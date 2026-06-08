고양시, 239억 원 규모 주민참여예산 공모 시작

큰사진보기 ▲고양시 효자동 행정복지센터에서 열린 '주민참여예산 지역회의' 현장. 기자가 직접 찾은 현장에서는 마을 발전을 위한 다양한 의제가 쏟아졌다. ⓒ 박상준 관련사진보기

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바야흐로 주민참여예산 시즌이다. 경기도 고양시 곳곳 행정복지센터에서는 지역 불편을 개선하고 생활환경을 높이기 위한 주민 제안이 접수되고 있다.주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민이 직접 참여해 지역에 필요한 사업을 제안하고 검토하는 제도다. 행정의 투명성을 높이고 주민 참여를 확대하는 취지로 운영된다.고양시 44개 동에서는 '동 지역회의'가 진행 중이다. 지난 8일 효자동 행정복지센터에서는 주민 위원 10여 명이 참석해 지역 현안을 논의했다. 현장에 모인 10여 명의 주민 위원은 지역 지도를 보며 우범 지역, 교통 불편 구간, 환경 문제 등을 점검했다.한 주민 위원은 "창릉천 산책로가 밤에 어두워 위험하고 쓰레기 무단투기 지역도 있다"며 "동네의 위험 요소와 진짜 필요한 것이 무엇인지는 직접 그곳에 사는 주민들이 가장 정확하게 알고 있다. 우리가 피부로 느끼는 불편함을 우리 손으로 직접 제안해 고칠 수 있다는 것, 그리고 그것이 실제 시 예산으로 반영된다는 점이 이 제도의 가장 큰 매력이자 존재 이유"라고 말했다.올해 고양시 주민참여예산 공모 규모는 2026년도 본예산 기준 약 239억 원이다.고양시 예산담당관실(건전재정팀) 관계자는 올해 운영 방향으로 AI를 활용한 제안서 작성 교육과 청소년 참여 확대를 제시했다.그는 "올해는 단순한 의견 수렴을 넘어 시대의 흐름에 맞춰 AI를 활용한 주민 제안서 작성 방법 교육을 시행하여 제도의 고도화를 실현할 계획"이라며 "'찾아가는 청소년 예산학교를 확대 운영하고 맞춤형 교육 영상을 제작해 미래 세대인 청소년과 청년들의 참여 발판을 대폭 넓히려고 한다"고 말했다.사업 추진은 총 5단계로 투명하게 이뤄진다. 시민이 생활 속 불편사항이나 지역발전을 위한 아이디어를 제안하면, 담당 부서에서 사업의 실현 가능성과 법령 적합성, 예산 규모 등을 면밀히 검토한다. 이후 회의 및 총회를 거쳐 주민들이 직접 토론하고 우선순위를 결정하면 시의 예산 편성 절차를 거쳐 최종 추진된다.고양시에 거주하거나 사업장을 둔 사람은 누구나 제안할 수 있다. 2027년 본예산 반영을 위한 접수 마감은 6월 30일까지다. 접수는 주민자치회, 행정복지센터, 고양시 홈페이지를 통해 가능하다.제안 가능한 분야는 생활환경 개선, 교통, 안전, 문화, 복지 등이다. 단, 일회성 행사, 사유지 사업, 특정 단체 지원, 실현 가능성이 낮은 사업 등은 제외된다.