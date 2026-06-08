'음료 3잔 고소' 빽다방 점주, 49명 임금체불·사업장 쪼개기 적발

큰사진보기 ▲사진은 지난 2024년 5월 28일 오후 서울 시내 한 빽다방 매장의 모습. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

아르바이트생이 음료를 무단으로 가져갔다며 업무상 횡령 혐의로 고소해 전국적인 논란을 불러일으켰던 청주 빽다방 가맹점이 근로기준법 적용을 피하기 위해 '사업장 쪼개기'를 해온 것으로 드러났다. 고용노동부는 또 임금체불과 불공정 근로계약서 작성 사실도 확인해 해당 점주는 형사입건했다.노동부는 8일 청주지역 카페·음식점 30여 곳을 대상으로 실시한 기획감독 결과를 발표했다.이번 감독은 지난 3월 청주 한 빽다방에서 아르바이트생이 남은 음료 3잔(1만 2800원 상당)을 가져갔다는 이유로 점주로부터 업무상 횡령 혐의로 고소당한 사건이 계기가 됐다.노동부는 해당 사업장에 대한 감독에 착수했고, 유사 피해 제보가 이어지자 청주지역 카페 30여 곳으로 감독 범위를 확대했다.감독 결과, 해당 가맹점 점주 A씨는 커피전문점과 디저트 매장을 별도 사업장으로 분리해 운영한 것으로 확인됐다.사실상 하나의 사업장이지만 상시근로자 수를 5인 미만으로 만들어 연장·야간·휴일근로 가산수당 등을 지급하지 않는 수단으로 활용한 것이다.노동부는 사실상 5인 이상 사업장으로 보고 아르바이트생 49명에게 지급해야 할 임금 약 300만 원 체불한 것으로 결론 내렸다.근로계약서도 엉터리였다. 해당 사업장의 근로계약서에는 계약 불이행 시 매출 피해액을 산정해 아르바이트생에게 손해배상 책임을 부과한다는 내용과 입사 후 3개월 이내 퇴사할 경우 급여의 90%만 지급한다는 조항까지 넣었다.노동부는 이를 근로기준법상 '위약예정 금지' 규정 위반으로 판단하고 점주를 형사입건했다.한편 노동부에 따르면 이번 감독을 통해 해당 가맹점 외에도 다수의 카페에서 노동관계법 위반 사례가 확인한 것으로 나타났다. 대부분 소규모 사업장으로 근로계약서와 임금명세서 작성·보존 등 기본적인 노무관리 체계가 미흡한 것으로 나타났다.휴게시간 미부여, 연장·야간·휴일근로 가산수당 미지급, 노동절 유급휴일수당 미지급, 퇴직금 과소 지급 등 기초노동질서 위반 사례도 다수 적발됐다. 노동부는 시정지시와 과태료 부과 등 후속 조치를 진행할 예정이다.