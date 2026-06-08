차기 총리 후보로 한성숙 '픽'한 까닭... "그냥 일만 할 사람으로"

"꽤 고민이 적진 않았는데 결론은 일할 사람으로, 그냥 일만 할 사람으로."
이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 밝힌 한성숙 국무총리 후보자 낙점 배경이다. 이 대통령은 이날 6.3 지방선거 결과와 관련 "결론은 나의 부족함이다, 그런 생각을 했다"면서 차기 총리 인선 배경을 밝혔다.
이 대통령은 우선 "(선거결과로) 국정기조는 바뀔 게 없다, 조금 더 열심히 해야 되겠다는 생각이고 정치적 요소나 이런 것보다는 그냥 주어진 권한을 가지고 할 수 있는 최대치를 지금보다 더 해야 되겠다. 더 빠르게, 더 힘들여서 해야 되겠다는 생각"이라고 했다.
강훈식 대통령 비서실장이나 정성호 법무부 장관이 아니라 기업인 출신인 한성숙 후보자를 선택한 이유도 여기에 있었다(관련 기사 : 이 대통령, 차기 국무총리에 한성숙 지명... "모두의 성장 이끌 적임자" https://omn.kr/2ilth
).
이 대통령은 "정치적 요소는 당이 잘 해결해주겠죠, 그리고 우리 내각은 정말 주어진 환경 속에서 있는 힘을 다해서 전력 질주할 수 있도록 하려고 한다"며 "그렇게 하기에는 한성숙 중소벤처기업부 장관이 적격이란 판단이 들었다. 정말 열심히 하시고 잘 하신다"고 했다.
아울러 "공무원들이 좀 괴롭다고는 한다. 너무 많이 시켜서. (총리로 최종 임명돼) 괴로움을 다른 공무원들도 좀 느끼게 해주고 싶다"고 농담도 덧붙였다.
"적절한 시기에 적절한 규모의 개각 해야겠지만..."
이 대통령은 다만 차기 총리 지명으로 공석이 된 중기부 장관 외 다른 부처 장관 교체 가능성에 대해서는 "정부 출범 1년이 됐다. 우리도 이제 일하는 방식과 내용, 방향 이런 것들을 조금 재조정해야 될 시점이 돼 가는 것 같다"면서도 개각 규모나 시점에 대한 구체적인 검토는 '아직'이라고 했다.
이 대통령은 관련 질문에 먼저 "김민석 총리의, 정말로 뛰어난 리더십으로 내각은 정말 큰 소리, 잡음 없이 하나의 목표를 향해서 제시하는 방향대로 치열하게 잘 달려왔다. 성과도 많이 냈다"라며 "아마 역사적으로 이렇게 단기간 내에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘해 줬다"고 평했다.
이어 "일단 중기부부터 이제는 역할, 방식 이런 것을 바꿔야 될 데가 몇 군데 있는데 시기나 이런 것은 아직 모르겠다"면서 "지치기도 하고 사실 힘든 데도 많다. 너무 힘들어서 건강에 문제가 될 정도로 그런 경우도 있어서 적절한 시기에 적절한 규모의 개각을 해야 할 것"이라고 말했다.
또 "지금으로서는 어느 시점에 어느 부처를 어느 정도로까지. 세밀하게 아직 검토해 보지는 않았다"라며 "적정한 시기에 적정한 규모의 개각이 있지 않을까 정도로 말씀드리겠다"고 밝혔다.