓒ 김대중 당선인 측 제공 관련사진보기

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김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인의 인수위원회 격인 'K-교육특별시 준비위원회(이하 준비위)'가 8일 출범했다.김대중 당선인과 준비위는 이날 선거 캠프에서 상견례를 갖고 통합교육청의 성공적인 출범을 위한 운영 계획을 논의했다.김 당선인과 준비위는 9일 오전 광주학생독립운동기념관을 참배한 뒤 광주시교육청에서 기자회견을 열고 준비위의 구체적인 운영 방향과 비전을 시·도민들에게 밝힐 예정이다.'우리가 만드는 대한민국 교육'이라는 슬로건을 내건 이번 준비위는 형식적인 자문기구를 탈피하고, 선거 공약을 신속하게 실무 과제로 재편하기 위해 12인의 전문가들로 구성됐다.준비위의 지휘봉을 잡은 김경범 위원장은 서울대학교 교수 출신으로, 현재 대통령 직속 국가교육위원회 대입특위 위원으로 활동 중인 교육 전문가다.부위원장에는 문승태 전 순천대학교 부총장이 임명됐으며, 각계 현장 전문가들이 위원으로 합류했다.준비위 10일 출범식을 갖고 7월 31일까지 운영되며, 양 지역의 균형과 화합을 위해 광주 본부와 전남 본부 2개소로 운영된다.김경범 위원장은 "전남·광주의 안정적인 통합을 이뤄냄과 동시에 대한민국 교육이 나아가야 할 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.아래는 위원 명단.▲김용태(전 전교조 광주지부장) ▲오경미(전 광주시교육청 교육국장) ▲임창옥(전 참교육학부모회 전남지부장) ▲이환호(전 고려고 교장) ▲강영(광주송정초 교장) ▲김두석(광주서부교육지원청 사무관) ▲안병모(전남교육청 정책연구소장) ▲한창수(영강초 교장) ▲김권오(순천선혜학교 사무관) ▲김인(목포여고 사무관)