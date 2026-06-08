박동식 시장 재선 후 첫 회견 "더 낮은 자세로 시민 섬기겠다"

큰사진보기 ▲박동식 사천시장이 8일 오전 사천시청 브리핑룸에서 재선 후 첫 공식 기자회견을 열었다. 박 시장은 선거 하루 전날 어머니를 여윈 이야기를 전하며, 잠시 눈시울을 붉혔다. 박 시장은 "생전에 어머니는 늘 '시민을 위해 일하고 낮은 자세로 사람을 섬기라'고 했다"며, "그 가르침을 봉사로 실천하겠다"고 다짐했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박동식 사천시장이 8일 오전 사천시청 브리핑룸에서 재선 후 첫 공식 기자회견을 열었다. 박 시장은 민선 9기의 목표를 '더 큰 사천, 더 행복한 시민'으로 정했다. 그는 "우주항공산업을 중심으로 대한민국 우주항공 수도 사천의 위상을 더욱 높이겠다"며 청년 일자리 창출, 소상공인·자영업자 지원, 교통·복지·문화·교육 등 생활 인프라 확충을 약속했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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박동식 사천시장이 8일 오전 사천시청 브리핑룸에서 재선 후 첫 공식 기자회견을 열었다.이날 박 시장은 기자회견 서두에 모친 별세 얘기를 먼저 꺼냈다. 그의 어머니는 지방선거 본 투표 하루 전날인 6월 2일 세상을 떠났다. 박 시장은 "재선의 기쁨을 가장 먼저 전하고 싶었던 분이 어머니였는데 이제는 곁에 계시지 않는다"며 "오늘의 영광을 어머니께 바치고 싶다"고 말했다. 이어 박 시장은 "생전에 어머니는 늘 '시민을 위해 일하고 낮은 자세로 사람을 섬기라'고 했다"며, "그 가르침을 봉사로 실천하겠다"고 다짐했다. 박 시장은 어머니 이야기를 하면서 잠시 눈시울을 붉히기도 했다.박 시장은 재선의 의미에 관해, "사천의 더 큰 발전과 더 나은 미래를 바라는 시민의 뜻이 모인 결과이며, 앞으로 더 열심히 일하라는 준엄한 명령으로 받아들인다"고 말했다. 그는 "저를 지지해 주신 분들뿐만 아니라 다른 선택을 하신 시민들까지 모두 함께하는 시장이 되겠다"고 약속했다.박 시장은 민선 9기의 목표를 '더 큰 사천, 더 행복한 시민'으로 정했다. 그는 "우주항공산업을 중심으로 대한민국 우주항공 수도 사천의 위상을 더욱 높이겠다"며 청년 일자리 창출, 소상공인·자영업자 지원, 교통·복지·문화·교육 등 생활 인프라 확충을 약속했다.또한 그는 9기 핵심 시정 방향으로 ▲우주항공산업 중심도시 육성 ▲지역경제 활성화 ▲청년 정착 기반 확대 ▲생활밀착형 복지 강화 ▲문화·관광도시 경쟁력 향상 ▲시민 중심 소통행정 강화를 제시했다.이날 박 시장은 당선 후 최우선 목표로 우주항공 복합도시 특별법 국회 통과를 꼽았다. 그는 "하반기 국회 원 구성이 이뤄지는 즉시 상경해 관련 의원들을 직접 설득하겠다"면서 "특별법 통과 노력과 함께 사천공항 국제공항 승격과 고속철도망 구축은 제5차 국가철도망 기본계획 반영을 목표로 국토부를 직접 찾아가겠다"고 말했다. 이어 민생경제에 관해서는 "지역 경제가 지금 가장 어렵다"며 "어업인 면세유 문제 등 현안을 하나씩 짚어 지원 방향을 마련하겠다"고 했다.민주당이 약진한 시의회와의 관계를 묻는 질문에는 여유 있는 태도를 보였다. "6대 6 구성이면 전반기·후반기 나눠서 하면 된다"며 "의회는 동반자이자 견제 기능을 하는 관계"라고 했다. 경남도의회 의장을 지낸 경험을 바탕으로, 소통을 통해 원만하게 풀어가겠다는 뜻을 내비쳤다. 진주시 등 인근 지자체와의 협력도 계속 이어가겠다고 했다. 쓰레기 소각장, 국도 33호선 등 광역 현안은 상대 지자체와 충분히 협의할 수 있다는 입장이다.박 시장은 시민과의 소통을 강조하며, "읍·면·동을 돌고 각 조직·단체와도 함께하면서 더 많은 것을 드릴 수 있도록 하겠다"면서 "현장 속에서 답을 찾겠다"고 덧붙였다.