장동혁 "정청래도 '투표지 특검하자'더라"... 본인 거취 묻자 역질문

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견과 관련한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정청래: "(투표용지) 특검을 수용해라."

장동혁: "무슨 말씀이냐? 우리(국민의힘)가 계속 특검을 주장하고 있고, 저는 오늘도 특검을 계속 주장했다."

정청래: "민주당에서도 계속 특검을 이야기하고 있으니까, 국민의힘에서 수용 입장을 밝히면 되지 않느냐?"

장동혁: "우리 쪽에서 계속 주장해 왔던 내용이다."

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견과 관련한 입장을 밝힌 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표는 8일 투표용지 부족 사태와 관련해 정청래 더불어민주당 대표와 대화한 내용을 공개하며 특검을 하는 방향으로 뜻이 모였다고 밝혔다. 그는 이날 오후 2시 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "조금 전 의원회관을 나오다가 정 대표를 만났다"며 "정 대표도 (투표용지) 특검에 대해서 동의하는 입장이었다"고 전했다.이어 "논란의 여지가 없도록 정확한 워딩(발언)을 전하겠다"며 둘 간의 대화 내용을 공개했다. 장 대표가 전한 구체적인 내용은 아래와 같다.장 대표는 이어 "정 대표가 '특검을 하자'는 취지로 말씀을 주셨다"면서 "이 문제(투표용지 부족 사태)에 대해서 국민의 참정권이 심각하게 침해되었다는 것에 (국민의힘과 민주당이) 인식을 같이 한 것으로 생각한다. 국정조사와 특검에 대해서도 뜻을 같이하고, 문제 해결에 국회가 한뜻으로 나아가야 된다는 데 뜻이 모아진 것으로 생각하겠다"고 했다.그러면서 "(현재 공석인) 국민의힘 원내지도부가 구성되는 대로 한시도 늦추지 않고 이 문제가 신속하게 논의되기를 기대하겠다"라고 덧붙였다.같은 시각 국회에서 기자간담회를 한 조승래 민주당 사무총장도 "저희(민주당)는 투표용지 부족 사태뿐 아니라 그동안 선관위의 부실한 선거관리 자체에 대한 종합적 판단이 필요하다는 생각을 같이하고 있다"며 "국정조사든 특검이든 필요한 모든 것을 다 하겠다는 건 이미 저희가 공식 입장으로 밝힌 바 있어 새삼스러운 건 아니다"라고 말했다.그는 또 "국정조사 계획서를 우리도 내고 국민의힘도 낸다고 했으니 국정조사를 언제 어떻게 구성할 건지, 내용은 어떻게 할 건지 등에 대해 빨리 협의를 하면 되겠다"라면서도 "그러나 이 국정조사가 선거관리와 전혀 관계없는, 대통령과 청와대를 국정조사 대상에 포함하는 식의 정치적 목적을 앞세운다면 그건 적절치 않는다"고 경고했다.장 대표는 이날 회견에서 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견에 대한 평가를 내놓기도 했다. 장 대표는 "오늘 대통령 취임 1주년 기자회견을 보면서 이재명 유니버스(세상)가 따로 있다는 사실을 다시 한번 실감할 수 있었다"며 이 대통령을 향해 "부동산 지옥으로 고통받는 국민에 대한 일말의 미안함도 찾아볼 수 없었다"고 지적했다.또 "일자리를 찾지 못해 좌절하고 있는 청년들에게 단 한 글자의 희망도 전하지 않았"고, "참정권을 빼앗기고 분노하는 국민에게 단 한마디의 사과도 없었다"며 "이재명은 분명 국민과 다른 세상에 살고 있다. 이재명의 세상엔 국민이 없다. 실로 참담하다"고 주장했다.장 대표는 이번 대통령 취임 1주년 기자회견에서 ▲ 산업 구조 개혁 및 노동 개혁 부재 ▲ 친중·친북 정책에 매진하더니 한미동맹을 외치는 이율배반 ▲ 규범과 규칙이 확실히 지켜지는 정상 사회라는 주장 등이 드러났다며 "선거도 끝났으니 이제 (이재명이) 하고 싶은 대로 다 하겠다는 사실상의 독재선언"이라고 말했다.그는 "본인(이재명) 말대로 '비정상의 정상화'를 강력하게 추진하려면 가장 먼저 해야 할일은 이재명 본인의 재판 재개"라며 "재판 취소 특검을 깨끗하게 포기하고 이재명 재판을 재개할 것을 다시 한번 강력하게 촉구한다"라고 강조했다.더해 정부를 향해 "3고(고환율·고물가·고금리) 지옥을 해결할 실효적인 정책과, 국민의 재선거 요구에 대한 제대로 된 답을 내놓으라"고 요구했다.이어진 취재진과의 질의응답에선 이날 대통령 취임 1주년 기자회견에서 이 대통령이 검찰에 보완수사권을 부여하는 형사소송법 개정안 문제를 두고 '국회의 결정을 따르겠다'고 밝힌 일에 대한 질문이 나왔다.장 대표는 "민주당이 추진하는 것은 결국 검찰의 완전 해체"라며 "대통령의 그런 주장과, 국회에 떠넘기는 그런 발언들이 실제로 민주당에 먹혀들어 갈지 잘 모르겠다"고 답했다. 그러면서도 "국민의힘은 보완수사권이 아니라, 지금의 검찰 개혁 방향이 전면적으로 잘못됐다는 입장"이라며 "그에 대해 언급하는 게 적절한지조차 판단하기 어렵다"고 했다.'전면 재선거'와 관련된 질문엔 "이 위법·불법 사태에 대해서 정당성을 입증하지 못한다면 저는 (전면) 재선거를 해야 된다고 생각한다"며 "어느 곳 하나 콕 집어서 여기는 재선거를 하고 여기는 재선거를 하지 말아야 될 지역을 우리가 지금 논할 단계인지 제가 오히려 되묻고 싶다"고 했다.'지방선거 이후 장 대표의 거취 표명을 주장하는 의원들이 많다'라는 지적에는 잠시 입을 꾹 다물었다가 "제가 되묻겠다. 객관적인 데이터를 놓고 여러분은 이번 지선 결과를 어떻게 평가하십니까?"라고 말한 뒤 자리를 떴다.