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정치

26.06.08 15:04최종 업데이트 26.06.08 15:04

충북도지사직 인수위원회 '충북 대전환 인수위' 10일 출범

인수위원장에 이강일 의원, 6개 분과·20명 규모 구성

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사진=신용한 충북도지사 당선인 제공.
사진=신용한 충북도지사 당선인 제공. ⓒ 충북인뉴스

신용한 충북도지사 당선인이 민선 9기 도정 출범을 준비할 인수위원회 명칭을 '충북 대전환 인수위원회'로 정하고 오는 10일 공식 출범한다.

허창원 전 충북도의원은 8일 충북도청 기자실에서 간담회를 열고 인수위원장에 이강일 국회의원이 내정됐다고 밝혔다.

허 대변인은 "새 정부 출범 이후 국정 방향과 국가 예산 편성 과정에서 충북의 전략적 대응이 중요해진 상황"이라며 "폭넓은 정책 네트워크와 조정 능력을 갖춘 현역 국회의원의 참여가 필요하다는 공감대가 있었다"고 설명했다.

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이어 "이 의원은 더불어민주당 충북지역 국회의원 5명으로부터 추천 받았다"고 덧붙였다.

인수위원회는 6개 분과, 20명 안팎 규모로 구성되며 오는 10일 오전 10시 충북연구원에서 출범식을 갖는다.

부위원장에는 이재한 전 중소기업중앙회 부회장, 자문위원장에는 송기섭 전 진천군수, 자문위원회 부위원장에는 장선배 전 충북도의회 의장이 각각 임명됐다.

신 당선인은 보도자료를 통해 "인수위는 화려한 이력의 명망가 중심이 아닌 충북의 미래를 실질적으로 준비할 수 있는 통합형·실무형 조직"이라며 "단순한 업무 인수인계를 넘어 정치·행정·경제·의정 경험을 결집해 향후 4년의 충북 미래 비전을 설계하는 전략기획본부 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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충북인뉴스 오옥균 (043cbinews) 내방

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