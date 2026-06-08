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정치

26.06.08 14:33최종 업데이트 26.06.08 14:33

차기 총리 후보로 한성숙 '픽'한 까닭... "그냥 일만 할 사람으로"

[취임 1주년 기자회견] "정치적 요소는 당에서, 내각은 있는 힘을 다해 질주하도록"... 개각 규모·시점 등엔 "아직 세밀하게 검토 안해"

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취임 1주년 기자회견에서 답변하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다.
취임 1주년 기자회견에서 답변하는 이재명 대통령이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

"꽤 고민이 적진 않았는데 결론은 일할 사람으로, 그냥 일만 할 사람으로."

이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 밝힌 한성숙 국무총리 후보자 낙점 배경이다. 이 대통령은 이날 6.3 지방선거 결과와 관련 "결론은 나의 부족함이다, 그런 생각을 했다"면서 차기 총리 인선 배경을 밝혔다.

이 대통령은 우선 "(선거결과로) 국정기조는 바뀔 게 없다, 조금 더 열심히 해야 되겠다는 생각이고 정치적 요소나 이런 것보다는 그냥 주어진 권한을 가지고 할 수 있는 최대치를 지금보다 더 해야 되겠다. 더 빠르게, 더 힘들여서 해야 되겠다는 생각"이라고 했다.

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강훈식 대통령 비서실장이나 정성호 법무부 장관이 아니라 기업인 출신인 한성숙 후보자를 선택한 이유도 여기에 있었다(관련 기사 : 이 대통령, 차기 국무총리에 한성숙 지명... "모두의 성장 이끌 적임자" https://omn.kr/2ilth).

이 대통령은 "정치적 요소는 당이 잘 해결해주겠죠, 그리고 우리 내각은 정말 주어진 환경 속에서 있는 힘을 다해서 전력 질주할 수 있도록 하려고 한다"며 "그렇게 하기에는 한성숙 중소벤처기업부 장관이 적격이란 판단이 들었다. 정말 열심히 하시고 잘 하신다"고 했다.

아울러 "공무원들이 좀 괴롭다고는 한다. 너무 많이 시켜서. (총리로 최종 임명돼) 괴로움을 다른 공무원들도 좀 느끼게 해주고 싶다"고 농담도 덧붙였다.

"적절한 시기에 적절한 규모의 개각 해야겠지만..."

이 대통령은 다만 차기 총리 지명으로 공석이 된 중기부 장관 외 다른 부처 장관 교체 가능성에 대해서는 "정부 출범 1년이 됐다. 우리도 이제 일하는 방식과 내용, 방향 이런 것들을 조금 재조정해야 될 시점이 돼 가는 것 같다"면서도 개각 규모나 시점에 대한 구체적인 검토는 '아직'이라고 했다.

이 대통령은 관련 질문에 먼저 "김민석 총리의, 정말로 뛰어난 리더십으로 내각은 정말 큰 소리, 잡음 없이 하나의 목표를 향해서 제시하는 방향대로 치열하게 잘 달려왔다. 성과도 많이 냈다"라며 "아마 역사적으로 이렇게 단기간 내에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘해 줬다"고 평했다.

이어 "일단 중기부부터 이제는 역할, 방식 이런 것을 바꿔야 될 데가 몇 군데 있는데 시기나 이런 것은 아직 모르겠다"면서 "지치기도 하고 사실 힘든 데도 많다. 너무 힘들어서 건강에 문제가 될 정도로 그런 경우도 있어서 적절한 시기에 적절한 규모의 개각을 해야 할 것"이라고 말했다.

또 "지금으로서는 어느 시점에 어느 부처를 어느 정도로까지. 세밀하게 아직 검토해 보지는 않았다"라며 "적정한 시기에 적정한 규모의 개각이 있지 않을까 정도로 말씀드리겠다"고 밝혔다.

#이재명대통령#기자회견#한성숙#개각#지방선거

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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