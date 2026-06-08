충북도지사직 인수위원회 '충북 대전환 인수위' 10일 출범

큰사진보기 ▲사진=신용한 충북도지사 당선인 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

신용한 충북도지사 당선인이 민선 9기 도정 출범을 준비할 인수위원회 명칭을 '충북 대전환 인수위원회'로 정하고 오는 10일 공식 출범한다.허창원 전 충북도의원은 8일 충북도청 기자실에서 간담회를 열고 인수위원장에 이강일 국회의원이 내정됐다고 밝혔다.허 대변인은 "새 정부 출범 이후 국정 방향과 국가 예산 편성 과정에서 충북의 전략적 대응이 중요해진 상황"이라며 "폭넓은 정책 네트워크와 조정 능력을 갖춘 현역 국회의원의 참여가 필요하다는 공감대가 있었다"고 설명했다.이어 "이 의원은 더불어민주당 충북지역 국회의원 5명으로부터 추천 받았다"고 덧붙였다.인수위원회는 6개 분과, 20명 안팎 규모로 구성되며 오는 10일 오전 10시 충북연구원에서 출범식을 갖는다.부위원장에는 이재한 전 중소기업중앙회 부회장, 자문위원장에는 송기섭 전 진천군수, 자문위원회 부위원장에는 장선배 전 충북도의회 의장이 각각 임명됐다.신 당선인은 보도자료를 통해 "인수위는 화려한 이력의 명망가 중심이 아닌 충북의 미래를 실질적으로 준비할 수 있는 통합형·실무형 조직"이라며 "단순한 업무 인수인계를 넘어 정치·행정·경제·의정 경험을 결집해 향후 4년의 충북 미래 비전을 설계하는 전략기획본부 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.